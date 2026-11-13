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Reprezentační objev Sláma promluvil o těžkém konci v Olomouci: Některé vztahy si nesedly

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Dennívýzva
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Ještě v dubnu ho na Andrově stadionu vypískali vlastní fanoušci. Teď Jiří Sláma bránil Yamala a hraje Ligu národů. Odchod ze Sigmy podle něj dobrý nebyl.
Reprezentační objev Sláma promluvil o těžkém konci v Olomouci: Některé vztahy si nesedly

Reprezentační objev Sláma promluvil o těžkém konci v Olomouci: Některé vztahy si nesedly

Zdroj: FK Jablonec
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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