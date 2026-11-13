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MERE v Jihlavě ukončuje svou činnost. Někteří zákazníci tomu nemohou uvěřit

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Síť prodejen MERE včera večer na facebooku informovala o ukončení činnosti a vyzvala zákazníky, aby si stihli udělat zásoby svých oblíbených produktů. Ne všichni ale této zprávě věří.
MERE v Jihlavě ukončuje svou činnost. Někteří zákazníci tomu nemohou uvěřit

MERE v Jihlavě ukončuje svou činnost. Někteří zákazníci tomu nemohou uvěřit

Zdroj: facebook MERE Jihlava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 06:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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