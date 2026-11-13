Uprchlého Piškota se podařilo vypátrat. Něco ho ale ošklivě potrhalo a uhynul

Uprchlého Piškota se podařilo vypátrat. Něco ho ale ošklivě potrhalo a uhynulPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Uprchlého Piškota se podařilo vypátrat. Něco ho ale ošklivě potrhalo a uhynulZdroj: HZS Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 13.11.2026 13:01
Obrovské hasičské manévry zažili nájemníci sedmipatrového panelového domu v Plzni na Borech, když jeden z...
Překvapením skončil výlov Hořejšího Padrťského rybníka v CHKO Brdy. Na obnaženém dně našli rybáři s...
Díky slavným Černým baronům znají všichni malebný zámek Zelená Hora, který se tyčí nad Nepomukem a obcí...
Ve výbavě plzeňských krajských záchranářů jsou mimo jiné i neprůstřelné vesty. Tuto balistickou ochranu...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Dítě v ohrožení. Policisté hledají čtrnáctiletého chlapce, který zmizel z domova
- Kouř, výšková technika v akci a obří manévry v paneláku. Hasiče čekalo bizarní překvapení
- Neobvyklý nález při vypouštění rybníka. Na dně se ukrývala záhadná želé koule
- Sídlo Černých baronů se postupně obnovuje. Zámek Zelená Hora proslavila i literární záhada