Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ondřej Sokol sdílel fotku z dětství. V brýlích se zamyšleným výrazem je těžko k poznání

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herec a moderátor Ondřej Sokol zalovil ve starých fotografiích a podělil se o snímek ze svého dětství. S brýlemi na nose a vážným, trochu zamyšleným výrazem vypadá úplně jinak než muž, kterého dnes diváci znají z televizních obrazovek.
Ondřej Sokol sdílel fotku z dětství. V brýlích se zamyšleným výrazem je těžko k poznání

Ondřej Sokol sdílel fotku z dětství. V brýlích se zamyšleným výrazem je těžko k poznání

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
KVÍZ: Občanská ostražitost v džungli českých předpisů a vyhlášek. Prokažte, že českým pravidlům rozumíte
KVÍZ: Občanská ostražitost v džungli českých předpisů a vyhlášek. Prokažte, že českým pravidlům rozumíte
Zemřel Oldřich Svojanovský, dvojnásobný olympijský medailista
Zemřel Oldřich Svojanovský, dvojnásobný olympijský medailista

Ve věku 80 let zemřel Oldřich Svojanovský, jeden z nejvýraznějších československých veslařů své generace....

Pod maskou dědečka Hříbečka z Mrazíka se skrývala mladičká herečka. Galina Borisovová se vzepřela Putinovu režimu
Pod maskou dědečka Hříbečka z Mrazíka se skrývala mladičká herečka. Galina Borisovová se vzepřela Putinovu režimu

Pohádku Mrazík zná již několik generací českých diváků. Ne každý ale tuší, že pod maskou vrásčitého...

Jak vypadal Ježíš Kristus. AI sestavila jeho možnou podobu
Jak vypadal Ježíš Kristus. AI sestavila jeho možnou podobu

Kostely a svaté obrázky ho často znázorňují jako modrookého blonďáka. Ježíš ale žil v prvním století na...

Kam se ztratila rosnička Tina Pletánková. Má za sebou operaci srdce, ale konečně nalezla klid mimo kamery
Kam se ztratila rosnička Tina Pletánková. Má za sebou operaci srdce, ale konečně nalezla klid mimo kamery

Její úsměv a příjemný hlas si pamatují především diváci televize Prima z přelomu tisíciletí. Tina...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.