Soused vám pálí listí přímo pod okny. Za tento podzimní zlozvyk mu hrozí vysoká pokuta

Podzimní pálení spadaného listí a vlhké trávy na zahradě představuje častý sousedský spor. Zákon o ochraně ovzduší i obecní vyhlášky takové jednání přísně zakazují pod hrozbou vysoké pokuty.
S příchodem podzimu a padáním listí ze stromů se v mnoha obcích a zahrádkářských koloniích opakuje stejný scénář. Místo poklidného odpoledne na čerstvém vzduchu zahalí celé okolí hustý, štiplavý dým z ohně, na který soused nahrnul čerstvě shrabané vlhké listí a zbytky zahradního odpadu. Větrání v domě se stává nemožným, vyprané prádlo na šňůře okamžitě načichne spáleninou a lidé s dýchacími potížemi musí vyhledat úkryt za zavřenými okny. Mnoho zahrádkářů přitom stále žije v mylném přesvědčení, že na vlastním pozemku si mohou pálit cokoliv. Skutečnost je však zcela opačná. Jak jednoznačně stanovuje
zákon o ochraně ovzduší číslo 201/2012 Sbírky, likvidace mokrého biologického materiálu na otevřeném ohništi je v České republice výslovně zakázána. Co přesně říká zákon o spalování na otevřeném ohništi
Klíčovým ustanovením české legislativy je paragraf 16 odstavce 4 zákona o ochraně ovzduší. Tento předpis jasně a striktně vymezuje, co je možné v otevřeném ohništi pálit. Zákon povoluje spalovat výhradně suché rostlinné materiály, které nejsou znečištěny žádnými chemickými látkami. Typickým příkladem povoleného pálení je suché palivové dříví nebo suché větve při opékání špekáčků či posezení u táboráku.
Čerstvě spadané podzimní listí, posekaná tráva, plevel vytažený ze záhonů nebo tlející rostlinné zbytky rozhodně nesplňují podmínku suchého materiálu. Vlhkost obsažená v rostlinných pletivech brání dosažení vysoké teploty potřebné pro čisté hoření. Místo plamenného spalování dochází k takzvanému nedokonalému doutnání. Při tomto procesu oheň spotřebovává obrovské množství kyslíku, teplota v ohnisku je nízká a do vzduchu uniká masivní množství sazí, dehtu a toxických sloučenin. Spalování takového materiálu je proto přímým porušením zákona, za které hrozí citelný finanční postih.
Druh materiálu na zahradě Povolení k pálení na ohništi Zákonný způsob likvidace Hrozící sankce za porušení Suché palivové dřevo Povoleno pro rekreační účely Spálení v krbu nebo ohništi Bez sankce při dodržení bezpečnosti Mokré spadané listí Přísně zakázáno zákonem Kompostování nebo bioodpad Pokuta až padesát tisíc korun Čerstvá posekaná tráva Přísně zakázáno zákonem Hnědá popelnice nebo kompostárna Pokuta až padesát tisíc korun Větve po podzimním řezu Povoleno pouze po vyschnutí Štěpkování nebo sběrný dvůr Pokuta při spalování za syrova Plasty a komunální odpad Absolutní zákaz pálení Tříděný odpad a popelnice Pokuta až padesát tisíc korun Spalování vlhkého listí a rostlinného odpadu produkuje hustý štiplavý kouř a zákon jej přísně reguluje. Proč obecní vyhlášky pálení listí zakazují plošně
Mnoho měst a obcí jde v ochraně svých obyvatel ještě dále než samotný zákon o ochraně ovzduší. Obce mají ze zákona právo vydávat obecně závazné vyhlášky, kterými mohou spalování rostlinného materiálu na svém území omezit nebo zcela zakázat. V praxi to znamená, že zatímco státní zákon obecně připouští pálení suchého dřeva, místní vyhláška může stanovit přísnější pravidla pro celé katastrální území obce.
Důvodem této přísné regulace je skutečnost, že podle předpisu číslo 541/2020 Sbírky, kterým je
zákon o odpadech, má každá obec povinnost zajistit systém pro celoroční nebo sezónní sběr biologicky rozložitelného odpadu. Obyvatelé mají k dispozici hnědé nádoby na bioodpad, obecní kompostárny, přistavené velkoobjemové kontejnery nebo sběrné dvory. Cílem moderního odpadového hospodářství, které dlouhodobě prosazuje také Ministerstvo životního prostředí, je vracet organickou hmotu zpět do půdy, nikoli ji pálit na zahradě a znečišťovat ovzduší.
