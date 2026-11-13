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Víkendové tipy: Bude se slavit jubileum Dukly i Havla, zahraje filharmonie

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Začínající víkend bude patřit zejména velké multimediální show v Horácké aréně. V sobotu se pak bude sázet Alej svobody, v neděli mohou zájemci na burzu desek nebo na koncert na radnici.
Víkendové tipy: Bude se slavit jubileum Dukly i Havla, zahraje filharmonie

Víkendové tipy: Bude se slavit jubileum Dukly i Havla, zahraje filharmonie

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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