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Prostořeká Kit z Pretty Woman Laura San Giacomo slaví 64 let. Z divoké brunetky je dnes blondýnka s šedinami

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Laura San Giacomo se proslavila jako Kit z komedie Pretty Woman. Slaví 64 let, sází na přirozené šediny a točí nový seriál po boku hereckých hvězd.
Laura San Giacomo v roce 2011

Laura San Giacomo v roce 2011

Zdroj: FOTO:Samhsa, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:25

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