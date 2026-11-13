Google mění Gemini zdarma. Nový model je chytřejší, ale má to jeden háček

Foto: Magnific
Google 12. listopadu představil
Gemini 4 Hydrogen, nový jazykový model, který postupně nahrazuje dosavadní Gemini 3.8 Flash. Novinka přináší vyšší výkon, rychlejší zpracování úloh a podle výrobce také spolehlivější odpovědi. Dostupná bude nejen platícím zákazníkům, ale také uživatelům bez předplatného. Ti ovšem nemohou sami rozhodovat o tom, kdy ji skutečně použijí.
Hydrogen představuje změnu v dosavadní nabídce Googlu. Zatímco dříve společnost své rychlejší modely označovala názvem Flash, nyní pokračuje v pojmenování podle chemických prvků. Vedle výkonnějších modelů Gemini 4 Argon a Carbon tak přibývá varianta určená především pro každodenní práci, programování a automatizované úlohy.
Nejde přitom jen o změnu názvu. Google tvrdí, že Hydrogen zvládá vybrané úlohy až 2,5krát rychleji než předchozí generace a při testech výrazně omezil výskyt smyšlených informací. Konkrétní výsledky ovšem závisejí na druhu úlohy a nelze je automaticky vztahovat na každou běžnou konverzaci.
Zajímavé je také srovnání s výkonnějším Gemini 4 Argon. V žebříčku Artificial Analysis Intelligence Index získal Hydrogen při standardním vysokém nastavení uvažování 51 bodů, zatímco Argon dosáhl 50 bodů. Při nejvyšší úrovni xhigh se výsledek Hydrogenu zvyšuje na 54 bodů. Jediný benchmark ovšem nedokazuje, že je Hydrogen lepší ve všech disciplínách.
Gemini
Foto: Magnific
Bezplatné Gemini dostává novinku, ale výběr zůstává na Googlu
Pro běžné uživatele je nejdůležitější způsob zpřístupnění nového modelu. Kdo využívá Gemini bez placeného předplatného, může získat odpověď od Hydrogenu prostřednictvím automatického výběru modelu.
Google podle složitosti zadání rozhodne, zda použije základní Flash-Lite, nebo výkonnější Hydrogen. Jednoduché otázky tak zpravidla zpracuje Flash-Lite, zatímco náročnější požadavky mohou dostat pokročilejší model.
Háček spočívá v tom, že bezplatný uživatel si Hydrogen nemůže ručně zvolit. Pokud automatické přepínání vypne, zůstane odkázán na Flash-Lite. Ani zapnutá automatika přitom nezaručuje, že každý složitější dotaz skutečně zpracuje Hydrogen.
Změny zasahují také placený tarif
Google AI Plus. V americké nabídce za 4,99 dolaru měsíčně se Hydrogen stal hlavním propagovaným modelem a předplatitelé mají oproti bezplatné variantě dvojnásobné limity používání.
Kolem dostupnosti pokročilejšího modelu Pro však zatím panují nejasnosti. Aktuální ceník ho u tarifu AI Plus výslovně neuvádí, zatímco oficiální nápověda Googlu jej mezi dostupnými modely stále zahrnuje. Podle informací zveřejněných serverem Notebookcheck měli předplatitelé o přístup k modelům Pro od 13. listopadu přijít. Dokumentace Googlu tedy zatím není jednotná.
Vyšší tarif Google AI Pro nadále nabízí přístup k pokročilejším modelům včetně Gemini 4 Argon. Uvedené dolarové ceny se vztahují k americkému trhu a nemusejí odpovídat cenám předplatného v České republice.
Nový model zároveň míří do Vyhledávání Google, kde má lépe zvládat složené otázky, překlepy a požadavky vyžadující práci s více souvisejícími informacemi. Vývojáři ho mohou využít také prostřednictvím Gemini API, kde Google stanovil cenu na 1,50 dolaru za milion vstupních tokenů a 7,50 dolaru za milion výstupních tokenů. Kontextové okno má kapacitu jednoho milionu tokenů.
Uživatelé si mohou zpětně ověřit, který model jejich požadavek zpracoval. Ve webové aplikaci Gemini lze pod odpovědí otevřít nabídku, zobrazit postup uvažování a na jeho konci najít označení použitého modelu.
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