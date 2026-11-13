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Vedení města jednalo s odpůrci tramvajové točny, kterým vadí její blízkost k zástavbě

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Velké debaty vyvolává výstavba tramvajové trati na plzeňské Vinice. O její stavbě se přitom mluví desítky let. Místním lidem se ale nelíbí podoba projektu, který by měl odstartovat už v příštím roce. Vadí jim hlavně řešení točny, která podle nich bude příliš blízko domů.
Vedení města jednalo s odpůrci tramvajové točny, kterým vadí její blízkost k zástavbě

Vedení města jednalo s odpůrci tramvajové točny, kterým vadí její blízkost k zástavbě

Zdroj: Magistrát města Plzně
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 14:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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