Řada obcí proto ve svých vyhláškách výslovně uvádí, že spalování jakéhokoliv biologického odpadu ze zahrad je celoročně zakázáno, případně povoluje pouze rekreační opékání na suchém dřevě v přesně vymezených hodinách. Pokud soused zapálí hromadu listí v obci s takovou vyhláškou, dopouští se přestupku hned podle dvou právních předpisů současně.
Správná péče o zahradu přitom vůbec nevyžaduje oheň. Shrabané listí sice nesmí zůstat ležet na trávníku, jak vysvětluje článek o tom,
proč nenechávat listí na trávníku a jak silná vrstva způsobí plíseň sněžnou i udušení travního drnu, ale jeho využití na kompostu nebo jako zimní pokrývka záhonů přináší půdě obrovský užitek.
Soused rozdělal otevřený oheň těsně u vašeho plotu. Porušení požární vzdálenosti a imise kouře řeší hasiči i zákon Sousedské imise a ochrana podle občanského zákoníku
Kromě veřejnoprávních předpisů o ochraně ovzduší a odpadech chrání občany před bezohledným chováním také soukromé právo. Základním kamenem sousedských vztahů je paragraf 1013 předpisu číslo 89/2012 Sbírky, kterým je
občanský zákoník. Tento paragraf výslovně zakazuje takzvané imise. Vlastník nemovitosti se musí zdržet všeho, co způsobuje, že kouř, prach, pachy, plyny, odpad nebo hluk vnikají na pozemek jiného souseda v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
Pokud soused zapálí doutnající hromadu a vítr žene štiplavý kouř přímo do vašich oken, jde o typický příklad nepřípustné imise. Nemusíte snášet stav, kdy nemůžete otevřít okno, vyjít na terasu, pustit děti na zahradu nebo kdy vám kouř znehodnotí prádlo. Občanský zákoník dává poškozenému sousedovi právo domáhat se soudní cestou toho, aby se původce obtěžování takového jednání zdržel.
Obdobná pravidla vzájemného respektu platí i v jiných oblastech sousedského soužití. Stejně jako kouř z ohně řeší zákon i další zásahy přes hranici pozemku, jak ukazuje rozbor situace, kdy
soused odhazuje sníh k plotu a poškozuje cizí konstrukce vlhkostí a tlakem sněhové masy. Spadané listí představuje cenný biologický materiál pro kompostování nebo mulčování. Zdravotní rizika a toxický koktejl v dýmu ze spadaného listí
Mnoho lidí považuje kouř ze spadaného listí za přírodní a neškodný. Chemické analýzy však dokazují naprostý opak. Dým z doutnajícího zahradního odpadu obsahuje extrémní koncentrace látek, které přímo ohrožují lidské zdraví. Při nízkoteplotním spalování vlhké biomasy vzniká obrovské množství jemných prachových částic označovaných jako PM10 a PM2,5. Tyto mikroskopické částečky pronikají přes dýchací cesty hluboko do plicních sklípků a odtud přímo do krevního oběhu.
Kouř dále obsahuje prudce jedovatý oxid uhelnatý, formaldehyd a vysoce karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky v čele s benzoapryrenem. Jak dlouhodobě varuje
Státní zdravotní ústav, vdechování těchto zplodin způsobuje akutní podráždění očí, pálení v krku, záchvaty dušnosti a u lidí s astmatem či onemocněním srdce může vyvolat závažný kolaps. Zplodiny z jedné doutnající hromady vlhkého listí dokážou znečistit ovzduší v celé ulici stejně intenzivně jako stovky starých automobilů bez filtrů pevných částic.
Ucpaný desetimetrový okap udrží v mrazu až 150 kilo ledu. Extrémní váha snadno zdeformuje háky a utrhne celý žlab Riziko požáru a pravidla hasičského záchranného sboru
Pálení zahradního odpadu nepředstavuje pouze ekologický a hygienický problém, ale také obrovské požární riziko. Zvláště během suchého a větrného podzimu se oheň z hromady listí dokáže během několika vteřin rozšířit na suchou trávu, živé ploty, dřevníky nebo sousední rodinné domy. Na nebezpečí otevřeného ohně v blízkosti zástavby soustavně upozorňuje
Hasičský záchranný sbor ČR.
