Reprezentační objev Sláma promluvil o těžkém konci v Olomouci: Některé vztahy si nesedly

Sobota 4. dubna 2026, Andrův stadion. Sigma prohrává s Mladou Boleslaví 1:3 a v 70. minutě jde levý obránce Jiří Sláma ze hřiště. Část tribun píská a bučí. Odchovanec, který v klubu strávil sedmnáct let, se otočí k divákům a něco jim odpoví. O sedm měsíců později sedí na reprezentačním srazu před zápasem se Španělskem a v rozhovoru pro Sport.cz se k olomouckému konci vrací bez obalu. Odchod označil za „ne úplně dobrý“. Některé vztahy si podle něj nesedly a v klubu mu oznámili, že s ním dál nepočítají a má si najít nové angažmá. Mezi těmi dvěma momenty se odehrál jeden z nejrychlejších kariérních obratů letošní české sezony.
Co Sláma o Olomouci řekl a co neřekl
Sláma v rozhovoru nikoho nejmenoval. Na přímý dotaz, koho z olomouckého klubu má na mysli, odpověděl odmítavě. Dodal jen, že dotyčná osoba by věděla, o koho jde. Z veřejně dostupných zdrojů tak nevyplývá, jestli mířil na někoho z realizačního týmu, vedení nebo kabiny. A podsouvat mu to nebudeme.
Jarní incident s fanoušky dnes Sláma bere jako nafouknutou věc, která podle něj při odchodu nehrála zásadní roli. Přiznal ale, že už tehdy cítil, že v Olomouci asi pokračovat nebude. Zároveň naznačil, že se celá epizoda mohla někomu v klubu hodit. Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat ze Sigmy vyjádření, ale do vydání článku se reakce nedočkala.
Trenér Tomáš Janotka po zápase s Boleslaví mluvil o špatném výkonu obou krajních obránců. Ke Slámově reakci směrem k tribuně řekl, že ideální je nereagovat, ale v emocích se člověk těžko udrží. Přímou příčinnou souvislost mezi dubnovým pískotem a červnovým přestupem doložit nelze. Časová souvislost je ovšem zřejmá.
Za pozornost stojí kontrast s tím, jak rozchod vypadal navenek. V oficiálním
oznámení Sigmy ze 17. června Sláma klubu děkoval a sliboval, že na Sigmu i Olomouc bude vzpomínat v dobrém. Sportovní ředitel Pavel Hapal tehdy uvedl, že klub už během jara dospěl k závěru, že při zajímavé nabídce nebude hráči v odchodu bránit. Uhlazená verze pro web a ta, kterou Sláma vypráví dnes, se tedy liší v tónu, ne ve faktech. Rozhodnutí padlo na straně klubu. Odchovanec, ne odepsaný hráč
Olomoucký příběh netvoří jen dubnový incident. Sláma přišel do Sigmy jako desetiletý kluk a podle klubu za ni odehrál 105 soutěžních utkání. Byl součástí mužstva, které v roce 2025 vyhrálo MOL Cup. V poslední sezoně hrál i evropské poháry, Sigma v Konferenční lize došla až do březnového osmifinále.
Podle oficiálního
profilu na webu Chance Ligy odehrál v ročníku 2025/26 dvacet ligových zápasů, celkem 1 610 minut, a připsal si jednu asistenci. Na hráče, se kterým se nepočítá, to není málo.
Cesta ale nebyla hladká ani dřív. Během hostování v Pardubicích strávil podle svých slov tři čtvrtě roku se zraněním. Trápila ho záda a plotýnky, lékaři dlouho nevěděli, jak mu pomoci. Sláma tehdy uvažoval, že s profesionálním fotbalem skončí. Podržela ho rodina a kamarádi, pomohlo cvičení a čas. Kdo prošel tímhle, toho pískot z tribuny nejspíš nezlomí.
Restart v Jablonci: kabina, Evropa a Rangers
Jablonec oznámil víceletou smlouvu se Slámou ve stejný den, kdy Sigma zveřejnila přestup. Sportovní ředitel Zdeněk Koukal ho představoval jako levonohého obránce v nejlepším fotbalovém věku s prověřenou ligovou zkušeností. Klub po jarních zraněních potřeboval posílit konkurenci na levé straně. Sláma v prvním rozhovoru pro klubový web mluvil o potřebě změny a o velkém zájmu, který od Jablonce cítil.
