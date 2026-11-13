Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Muž si v Jihlavě převzal písemnosti a slehla se po něm zem. Policie žádá o pomoc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
S žádostí o pomoc se na veřejnost obracejí jihlavští policisté, kteří pátrají po pohřešovaném devětapadesátiletém muži z Jihlavy. Nikdo o něm neví už déle než měsíc.
Muž si v Jihlavě převzal písemnosti a slehla se po něm zem. Policie žádá o pomoc

Muž si v Jihlavě převzal písemnosti a slehla se po něm zem. Policie žádá o pomoc

Zdroj: Daniela Drozdová + Policie ČR (redakčně upraveno)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:14

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Velký úspěch Horácké arény. Do Jihlavy putuje hlavní Česká cena za architekturu
Velký úspěch Horácké arény. Do Jihlavy putuje hlavní Česká cena za architekturu
MERE v Jihlavě ukončuje svou činnost. Někteří zákazníci tomu nemohou uvěřit
MERE v Jihlavě ukončuje svou činnost. Někteří zákazníci tomu nemohou uvěřit

Síť prodejen MERE včera večer na facebooku informovala o ukončení činnosti a vyzvala zákazníky, aby si...

ANKETA: Pověry, talismany i strach. Co s lidmi dělá pátek třináctého?
ANKETA: Pověry, talismany i strach. Co s lidmi dělá pátek třináctého?

Pátek třináctého. Strašák pro mnohé z nás, který připadá právě na dnešek. Znáte jeho historii? Jak se k...

V roce 1948 projela Jihlavou poslední tramvaj. Počet zastávek a výhyben se měnil
V roce 1948 projela Jihlavou poslední tramvaj. Počet zastávek a výhyben se měnil

Dnes je tomu přesně 78 let, kdy se lidé v Jihlavě naposledy svezli tramvají. Vozy ve městě jezdily od roku...

Evropské peníze pomáhají regionům. V jihlavské MHD to lidé pociťují každý den
Evropské peníze pomáhají regionům. V jihlavské MHD to lidé pociťují každý den

Evropské regiony se potýkají s rozdílnou úrovní rozvoje. Kohezní politika Evropské unie se snaží tyto...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.