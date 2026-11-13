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Polozapomenutý hit Stephena Kinga se po 20 letech vrátí. Děsivý horor přivítá nové tváře

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Pokoj 1408 (1408) je jeden z nejlepších a bohužel i nejpodceňovanějších filmů podle Stephena Kinga. Surrealistický horor se po dvou dekádách vrátí sice s novými hrdiny, ale i původními herci.
Polozapomenutý hit Stephena Kinga se po 20 letech vrátí. Děsivý horor přivítá nové tváře

Polozapomenutý hit Stephena Kinga se po 20 letech vrátí. Děsivý horor přivítá nové tváře

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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