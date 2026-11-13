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Procházka vidí spoustu šancí na ukončení Stirlinga a popsal, proč ho odmítli borci z TOP 5 polotěžké váhy UFC

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Šest týdnů v Thajsku, pak tisková konference doma a věta, po které zpozorníte: soupeře si prý nevybral. Proč tedy v Dauhá stojí proti muži, který zatím neprohrál?
Procházka vidí spoustu šancí na ukončení Stirlinga a popsal, proč ho odmítli borci z TOP 5 polotěžké váhy UFC

Procházka vidí spoustu šancí na ukončení Stirlinga a popsal, proč ho odmítli borci z TOP 5 polotěžké váhy UFC

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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