Vedení města jednalo s odpůrci tramvajové točny, kterým vadí její blízkost k zástavbě

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Původní projekt, který město v roce 2021 veřejně představilo a projednalo s občany, počítal s úvraťovou konečnou za křižovatkou ulic Na Chmelnicích a Znojemská. Nový projekt toto řešení zásadně mění. Konečná je nově řešena jako tramvajová smyčka posunutá do bezprostřední blízkosti stávajících rodinných domů. Tato zásadní změna nebyla s obyvateli dotčeného území projednána způsobem, jakým byl projednán původní návrh,“ píší autoři petice s tím, že proti stavbě trati jako takové nejsou.
Město původně plánovalo takzvanou úvrať. Obousměrné tramvaje by na výhybce jednoduše změnily kolej a jely zpět. O změnách se autoři petice podle svých slov dozvěděli až z úřední desky. O obratišti se nicméně zmiňují
dokumenty z listopadu loňského roku. Úvrať měla od počátku být jen přechodným řešením, kdy by se v pozdější fázi projektu vybudovala klasická smyčka. Město nakonec přistoupilo k tomu, že ji zrealizuje hned, což ušetří desítky milionů. Návrh tramvajové smyčky, zdroj: Město Plzeň
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Stavba úvrati byla odhadována na 52 milionů korun, zhruba 50 milionů by pak stála její demontáž. K tomu je nutné připočíst minimálně roční výluku na tramvajové trati a náklady na náhradní dopravu, takže finanční úspory jsou citelné,“ uvedla Andrea Fojtíková, náměstkyně ředitele Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP).
„Uspoří tím i dopravní podnik, který nebude muset pořizovat dražší obousměrné tramvaje,“ doplnil náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar (STAN). Zároveň podotkl, že zvolenou variantu město řádně projednalo při schvalování změny územního plánu, ke které se měli možnost všichni vyjádřit.
Zástupci města se v těchto dnech setkali s autory petice, aby si vysvětlili nejasnosti a objasnili dosavadní spekulace.
„Jsme otevřeni dialogu s občany. Proto jsme se s odpůrci sešli, vysvětlili jim možnosti města a jeho budoucí pozici. Za projektem si ale stojíme. Jakákoliv jeho změna by nyní znamenala realizovat investici bez možnosti tři čtvrtě miliardové dotace, a to si jako řádný hospodář nemůžeme dovolit,“ řekl primátor Roman Zarzycký (ANO).
Nová tramvajová trať o délce 1,5 kilometru zajistí novou linku číslo 3. Cílem je zlepšit propojení sídliště Vinice a lokality Sylván, na nichž žije přes 7,5 tisíce obyvatel, s centrem města. S linkou se počítalo už při vzniku sídliště v 80. letech. S výstavbou by město chtělo začít v roce 2027, do dvou let by mělo být hotovo.
Na setkání zároveň uvedli, že nedojde ke snížení dopravní obslužnosti v lokalitě, jak bylo podle nich mylně uváděno. Stávající zastávky autobusové linky číslo 41, která bude z důvodu kopírování trasy tramvajové trati zrušena a obslouží jiné linky městské hromadné dopravy.
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Město pro stavbu využilo pozemky, které v dané lokalitě vlastní a jsou pro umístění točny vhodné. Směna, výkup, nebo vyvlastnění cizích pozemků by záměr prodražily a výrazně prodloužily. Jediný pozemek, který v území město vlastnilo, byl už v roce 2008 směněn za pozemek pro západní okruh a část parku. Pro točnu ale nebyl vhodný,“ doplnila mluvčí magistrátu Eva Barborková.
Někteří obyvatelé se ale obávají hluku a vibrací. Tramvajová smyčka totiž bude podle nich příliš blízko jejich domům.
„SVSMP nás ve své odpovědi odkázala na šest již existujících tramvajových smyček: Praha–Podbaba, Praha–Radlická, Praha–Sídliště Barrandov, Brno–Rakovecká, Brno–Starý Lískovec a Ostrava–Výškovice. Právě tyto příklady ale ukazují, že ani jedna z těchto smyček není v tak bezprostřední blízkosti bytové či rodinné zástavby. Na Vinicích hovoříme o vzdálenosti koleje 12 metrů od obvodových zdí domů,“ uvádějí na webových stránkách, který pro tento projekt založili. Podle města jsou to ale mylné informace a ve skutečnosti bude smyčka od nejbližšího domu ve vzdálenosti zhruba 30 metrů.
Podle města bude točna pod terénem. Konstrukčně se bude jednat o pevnou jízdní dráhu na antivibračních rohožích s pružným upevněním kolejnic, pryžovými bokovnicemi v hlučnějších místech a dalšími opatřeními. Zároveň bude od zástavby oddělena protihlukovým valem, na kterém město vysází 14 stromů.
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