Změna prostředí zafungovala rychle. Sláma dnes vyzdvihuje kabinu, rodinnou atmosféru a menší tlak očekávání. Podle nás právě tohle je jádro celého příběhu. Hráč se nezměnil přes noc, změnilo se okolí, ve kterém hraje.
Jablonec s ním prošel předkoly Konferenční ligy přes Varaždín, RFS Rigu a skotské Rangers až do ligové fáze. Tam zatím odehrál tři zápasy:
Zápas Výsledek Freiburg vs. Jablonec 3:2 Jablonec vs. Brighton 0:0 RFS Riga vs. Jablonec 1:1
V domácí lize je obraz střízlivější. K 12. listopadu je Jablonec sedmý s 21 body ze čtrnácti zápasů, bilance šest výher, tři remízy, pět porážek a skóre 16:18. Sláma má v lize za sebou šest startů a 383 minut. Méně, než by se čekalo, ale podzimní program s Evropou a reprezentací si vybírá daň.
Únavu Sláma nezastírá. Po reprezentačním srazu ho trenér Luboš Kozel nevzal na ligový zápas do Brna, aby si odpočinul. Svůj režim popisuje jako sled: autobus, trénink, zápas, letiště, domů. Často je na hotelu nebo v letadle. Vypíná s rodinou a malým synem.
Z náhradníka základní stavební kámen
Do reprezentace se Sláma dostal zadními vrátky. Podle iSportu byl dodatečně povolán jako poslední ze šesti náhradníků za zraněné hráče. Nejdřív mu volal Kozel, jestli je zrovna v Česku. Pak se ozval asistent národního týmu Radek Bejbl.
Z nouzového řešení se stal nejvytíženější český hráč srazu. V Lize národů nastoupil v základní sestavě všech čtyř zápasů a odehrál 331 minut. Proti Španělsku dal gól, bránil Lamina Yamala a hrál na Wembley proti Anglii. Rozdíl oproti české lize popisuje jako „obrovský skok“, hlavně v tempu a rychlosti. Proti Yamalovi chtěl hrát důrazně, znepříjemnit mu hru a hlavně neudělat chybu. Na hráče jeho typu se podle něj recept hledá těžko a soupeři na téhle úrovni trestají každou drobnou nepozornost.
Výkony neunikly ani vedení Jablonce. Pavel Nedvěd v pořadu Přímák řekl, že po Slámových zápasech měl spoustu telefonátů od „velice zajímavých klubů“ a dveře do Premier League by nezavíral. Konkrétní jména veřejně nezazněla. Sláma sám říká, že kdyby přišla zajímavá nabídka, byl by první, kdo by na přestup tlačil. Se smíchem zmínil i Arábii a vysvětlil to prostě: fotbalová kariéra je krátká. Teď to ale podle svých slov řešit nechce a nechává to na manažerovi. Zimní odchod tak zůstává ve hře, potvrzení zatím chybí a o případném prodeji by kvůli víceleté smlouvě rozhodoval Jablonec.
Listopadový boj o třetí místo
Sláma se tedy udržel i v další nominaci a před národním týmem jsou dva zápasy, které rozhodnou o podobě celé kampaně. Ve čtvrtek 12. listopadu přijede Španělsko, v neděli 15. listopadu hraje Česko v Chorvatsku.
Výchozí pozice je nepříznivá. Po čtyřech kolech nemá Česko ani bod a skóre 2:10. Španělsko vede skupinu s dvanácti body, Anglie má devět, Chorvatsko tři. Postup do play-off je pryč, poslední místo ale znamená přímý sestup z elitní divize. Sláma cíl formuluje jasně: urvat body, ideálně vyhrát v Chorvatsku a skončit třetí. V takovém scénáři by se hrála baráž o záchranu, ne pád o patro níž.
Dá se čekat, že trenér na levé straně obrany znovu sáhne po hráči, kterého ještě v létě jeho mateřský klub pustil. Pro Slámu je to nejlepší možná odpověď na všechno, co v Olomouci zůstalo nevyřčené.
Před sedmi měsíci mu z tribuny Androva stadionu bučeli. V neděli může v Záhřebu pomáhat zachránit národní tým v elitní společnosti.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl