Evropské peníze pomáhají regionům. V jihlavské MHD to lidé pociťují každý den

Hlavním cílem kohezní politiky je podporovat vyvážený rozvoj jednotlivých evropských regionů a pomáhat těm, které zaostávají za ekonomicky silnějšími oblastmi. Evropská unie proto prostřednictvím této politiky přerozděluje část svých finančních prostředků do projektů, které mají zlepšit život obyvatel, posílit místní ekonomiku a zvýšit konkurenceschopnost regionů.
Kohezní politika je pro Českou republiku naprosto zásadní. Evropské prostředky pomohly modernizovat infrastrukturu, školy, nemocnice i celé regiony.Tomáš Zdechovský — europoslanec
„Kohezní politika je pro Českou republiku naprosto zásadní. Evropské prostředky pomohly modernizovat infrastrukturu, školy, nemocnice i celé regiony. Musíme si ale uvědomit, že Evropa dnes čelí zcela novým výzvám. Potřebujeme výrazně investovat do bezpečnosti, obrany, energetické nezávislosti a konkurenceschopnosti. Tomu se musí přizpůsobit i kohezní politika a její budoucí nastavení,“ popisuje pro Drbnu europoslanec Tomáš Zdechovský.
Co se týče konkrétního využití, kohezní politika zasahuje do řady oblastí každodenního života. Peníze z evropských fondů mohou směřovat například do oprav a výstavby silnic, železnic, škol, nemocnic nebo sociálních zařízení. Podporují také modernizaci podniků, výzkum, inovace, ochranu životního prostředí, energetické úspory nebo zaměstnanost. Důležitou součástí je rovněž vzdělávání, rekvalifikace a pomoc lidem, kteří mají ztížený přístup na pracovní trh.
Mezi hlavní nástroje kohezní politiky patří Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti a Fond pro spravedlivou transformaci. Jednotlivé fondy mají odlišné zaměření, společným cílem je však podpora rozvoje a snižování rozdílů mezi regiony.
„Každé euro musí být investováno smysluplně, transparentně a s jasným výsledkem. Nejde o to, kolik peněz dokážeme utratit, ale co za ně skutečně vybudujeme a jaký užitek přinesou,“ dodává Zdechovský.
Pro české regiony představuje kohezní politika významný zdroj peněz na investice, které by se jinak uskutečňovaly obtížněji nebo pomaleji. O evropské prostředky mohou za stanovených podmínek žádat například města, obce, kraje, školy, neziskové organizace nebo podnikatelé. Konkrétní podporované projekty se liší podle jednotlivých dotačních programů a jejich pravidel. Výsledkem mají být nejen nové stavby a modernizovaná infrastruktura, ale především lepší podmínky pro život, práci a podnikání v regionech.
V Jihlavě pořídili pětapadesát vozů MHD
Evropské peníze pomáhají například v Jihlavě, cestující městskou hromadnou dopravou pociťují jejich efekt každý den. Tyto finance se totiž podílely na nových tratích pro trolejbusy ve Vrchlického ulici, na sever místní části Bedřichov i na aktuálně budované Jihozápadní trolejbusové tangentě. S dotací byl pořizovaný také odbavovací systém a zcela zásadní je pak podíl na dlouhodobé obnově vozového parku.
Šlo o nízkopodlažní autobusy i trolejbusy, z nichž první přijely už v roce 2009. „Dnes tady není jediný trolejbus, který bychom si koupil jenom za vlastní,“ řekl šéf jihlavského dopravního podniku Radim Rovner. Následně spočítal, že evropské dotace pomohly s pořízením čtyřiadvaceti autobusů a postupně pětapadesátkou standardních i parciálních trolejbusů, přičemž ty nejnovější vozy se do Jihlavy dostaly před pár týdny.
Čtyři trolejbusy ještě přijdou v únoru, ale tam byla dotace ze Státního fondu životního prostředí, přičemž jde o modernizační fond. Jaká bude situace v dalších letech ohledně dotací se Rovner nyní neodvážil spekulovat. „Výhled po roce 2028 není,“ podotkl.
Na začátku roku 2027 bude průměrné stáří vypraveného vozu na úrovni čtyř a půl roku, tím se dostaneme na špičku v zemi a vrátíme se na úroveň roku 2010, kdy přišly solarisy a nízkopodlažní iveca.Radim Rovner — předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy
Díky většímu množství nových vozů a vyřazení těch nejstarších se vozový park v Jihlavě výrazně omlazuje. „Na začátku roku 2027 bude průměrné stáří vypraveného vozu na úrovni čtyř a půl roku, tím se dostaneme na špičku v zemi a vrátíme se na úroveň roku 2010, kdy přišly solarisy a nízkopodlažní iveca,“ připomněl Rovner. Nejedná se přitom o levnou záležitost, třeba parciální trolejbus vyjde na patnáct a půl milionu korun.
Součástí dotačních podmínek pak je, že vyřazované vozy nelze prodat. Dopravní podnik je může ekologicky zlikvidovat, nebo bezplatně převést do zemí mimo Evropskou unii. Proto nejstarší vozy Škoda 26 Tr z Jihlavy dále jezdí na Ukrajině v Ivano-Frankivsku. Na Ukrajinu posílají již nepotřebné vozy i další česká města.