Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Za sluncem na Sicílii: Katánie a Taormina pod dohledem Etny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zatímco u nás se listopad hlásí sychravým počasím a nízkými teplotami, na Sicílii si stále můžete užívat příjemných zhruba 20 °C. Do sicilské…
23-Taormina

23-Taormina

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:00

Reklama
Další články z VodaDnes.cz
Z toalety se během letu rozlila voda mezi cestující. Airbus musel nouzově přistát
Z toalety se během letu rozlila voda mezi cestující. Airbus musel nouzově přistát
Invazní škumpa může podle čínských vědců pomoci čistit vodu od fluoridů
Invazní škumpa může podle čínských vědců pomoci čistit vodu od fluoridů

Invazní škumpa orobincová, která se v řadě zemí nekontrolovaně šíří a vytlačuje původní vegetaci, by mohla...

Nový katalyzátor vyrábí vodík a během procesu se sám chrání před poškozením
Nový katalyzátor vyrábí vodík a během procesu se sám chrání před poškozením

Fosfid kobaltu by mohl přispět ke zlevnění výroby zeleného vodíku elektrolýzou vody. Japonští vědci nyní...

O dotace na zadržování vody v krajině se uchází 662 projektů. Ministerstvo přidalo půl miliardy korun
O dotace na zadržování vody v krajině se uchází 662 projektů. Ministerstvo přidalo půl miliardy korun

O peníze na zadržování vody v krajině je mimořádný zájem. Do dotačních výzev ministerstva životního...

Bosenské obce hledají řešení pro vodovody a kanalizace. Zaujaly je české technologie
Bosenské obce hledají řešení pro vodovody a kanalizace. Zaujaly je české technologie

Ztráty vody ve vodovodní síti lze snížit z více než 40 procent na přibližně 13 procent. Takovou zkušenost...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

Všechny články tohoto autora →
VodaDnes.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.