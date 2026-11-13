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Česnek snese i těžší půdu. Horší je, když na záhonu po listopadovém dešti zůstane stát voda

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Dennívýzva
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Ozimý česnek může počkat na chladnější zem, ale ani správná teplota mu nepomůže v trvale rozmáčeném záhonu. Bezpečnější chvíle pro výsadbu přichází, až se půda trvale ochladí pod devět stupňů. V některých polohách tak stroužky přijdou do země až v prosinci. Když na vybraném místě zůstává přes zimu mokro, může česnek začít růst i jinde a na záhon se dostat na jaře.
Česnek snese i těžší půdu. Horší je, když na záhonu po listopadovém dešti zůstane stát voda

Česnek snese i těžší půdu. Horší je, když na záhonu po listopadovém dešti zůstane stát voda

Zdroj: luboschlubny / Freepik (Magnific)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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