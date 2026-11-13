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Ondřej Neumann: Nejčastější hosté Událostí, komentářů ČT? Vede Okamurovec a Babišovi lidé

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IN MEDIAS RES. V souvislosti s probíhajícím bojem o koncesionářské poplatky se HlídacíPes.org rozhodl provést vlastní analýzu pozvaných hostů na volně dostupných datech pomocí umělé inteligence u vlajkového pořadu České televize Události, komentáře. Pro porovnání jsme zvolili stejné časové období před a po nástupu Hynka Chudárka do funkce generálního ředitele k 1. červenci loňského roku.
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Zdroj: A vítězem se stává... Radek Koten z SPD. Foto: LADISLAV KŘIVAN / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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