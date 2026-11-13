Nová koalice představila vedení Budějovic. Tomáše Chovance doplní pět náměstků

Nové vedení Českých Budějovic bude tvořit primátor, pět náměstků a jeden uvolněný radní. Celkem tak bude mít město sedm uvolněných funkcí. Návrh složení rady a rozdělení kompetencí dnes představili zástupci vznikající koalice na tiskové konferenci. O jejich zvolení teprve rozhodnou zastupitelé 23. listopadu.
Primátorem by se měl stát
Tomáš Chovanec z uskupení Občané pro Budějovice a Starostové. Při sestavování nového týmu podle něj hrály roli tři hlavní faktory - vzájemná důvěra, odbornost a životní zkušenosti jednotlivých kandidátů.
„Chceme působit jako jeden tým, který sice kapitána má, ale určitě chceme, aby každý jednotlivec dokázal v rámci svých gescí přesahovat do jiných gescí,“ uvedl Chovanec. U složitějších témat, jako jsou například bydlení nebo doprava, chce koalice uplatňovat takzvané projektové řízení, při kterém budou spolupracovat náměstci napříč svými kompetencemi.
Prvním náměstkem má být Viktor Lavička z ANO. Dalšími náměstky budou Petr Vodrážka a Ivo Moravec za HOPB/STAN, Pavla Heyduková za Piráty a Budějčáky s podporou Zelených a Ondřej Talíř za Společně pro Budějovice. Uvolněným radním má být Erik Ferchenbauer. V radě zasednou také Ludmila Váchová, Jaroslav Berka, Vladimíra Bernasová a Tomáš Bouzek.
„Máme řadu lidí, kteří už na magistrátu působili, ale máme i řadu nových lidí, které budeme do těchto funkcí nasazovat a u nich jsme vycházeli z jejich dosavadní zkušenosti a toho, čemu se ať už ve volném čase nebo i profesně věnovali,“ popsal navrhovaný primátor Tomáš Chovanec (HOPB).
Jedním takovým nováčkem je
Ondřej Talíř (Společně pro Budějovice), možný budoucí náměstek pro dopravu, který vystudoval Fakultu dopravní ČVUT. „Ve své bakalářské i diplomové práci jsem pracoval s projekty v Budějcích. Vždy mě bavilo řešit reálné problémy ve městě, kde žiju, a ke kterému mám vztah,“ vysvětlil. Návrat městského architekta i smysluplné pokračování?
Viktor Lavička chce ve funkci prvního náměstka využít své dvanáctileté zkušenosti z působení na českobudějovické radnici. V minulosti zastával funkci náměstka primátora, v posledních čtyřech letech vedl finanční výbor zastupitelstva.
Za jednu z priorit označil návrat útvaru hlavního architekta.
„Budeme usilovat o to, aby se útvar hlavního architekta a pozice hlavního architekta na město vrátily,“ uvedl Lavička.
Nová koalice podle něj nechce automaticky rušit projekty připravené předchozím vedením. Pokračovat chce v těch, které bude považovat za smysluplné.
Další náměstek
Ivo Moravec bude mít na starosti veřejné zakázky, strategický plán i rozvoj a správu veřejných statků. V oblasti životního prostředí chce vyhodnotit adaptační strategii města schválenou v roce 2022. Na konci listopadu má být podle něj jasnější, co se podařilo uskutečnit a na čem bude potřeba dál pracovat.
„Ve veřejných zakázkách se od 1.1. 2027 novelizuje zákon o veřejném zadávání. Tam je kladen velký důraz na odpovědné veřejné zadávání, a hlavně je například u staveb důležité to, že se nesmíme dívat jenom na pořizovací náklady, ale i pak na následující provoz,“ vysvětlil Moravec. Tématem je péče o ohrožené skupiny i psychologové
Pavla Heyduková převezme kulturu a sociální politiku. Pod její gesci spadne také Jihočeské divadlo, domovy pro seniory, jeslová a azylová zařízení a další městské sociální organizace. Samostatná gesce kultury souvisí mimo jiné s přípravami Českých Budějovic na rok 2028, kdy se stanou Evropským hlavním městem kultury.
„Péče o ohrožené skupiny a péče o obyvatele, to je moje srdeční záležitost. Roky jsem se potýkala s tím, jestli chci jít spíš do sociálu nebo do kultury. Jsem hrozně ráda za to, že jsem o toto dilema přišla a mohu se věnovat oběma gescím,“ konstatovala Heyduková.
Petr Vodrážka bude mít na starosti územní plán, školství včetně základních a mateřských škol, informační technologie a koordinaci územních skupin. „Pro nás je klíčové zachovat a zlepšit dostupnost a kvalitu vzdělávání. Čeká nás v této gesci řada výzev, ať už mluvíme o novém školském zákoně a jeho podmínkách, anebo také podpoře psychologických zaměstnanců,“ popsal Vodrážka s tím, že v tomto nachází společné téma s Pavlou Heydukovou.
Budoucí vedení Budějovic.
Uvolněným radním pro majetek, cestovní ruch a bydlení se stane
Erik Ferchenbauer. „Vstupuju do této rady jako nejmladší člen a nový zastupitel. Dosud jsem na radnici spolupracoval jako komisař pro cestovní ruch a komisař pro životní prostředí, též jsem byl členem metropolitní komise města,“ popsal. K majetku města plánuje podle svých slov přistupovat jako řádný hospodář, čili nenechat majetek chátrat ani ležet ladem. Koalice má 26 zastupitelů
Vznikající koalici tvoří HOPB/STAN, ANO, Piráti a Budějčáci a Společně pro Budějovice. Dohromady by měla mít 26 z celkových 45 zastupitelů. Vítězné Naše Česko, které získalo 15 mandátů, zamíří společně s ODS do opozice.
Povolební vyjednávání v krajském městě trvalo několik týdnů. Ustavující zastupitelstvo proběhlo bez volby nového vedení. Zastupitelé se tak zatím s dosavadní primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou a současnou radou nerozloučili. O novém primátorovi, jeho náměstcích a radních budou rozhodovat 23. listopadu. Teprve poté bude možné předat jednotlivé agendy novému vedení.