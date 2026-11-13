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Proslavila ji jediná pohádková role, pak zmizela z obrazovek. Princezna Bosana ze Tří veteránů se po letech objevila na veřejnosti

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Dennívýzva
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Vida Skalská Neuwirthová, nezapomenutelná Bosana z pohádky Tři veteráni, se 9. října 2026 ukázala na společenské akci v Praze. Co dělala celé ty dekády?
Proslavila ji jediná pohádková role, pak zmizela z obrazovek. Princezna Bosana ze Tří veteránů se po letech objevila na veřejnosti

Proslavila ji jediná pohádková role, pak zmizela z obrazovek. Princezna Bosana ze Tří veteránů se po letech objevila na veřejnosti

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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