Ve skvrnitém listu čemeřice může zbýt díra. Jiné potíže mohou prozradit pruhy na zakrslých výhonech

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Ve skvrnitém listu čemeřice může zbýt díra. Jiné potíže mohou prozradit pruhy na zakrslých výhonechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ve starém listu čemeřice se může objevit drobná díra právě tam, kde ještě nedávno byla hnědá skvrna. Odumřelý kousek pletiva totiž někdy vypadne a zůstane otvor s nepravidelným okrajem. Pokud z trsu vyrůstají zakrslé, deformované listy s černými proužky, může jít o jiné onemocnění. O vhodném zásahu proto rozhoduje i vzhled nových výhonů.
Ve skvrnitém listu čemeřice může zbýt díra. Jiné potíže mohou prozradit pruhy na zakrslých výhonechZdroj: Antares_NS / Freepik (Magnific)
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 13.11.2026 13:30
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