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Vědci zrekonstruovali podobu faraona Tutanchamona: Měl deformovanou tvář i tělo

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Zlatá posmrtná maska Tutanchamona patří k nejslavnějším pokladům starověkého Egypta. Zachycuje mladého faraona s dokonale pravidelnými rysy, výraznýma očima a ušlechtilou tváří. Panovník přitom ve skutečnosti nejspíš vypadal zcela jinak.
Vědci zrekonstruovali podobu faraona Tutanchamona: Měl deformovanou tvář i tělo

Vědci zrekonstruovali podobu faraona Tutanchamona: Měl deformovanou tvář i tělo

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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