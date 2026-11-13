Ondřej Sokol sdílel fotku z dětství. V brýlích se zamyšleným výrazem je těžko k poznání

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Ondřej Sokol se narodil 16. října 1971. Na archivní fotografii byl ještě školákem. Už tehdy měl výrazné rysy a brýle, které mu dodávají poněkud přísný vzhled. Dnešní podobu známého moderátora byste v něm hledali jen obtížně. Podobné fotografie z dětství nicméně připomínají, jak dlouhá cesta vede od školních let k televizní popularitě.
Z Šumperka na pražskou DAMU
Sokol vyrůstal v Šumperku, kde také chodil do školy. Po maturitě zamířil do Prahy a začal studovat herectví a režii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Později se věnoval také dokumentární tvorbě na FAMU. V divadle a filmu tedy neviděl jen prostor, kde může stát před publikem. Od začátku ho přitahovala také práce na druhé straně, tedy režie a příprava inscenací.
Po studiích působil v Městském divadle v Mladé Boleslavi, v roce 1999 se stal členem pražského Činoherního klubu. S touto scénou je spojený dodnes. Postupně se prosadil jako herec i režisér a podílel se na řadě divadelních inscenací.
Do širšího povědomí televizních diváků se dostal především díky zábavnému pořadu Partička. V něm předváděl improvizaci, při které musel reagovat na nečekané situace a nápady ostatních účinkujících. Právě pohotovost, schopnost dělat si legraci ze sebe i osobitý humor mu získaly velkou diváckou oblibu.
Herec, režisér i moderátor
Sokol se u televizní zábavy nezastavil. Režíroval také vlastní film Krásno, který měl premiéru v roce 2014 a v němž si zároveň zahrál jednu z hlavních rolí. Diváci ho znají rovněž z pořadů Tvoje tvář má známý hlas a Na lovu, kde se uplatňuje jeho schopnost pohotově reagovat a pracovat s humorem.
Vedle televizních projektů se věnuje divadlu a filmovému herectví. V posledních letech se objevil například v seriálu Vraždy v kraji, jehož druhá řada patří k jeho novějším televizním projektům.
V soukromí je podstatně zdrženlivější než na obrazovce. Z manželství s herečkou Kateřinou Lojdovou má dvě děti, dceru Ester a syna Adama. Po rozvodu si své vztahy většinou nechává pro sebe. Jeho partnerkou je Nikola Šantavá, se kterou se občas objeví také na společenských akcích.
Když dnes Ondřej Sokol stojí před kamerou, působí jako sebejistý muž, který si dokáže udělat legraci téměř z čehokoliv. Stará fotografie ale ukazuje úplně jinou kapitolu jeho života. Tehdy byl ještě obyčejným klukem ze Šumperka, před kterým byla cesta do světa divadla, filmu a televizní zábavy teprve otevřená.
Zdroje článku: dotyk.cz, ceskehvezdy.cz, super.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová