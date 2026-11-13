Místo orloje klasické hodiny. Někteří lidé si přejí, aby Brno přišlo o svou chloubu

Místo orloje klasické hodiny. Někteří lidé si přejí, aby Brno přišlo o svou chloubuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Místo orloje klasické hodiny. Někteří lidé si přejí, aby Brno přišlo o svou chloubuZdroj: Nicolas Rosier
Článek byl publikován 13.11.2026 13:51
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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