Dva důchody mohou chodit na jeden účet. Když jeho majitel zemře, má druhý z manželů na odpověď třicet dní

Jestliže má manželka účet vedený na své jméno a manžel k němu získal dispoziční právo, může si ušetřit zakládání dalšího účtu. Při žádosti o důchod uvede účet manželky a použije pro něj zvláštní tiskopis. Pouhé číslo účtu, ze kterého manželé běžně hradí společné výdaje, totiž ještě neříká, komu peníze správa sociálního zabezpečení posílá a kdo k nim má přístup. Manžel musí mít právo s penězi na tomto účtu disponovat v okamžiku, kdy o takovou výplatu žádá. Vedle jeho oprávnění se posuzuje i souhlas manželky jako majitelky účtu.
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Pro účet manželky se k žádosti přikládá potvrzení banky
Kdo si nechává penzi posílat na vlastní účet, používá formulář pro majitele. Manžel, který má peníze dostávat na účet manželky, vyplňuje formulář pro výplatu na účet druhého z manželů. K žádosti o důchod jej přiloží vyplněný a potvrzený bankou. Stejná možnost je určena také partnerům v právně uzavřeném partnerství a registrovaným partnerům. Tiskopis lze získat na webu správy sociálního zabezpečení i v papírové podobě na územní správě. Pro správný výběr tak není rozhodující, čí důchod bude na účet nově přicházet. Podstatné je, kdo je jeho majitelem.
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Účet dospělé dcery má jiné postavení
Pokud by totéž číslo účtu patřilo dospělé dceři, samotná rodinná dohoda ke stejnému výsledku nepovede. Běžnou žádostí o výplatu na účet druhého manžela nelze přesměrovat důchod rodiče na účet dítěte jen proto, že mu pomáhá platit nákupy nebo nájem. To platí i tehdy, když má rodič právo s penězi na dceřině účtu nakládat. Oprávnění k účtu splňuje jen jednu z podmínek, vztah majitele k příjemci penze tím změnit nelze. Jiná situace nastává, pokud důchod za oprávněného přijímá například opatrovník, zákonný zástupce či zvláštní příjemce. V takovém případě už se výplata opírá o postavení příjemce, který je oprávněn za důchodce jednat.
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Po smrti majitele účtu začíná lhůta doručením dopisu
Rozdíl mezi majitelem a disponentem zůstává důležitý i po letech společného hospodaření. Pokud v uvedeném příkladu zemře manželka, muži nadále náleží jeho vlastní penze. Správa sociálního zabezpečení ji však nemůže bez dalšího posílat na účet zemřelé ženy. Jakmile dostane a zpracuje zprávu o jejím úmrtí, zašle mu výzvu. Od doručení má třicet dní, aby sdělil, jak chce peníze dostávat dál. Může uvést svůj jiný účet nebo zvolit hotovostní výplatu prostřednictvím pošty. Jestliže se v dědickém řízení sám stal majitelem původního účtu, může si nechat penzi posílat na stejné číslo. Tentokrát však své vlastnictví doloží formulářem určeným pro majitele účtu.
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Když pozůstalý způsob výplaty ve stanovené lhůtě neoznámí, správa ukončí převody na účet a zařídí mu výplatu v hotovosti poštou. K zasílání na vlastní účet se může později vrátit. Výzvy přitom odcházejí automaticky. Pokud manžel změnu mezitím sám oznámil a teprve poté mu dopis dorazí, nemusí tutéž volbu úřadu sdělovat ještě jednou.
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