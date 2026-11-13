Za sluncem na Sicílii: Katánie a Taormina pod dohledem Etny

Zatímco u nás se listopad hlásí sychravým počasím a nízkými teplotami, na Sicílii si stále můžete užívat příjemných zhruba 20 °C. Do sicilské Katánie se navíc lze dostat přímými lety z Prahy, polských Katovic, Krakova, Varšavy, Gdaňsku či Vratislavi a také z nedaleké Vídně. Historické město na úpatí stále aktivní sopky Etny nabízí spoustu památek, skvělou atmosféru i ideální výchozí bod pro poznávání východního pobřeží Sicílie.
Katánie je staré přístavní město na východním pobřeží Sicílie. Leží na úpatí dosud stále aktivní sopky Etny (3.323 m) a proto je často ideálním výchozím bodem pro trip na tuto horu. Tam se můžete dostat místní dopravou – autobusem AST, který jezdí pouze jednou denně vždy v 8.15 hod z hlavního nádraží, které je na Piazza Giovanni XXII. Cesta busem k turistické chatě pod vrcholem trvá skoro 2 hodiny, skoro stejnou dobu pak trvá samotný výšlap až k okraji sopky. Cena jízdného vyjde na 6.20 € za zpáteční jízdenku. Zpátky z Etny vyjíždí autobus vždy jen v 16.30 hodin. Můžete také využít služby místních cestovních kanceláří, které výlet na Etnu spojují s exkurzemi nebo trekem na vrcholu, v takovém případě ale počítejte s cenou 35 až 50 € za osobu, včetně lehkého občerstvení.
Katánie je dobrým místem pro trek na Etnu v kombinaci s autobusem, případně i s lanovkou. Pokud tuto sopku nehodláte navštívit v období červen až srpen, ale až teď v listopadu, připravte se na vrcholu sopky na teploty kolem bodu mrazu a k tomu na velmi nestálé počasí. Foto: René Pajurek
Při výběru hotelu v Katánii můžeme doporučit ubytovat se přímo v centru, kde se nachází největší množství památek a kde se velice snadno dostanete Alibusem přímo z letiště. Ten jezdí každé půl hodiny a vyjde vás na 5 €. Vystoupit můžete až na konečné – na ulici Via Etnea, což je vlastně samotné centrum města. Na vlakové nádraží, ze kterého se přímým spojem dostanete do nádherné Taorminy nebo do starobylého města Syracusy je to z centra 15 minut chůze.
Via Etnea je rušná ulice s mnoha obchody končící na velkém náměstí Piazza Duomo, kterému vévodí bohatě zdobená Bazilika svaté Agáty, patronky Katánie. Erupce Etny a zemětřesení baziliku několikrát poškodily, ale byla vždy nově postavena, naposledy v barokním stylu. V rámci prohlídky katedrály stojí za to vyjít po schodech na balkon kopule (vstupné 5 €) a vidět shora centrum města, park Villa Bellini i vrchol Etny v pozadí. Pod bazilikou je vstup do starobylých lázní (vstupné také 5 €). Na náměstí stojí také známá fontána se sochou slona a můžete zde posedět v jedné z mnoha kaváren. Pokud se vydáte na západ od Piazza Duomo, cesta do kopce vás zavede k bývalé akropoli, na jejímž svahu je Řecké divadlo. Ulicí směrem na jih dojdete ke hradu Castello Ursino. Teatro Romano v Taormině s úžasným výhledem na město a pobřeží. Foto: René Pajurek
Taormina je turisty další velmi oblíbené město asi hodinu cesty vlakem z Katánie (jízdenka stojí 10 €). Z vlakového nádraží můžete jet autobusem za jedno euro až lanovce. Tou se dostanete na horní část města, kde můžete navštívit slavné Teatro Romano s nádherným výhledem na celé město a moře. Vstupenka stojí 10 € pro dospělého, mládež do 26 let má vstup za polovinu. S průměrem 120 metrů je toto divadlo druhým největším svého druhu na Sicílii. Zachovala se velká část hlediště, pódia i zázemí, navštívit můžete i muzeum artefaktů a na 3D vizualizaci obdivovat, jak krásná a důmyslná stavba to kdysi byla.
Cesta do centra města vede uličkami s balkóny plnými květin a keramickou výzdobou. Hlavní ulice má spoustu malých obchodů, kaváren a cukráren. Mají tu báječnou zmrzlinu (i v briošce), domácí nanuky, dobroty ze sicilských pistácií, mandlí a oliv. Z náměstí je dechberoucí výhled na celé pobřeží, cestou zpět je vidět zasněžený vrchol sopky Etny.
Ať už se do Katánie vydáte za historií, sicilskou gastronomií, výletem na Etnu nebo jen za příjemným podzimním počasím, rozhodně nebudete litovat. Kombinace barokních památek, malebných uliček, tyrkysového moře a dramatické kulisy nejvyšší činné sopky Evropy dělá z východní Sicílie místo, kam se budete chtít vrátit.
René Pajurek