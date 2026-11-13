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Google mění Gemini zdarma. Nový model je chytřejší, ale má to jeden háček

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Google uvedl Gemini 4 Hydrogen, rychlejší model s lepšími výsledky v náročných úlohách. Dostanou se k němu i neplatící uživatelé, ale jeho dostupnost závisí na automatickém výběru. Předplatitelům se navíc mění nabídka modelů.
Google mění Gemini zdarma. Nový model je chytřejší, ale má to jeden háček

Google mění Gemini zdarma. Nový model je chytřejší, ale má to jeden háček

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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