Podle zákona o požární ochraně je každá fyzická osoba povinna počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku požáru. Ohniště nesmí být ponecháno bez dozoru dospělé osoby ani na okamžik a na místě musí být vždy připravena dostatečná zásoba hasebních látek, jako je voda, písek nebo funkční hasicí přístroj. Po skončení pálení je nutné popel důkladně prolít vodou nebo zasypat zeminou. Pokud v regionu platí výstraha před nebezpečím požárů vydaná hydrometeorologickým ústavem, platí absolutní zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě i na soukromých zahradách.
Obtěžování kouřem ze sousedního pozemku představuje podle občanského zákoníku nepřípustnou imisi. Jak postupovat krok za krokem když soused pálí listí
Pokud vás soused opakovaně obtěžuje štiplavým kouřem a odmítá brát ohledy na okolí, vyplatí se postupovat uvážlivě a systematicky. Prvním krokem by měla být vždy slušná osobní domluva. Mnoho starších sousedů pálí listí čistě ze zvyku a vůbec netuší, že tím porušují zákon o ochraně ovzduší nebo obecní vyhlášku. Klidné vysvětlení a upozornění na zdravotní potíže dětí či seniorů v sousedství často problém vyřeší bez zbytečných konfliktů.
Pokud domluva selže a soused v pálení pokračuje, je na místě kontaktovat městskou policii nebo Policii České republiky. Hlídka má pravomoc přijet přímo na místo, ztotožnit původce ohně, zkontrolovat, jaký materiál je na ohništi spalován, a v případě porušení zákona nařídit okamžité uhašení ohně. Policisté na místě sepíší úřední záznam, který slouží jako stěžejní důkaz pro další řízení.
Dalším stupněm je podání písemného podnětu na místní obecní úřad nebo na odbor životního prostředí městského úřadu obce s rozšířenou působností. Úřad zahájí s dotyčným přestupkové řízení. K podnětu je vhodné přiložit fotografie či videozáznam zachycující hustý dým, datum, přesný čas a záznamy z přivolaných policejních hlídek. Za přestupek proti zákonu o ochraně ovzduší může úřad uložit fyzické osobě pokutu až do výše padesát tisíc korun. Při porušení obecní vyhlášky hrozí pokuta až do výše sto tisíc korun.
Pokud je ohrožen majetek, oheň je ponechán bez dozoru v blízkosti plotu či budov, nebo fouká silný vítr, který roznáší hořící jiskry, neváhejte okamžitě volat tísňovou linku hasičů. Krajním řešením dlouhodobých a neřešitelných sporů je podání sousedské žaloby k civilnímu soudu na zdržení se imisí, kde úspěšný rozsudek ukládá sousedovi povinnost zdržet se obtěžování kouřem pod hrozbou soudních exekučních pokut.
Chytré a užitečné způsoby jak zpracovat spadané listí
Místo riskování tučných pokut a zkažených sousedských vztahů existuje celá řada způsobů, jak se spadaným listím naložit ekologicky a s velkým přínosem pro zahradu. Nejlepším řešením je založení kompostu. Listí smíchané s trochou zeminy, posekanou trávou a drcenými větvemi se během jediného roku přemění na vynikající listovku, což je vysoce úrodný humus ideální pro vylepšení půdy na záhonech i pro pokojové rostliny.
Listí můžete rovněž využít jako přírodní zimní peřinu. Vrstva listí nahrnutá kolem kmenů mladých stromků, růží nebo choulostivých trvalek spolehlivě ochrání kořenový systém před promrznutím a udrží v půdě potřebnou vláhu. Pokud máte listí nadbytek a kompost nestačí, využijte obecní systém sběru. Většina obcí sváží hnědé popelnice až do konce listopadu a obecní kompostárny či sběrné dvory přijímají čistý zahradní bioodpad od občanů zcela zdarma. Zahrada tak zůstane čistá, sousedské vztahy neporušené a ovzduší v obci dýchatelné pro všechny.
Zdroje fotografií Rozdělávání ohně na zahradě a pálení spadaného listí: Des Blenkinsopp / Wikimedia CC BY-SA 2.0 Hromada spadaného podzimního listí na zahradním trávníku: Dan4th Nicholas / Wikimedia CC BY 2.0 Kouř z pálení ohně šířící se mezi domy v zástavbě: John Sutton / Wikimedia CC BY-SA 2.0