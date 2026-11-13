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Kolem světa vyrazila bez letadla. Nellie Bly se vrátila za 72 dní

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Dne 14. listopadu 1889 se novinářka Nellie Bly vydala na cestu, jejíž cíl znal každý čtenář slavného dobrodružného románu. Chtěla objet svět rychleji než za osmdesát dní. Spoléhala na lodě, vlaky a pečlivé navazování spojů. Do cíle dorazila za něco přes 72 dní a její cesta se stala velkou novinovou událostí.
Kolem světa vyrazila bez letadla. Nellie Bly se vrátila za 72 dní

Kolem světa vyrazila bez letadla. Nellie Bly se vrátila za 72 dní

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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