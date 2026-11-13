Ondřej Neumann: Nejčastější hosté Událostí, komentářů ČT? Vede Okamurovec a Babišovi lidé

IN MEDIAS RES. V souvislosti s probíhajícím bojem o koncesionářské poplatky se HlídacíPes.org rozhodl provést vlastní analýzu pozvaných hostů na volně dostupných datech pomocí umělé inteligence u vlajkového pořadu České televize Události, komentáře. Pro porovnání jsme zvolili stejné časové období před a po nástupu Hynka Chudárka do funkce generálního ředitele k 1. červenci loňského roku. Tedy od 2. února 2025 do 6. listopadu 2026.
"Pravda začíná tam, kde končí signál České televize,“ nechal se téměř na den přesně před devíti lety slyšet v rozhovoru pro Respekt poslanec SPD Radek Koten. On, stejně jako jeho stranický předseda Tomio Okamura, patří mezi dlouhodobé kritiky veřejnoprávních médií, především České televize. Opakovaně obviňují tvůrce zpravodajských a publicistických pořadů ČT, že neposkytují dostatečný prostor názorům Okamurova hnutí SPD a preferují "jiné" politické strany či hnutí nebo názory. Ostatně – odmítání pozvat Tomia Okamuru bylo bezprostřední příčinou konce Václava Moravce na Kavčích horách.
Tentýž Radek Koten je v posledních letech suverénně nejčastějším hostem vlajkového diskusního pořadu ČT Události, komentáře. Od 9. února 2024 do letošního 5. listopadu dostal šanci promlouval k divákům hned 71krát. Vyplývá to z analýzy HlídacíPes.org, kdy jsme pomocí umělé inteligence "scanovali" hosty celkem 680 vydání Událostí, komentářů. Z analýzy vyplývá, že Kotenem Události, komentáře obšťastnily diváky ve více než každém desátém vydání, což znamená, že byl hostem v průměru každý druhý týden.
Na stupních vítězů odpůrci poplatků
Za Okamurovcem Kotenem další dvě pozice na pomyslných stupních vítězí obsadili poslanci z ANO Andreje Babiše – Radek Vondráček (hostem 62x) a Patrik Nacher (52x). Čtvrtou příčku drží předseda strany Svobodní Libor Vondráček (34x), který byl zvolený poslancem na kandidátce Okamurovy SPD. Všichni čtyři nejčastější hosté Událostí, komentářů patří mezi horlivé stoupence zrušení koncesionářských poplatků. Po nich následují tři politici ODS, kteří naopak hájí současný systém financování veřejnoprávních médií – Pavel Žáček (33x), Jan Skopeček (32x) a Martin Kupka (31x).
Podrobnou tabulku hostů vlajkového diskusního pořadu České televize Události, komentáře naleznete na konci článku. ČT pořad inzeruje sloganem: "Komentované zpravodajství České televize. Aktéři klíčových událostí odpovídají na aktuální otázky." Podle zprávy ČT24 za rok 2025 vypracované ředitelem zpravodajství Petrem Mrzenou jsou "Události, komentáře analyticko-zpravodajským profilovým pořadem. Hosty jsou aktéři událostí, komentátoři a analytici, kteří se vyjadřují k nejdůležitějším tématům dne. V roce 2025 bylo s ohledem na významné politické a zahraniční události odvysíláno výrazně více monotematických speciálů než v předchozích letech. Velké politické diskuse se zastoupením většího počtu politiků různých stran byly klíčové zejména s ohledem na volební rok. V roce 2025 měly Události, komentáře průměrnou sledovanost 102 tisíc diváků při podílu na sledovanosti 4,8 %. Oproti roku 2024 se jedná o významný nárust (v roce 2024 byla průměrná sledovanost 78 tisíc diváků, podíl na sledovanosti 3,49 %)."
Máme, ale nedáme
Přestože kritici Českou televizi dlouhodobě kritizují za údajné prosazování "jednoho pohledu" na dění v Česku i ve světě, vedení Kavčích hor dlouhodobě odmítalo zveřejnit přehled pozvaných hostů do jednotlivých pořadů.
https://hlidacipes.org/reknete-koho-zvete-do-vysilani-rada-ct-chce-na-vedeni-televize-tlacit-pres-seznam-hostu/
Až nově zvolený generální ředitel Hynek Chudárek loni v listopadu přislíbil vedení tzv. vnitřní evidence pozvaných hostů do jednotlivých pořadů. Ani tuto evidenci však Česká televize nezveřejňuje.
