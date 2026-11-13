Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Uprchlého Piškota se podařilo vypátrat. Něco ho ale ošklivě potrhalo a uhynul

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tříletý samec nandu dosud majiteli z Tachovska neutekl. Výběh měl dobře zabezpečený, ale ani to vyděšeného ptáka nezastavilo. Podle chovatele ho vylekala liška. Piškota hledali sousedé a využili i dron s termokamerou. Nakonec se ho podařilo odchytit. Jeho zranění ale byla velmi vážná a uhynul.
Uprchlého Piškota se podařilo vypátrat. Něco ho ale ošklivě potrhalo a uhynul

Uprchlého Piškota se podařilo vypátrat. Něco ho ale ošklivě potrhalo a uhynul

Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:01

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Dítě v ohrožení. Policisté hledají čtrnáctiletého chlapce, který zmizel z domova
Dítě v ohrožení. Policisté hledají čtrnáctiletého chlapce, který zmizel z domova
Kouř, výšková technika v akci a obří manévry v paneláku. Hasiče čekalo bizarní překvapení
Kouř, výšková technika v akci a obří manévry v paneláku. Hasiče čekalo bizarní překvapení

Obrovské hasičské manévry zažili nájemníci sedmipatrového panelového domu v Plzni na Borech, když jeden z...

Neobvyklý nález při vypouštění rybníka. Na dně se ukrývala záhadná želé koule
Neobvyklý nález při vypouštění rybníka. Na dně se ukrývala záhadná želé koule

Překvapením skončil výlov Hořejšího Padrťského rybníka v CHKO Brdy. Na obnaženém dně našli rybáři s...

Sídlo Černých baronů se postupně obnovuje. Zámek Zelená Hora proslavila i literární záhada
Sídlo Černých baronů se postupně obnovuje. Zámek Zelená Hora proslavila i literární záhada

Díky slavným Černým baronům znají všichni malebný zámek Zelená Hora, který se tyčí nad Nepomukem a obcí...

Záchranáři mají ve výbavě neprůstřelné vesty. Agresivita pacientů roste, upozorňují
Záchranáři mají ve výbavě neprůstřelné vesty. Agresivita pacientů roste, upozorňují

Ve výbavě plzeňských krajských záchranářů jsou mimo jiné i neprůstřelné vesty. Tuto balistickou ochranu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.