Procházka vidí spoustu šancí na ukončení Stirlinga a popsal, proč ho odmítli borci z TOP 5 polotěžké váhy UFC

Vrátil se z thajského kempu, sedl si před mikrofony a začal nezvykle střízlivě. Žádné řeči o nejtěžším soupeři kariéry, žádné sliby na pět kol, jen suché konstatování, že zápas, do kterého jde, si neobjednal. Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 32-6-1 a bývalý šampion UFC, popsal, že ho elita divize obešla obloukem a on sáhl po nabídce, která na stole zbyla. Sám ji označil za velký risk. Redakce MMAmag si proto otevřela oficiální oznámení turnaje i pořadí divize a postavila jeho výrok vedle toho, jak zápas prezentuje organizace.
Věta z tiskovky, kterou Procházka nemusel říkat nahlas
Tiskovou konferenci uspořádal Procházka se svým týmem 12. listopadu 2026, krátce po návratu ze šestitýdenního kempu v Thajsku. Soupeře na ní popsal jako zkušeného stratéga a analytika, aby vzápětí přitvrdil. „Vidím tam spoustu šancí k tomu, abych ho ukončil, spoustu šancí ukázat, že jsem na úplně jiné úrovni,“ řekl podle přepisu, který zveřejnilo Káóčko.cz.
Pak přišla věta o zákulisí. „Nikdo z TOP 5 se mnou nechtěl jít, tak jsme vzali tuhle možnost s tím, že je to samozřejmě velký risk. Já však věřím ve vítězství,“ prohlásil. Je to Procházkovo tvrzení, ne potvrzená informace o jednání UFC. Mluvit se podle něj mělo o Paulu Costovi a Magomedu Ankalaevovi, potvrzený je ale zatím jen samotný zápas se Stirlingem.
Jenže když se podíváte, kdo tu „zbývající možnost“ ve skutečnosti představuje, začne být jasné, proč Procházka použil slovo risk.
Soupeř, který zbyl, má v pořadí lepší číslo, než čekáte
Navajo Stirling je 29letý novozélandský bojovník polotěžké váhy s bilancí 11-0 a do UFC se dostal přes Dana White’s Contender Series v roce 2024. Oficiální oznámení turnaje, které zveřejnila Qatar Tourism, vede Procházku jako dvojku a Stirlinga jako pětku divize. Nikdo z TOP 5 nechtěl. Kývl ten pátý.
V profilech obou mužů na Sherdogu redakce MMAmag dohledala čísla k Procházkově slibu o ukončení: z 32 výher jich 28 přišlo knockoutem nebo technickým knockoutem, Stirling má 7 z 11 výher před limitem a 4 na rozhodnutí rozhodčích. Jen pozor na jména: soupeřem Procházky je Navajo Stirling, nikoli Aljamain Sterling, který na téže kartě nastupuje v pérové váze.
- Kdy a kde: 21. listopadu 2026, ABHA Arena, Dauhá
- Kdo: Jiří Procházka (32-6-1) proti Navajovi Stirlingovi (11-0)
- Formát: hlavní zápas na 5 kol, polotěžká váha do 93 kg
- Titul: v sázce není
Nad Dauhá visí čas 3:45 z dubnového večera v Miami
Z dokumentu Florida Athletic Commission, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, jak přesně vypadal Procházkův poslední nástup: 11. dubna 2026 ho v titulovém zápase zastavil Carlos Ulberg knockoutem v 1. kole v čase 3:45. Procházka vážil 92,1 kg, Ulberg 92,5 kg. Výsledkový list komise to vede jako bout 12.
Stirling i Ulberg jsou podle Sherdogu z téže adresy, aucklandského gymu City Kickboxing. Procházka jde tedy podruhé za sebou proti Novozélanďanovi z týmu, který na něj jednou recept našel.
Dvě vyjádření k téže porážce, která redakce MMAmag postavila vedle sebe, znějí jinak. V přepisu z 21. dubna 2026, který zveřejnilo MMA Fighting, Procházka říkal: „Nebyl jsem už na 100 %. Byl jsem možná na 40, 50 procentech svého výkonu a jen jsem sparoval a čekal, že rozhodčí zápas každou chvíli zastaví.“ O sedm měsíců později zní o poznání jinak: „Vím, že proti němu ještě nestál soupeř, jako jsem já. A to teď půjdu ukázat.“
Zbývá jediná otázka, a ta se neptá na Stirlinga: co Procházkovi výhra v Dauhá vlastně přinese a co mu prohra vezme.
O co přesně se v Dauhá hraje, když o pás nejde
ANALÝZA Procházka nastupuje proti muži o tři příčky níž, který má za sebou 11 profesionálních zápasů proti jeho 39 a ani jednu porážku. Výhra ho k pásu automaticky nevrátí, prohra z něj ve 34 letech udělá bojovníka se dvěma porážkami v řadě. Jeho poslední vítězství je z 4. října 2025, knockout ve 3. kole v čase 3:04 proti Khalilu Rountreemu. Zápas, ve kterém favorit nemá co získat a hodně co ztratit, UFC nestaví náhodou.
Procházkova věta o odmítnutí a oficiální karta si přitom neodporují tolik, jak to na první pohled vypadá. Obojí říká totéž: divize se kolem něj přeskupila a pozici vyjednavače si musí vzít zpátky v kleci, ne na tiskovce. Nikdo z TOP 5 nechtěl. Kývl ten pátý. Právě na něm se v Dauhá rozhodne, jestli Procházka zůstane jménem, kolem kterého se karty staví.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek