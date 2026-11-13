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Soused vám pálí listí přímo pod okny. Za tento podzimní zlozvyk mu hrozí vysoká pokuta

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Dennívýzva
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Podzimní pálení spadaného listí a vlhké trávy na zahradě představuje častý sousedský spor. Zákon o ochraně ovzduší i obecní vyhlášky takové jednání přísně zakazují pod hrozbou vysoké pokuty.
Oheň na zahradě a kouř stoupající z hromady zahradního odpadu

Oheň na zahradě a kouř stoupající z hromady zahradního odpadu

Zdroj: Des Blenkinsopp / Wikimedia CC BY-SA 2.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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