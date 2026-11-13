Prostořeká Kit z Pretty Woman Laura San Giacomo slaví 64 let. Z divoké brunetky je dnes blondýnka s šedinami

Laura San Giacomo, která se proslavila jako prostořeká Kit z romantické komedie Pretty Woman, slaví čtyřiašedesáté narozeniny. Někdejší divoká brunetka vyměnila tmavou hřívu za přirozené šediny a letos si hrála v seriálu s Nicole Kidman a Michelle Pfeiffer.
Cesta k velké roli
Laura San Giacomo začínala v nezávislých divadelních hrách v New Yorku a její první velký filmový průlom přišel v roce 1989. Tehdy získala nominaci na Zlatý glóbus a hned o rok později se zapsala do filmové historie trhákem Pretty Woman, kde si zahrála Kit De Luca. Jako dobrosrdečná lehká dívka z ulice kryla záda mladé Vivian v podání Julie Roberts. Její chraplavý hlas a energické vystupování tehdy vytvořily dokonalý protipól k jemnější hlavní hrdince a hlášky její postavy u diváků zlidověly.
Snímek natáčel režisér Garry Marshall, po jehož smrti v roce 2016 řekla časopisu The Hollywood Reporter, že z něj vyzařoval klid a připadala si jako jeho rodina. Na natáčení oceňovala svobodu, kterou tvůrce hercům dával. Zavzpomínala, jak jí dal prostor improvizovat: „…dal mi pokyn a hned zavelel, že se točí, nebyl čas moc přemýšlet.“ Vždy z něj prý cítila obrovskou důvěru.
Blondýna se šedinami
Po úspěchu Pretty Woman nechtěla uvíznout ve škatulce komediálních rolí. Objevila se například ve westernu Cesta k protinožcům nebo v televizní minisérii Svědectví podle předlohy Stephena Kinga. Dnes, šestatřicet let od premiéry Pretty Woman, už nevypadá jako její nejslavnější postava. Své kdysi tmavé vlasy přestala barvit, sází na přirozenost a na veřejnosti se objevuje jako blondýnka s přiznanými šedinami.
Letos na jaře ji diváci viděli v seriálu Margo má problém vyjít pro platformu Apple TV+. V komediálním dramatu, které vychází z úspěšné knihy Rufi Thorpe, hraje šéfku hlavní hrdinky. Hrají v něm i Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer a Elle Fanning.
V rozhovoru pro Digital Journal netajila nadšení z celého obsazení a velmi si chválila také režisérku Dearbhlu Walsh. Ocenila i literární předlohu. „Knihu Rufi Thorpe jsem si zamilovala, takže jsem se s ní mohla ztotožnit z pohledu mateřství a prostě jen jako člověk.“
Boj za vzdělání dětí
V devadesátých letech natáčela jeden film za druhým a od roku 1997 zářila sedm sezón v hlavní roli televizního seriálu Jsem do tebe blázen. Seriál měl nakonec 148 epizod a San Giacomo za svou roli feministické novinářky sklidila nadšené ohlasy včetně další nominace na Zlatý glóbus. Televize jí tehdy nabídla pravidelný pracovní režim, díky kterému mohla trávit více času doma. V soukromí totiž řešila velmi vážnou situaci. V polovině devadesátých let se jí a jejímu prvnímu manželovi Cameronovi Dyeovi narodil syn Mason, jemuž lékaři diagnostikovali mozkovou obrnu.
„Mám syna Masona, který je postižený. Sám nechodí, nesedí ani nemluví. Používá mluvící počítač. Začala jsem za něj bojovat, když mu byly tři roky,“ prozradila. Od té doby se veřejně zasazuje o to, aby se postižené děti mohly učit ve stejných třídách jako ostatní. Po krachu prvního manželství našla nového partnera a v roce 2000 se provdala za herce Matta Adlera.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (yahoo, hellomagazine).