HlídacíPes.org se v souvislosti s probíhajícím bojem o koncesionářské poplatky rozhodl provést vlastní analýzu na volně dostupných datech pomocí umělé inteligence u vlajkového pořadu Události, komentáře. Pro porovnání v čase jsme zvolili stejné časové období před a po nástupu Hynka Chudárka do funkce generálního ředitele 1. července 2025.
Níže předkládáme tabulku s počet účastí v 680 analyzovaných dílech pořadu Události, komentáře z období 9. února 2024 až 5. listopadu 2026. Zařazeni jsou hosté s nejméně dvěma účastmi v celkovém součtu; jeden člověk se počítá maximálně jednou za díl. Nejde o stopáž vystoupení ani úplný soupis všech premiér. Podkladem je vlastní analýza archivu České televize.
Seznam 543 hostů. Další jména zobrazíte posouváním uvnitř rámečku. K analýze předkládaných dat se ještě vrátíme.
Jméno
Počet návštěv
Radek Koten
71
Radek Vondráček
62
Patrik Nacher
52
Libor Vondráček
34
Pavel Žáček
33
Jan Skopeček
32
Martin Kupka
31
Martin Dvořák
30
Cyril Svoboda
29
Aleš Juchelka
28
Eva Decroix
26
Jan Bartošek
26
Jan Farský
26
Karel Haas
26
Marek Výborný
26
Zdeněk Hřib
26
Jan Lipavský
25
Ivan Bartoš
24
Jakub Landovský
24
Václav Dolejší
24
Ivan David
23
Matěj Ondřej Havel
23
Alexandr Vondra
21
Jiří Pospíšil
21
Karel Havlíček
21
Marian Jurečka
21
Danuše Nerudová
20
Jana Mračková Vildumetzová
20
Martin Zvěřina
20
Jan Hrnčíř
18
Jiří Šedivý (generál)
18
Marek Benda
18
Michaela Šebelová
18
Nikola Bartůšek
18
Robert Šlachta
18
David Klimeš
17
Jindřich Šídlo
17
Petr Hladík (politik)
17
Radim Fiala
17
Ivan Pilip
16
Jan Rafaj
16
Jiří Kobza
16
Martin Čaban
16
Martin Weiss
16
Miroslav Ševčík
16
Ondřej Kovařík
16
Vladimír Votápek
16
Vojtěch Munzar
16
David Smoljak
15
Jaroslav Bžoch
15
Lenka Zlámalová
15
Lubomír Metnar
15
Markéta Gregorová
15
Miroslav Korecký
15
Olga Richterová
15
Petr Hladík (diplomat)
15
Boris Šťastný
14
Eduard Hulicius
14
František Mičánek
14
Josef Středula
14
Lukáš Jelínek
14
Margita Balaštíková
14
Miloš Vystrčil
14
Ondřej Leinert
14
Patrik Eichler
14
Petr Sokol
14
Vlastislav Bříza
14
Alena Schillerová
13
Helena Válková
13
Jana Klímová
13
Martin Kolovratník
13
Ondřej Knotek
13
Pavel Fischer
13
Tomáš Petříček
13
Tomáš Zdechovský
13
Vladimír Špidla
13
Jan Lacina
12
Jan Schiller
12
Martin Baxa
12
Mirek Topolánek
12
Petr Fischer
12
Roman Ďurčo
12
Věra Kovářová
12
Barbora Urbanová
11
Jan Jakob
11
Jan Zahradil
11
Jana Murová
11
Marek Koten
11
Martin Komárek
11
Robert Králíček
11
Stanislav Balík
11
David Svoboda
10
Filip Turek
10
Jakub Michálek
10
Jaroslava Pokorná Jermanová
10
Lukáš Valeš
10
Markéta Pekarová Adamová
10
Michal Smetana
10
Michal Stehlík
10
Ondřej Kolář
10
Ondřej Lochman
10
Petr Holub
10
Richard Brabec
10
Tomio Okamura
10
Veronika Vrecionová
10
Zbyněk Stanjura
10
Zuzana Ožanová
10
Denis Doksanský
9
Jiří Havránek
9
Jiří Rusnok
9
Michael Žantovský
9
Miloš Nový
9
Miroslav Zámečník
9
Ondřej Dostál
9
Petr Honzejk
9
Petr Kamberský
9
Petra Procházková
9
Radim Holiš
9
Taťána Malá
9
Tomáš Klvaňa
9
Václav Pláteník
9
Vít Hradil
9
Dalibor Balšínek
8
Gabriela Svárovská
8
Jan Kasl
8
Karel Dvořák
8
Kateřina Konečná
8
Libor Jelen
8
Luděk Niedermayer
8
Martin Kuba
8
Petr Kolář (diplomat)
8
Robert Čásenský
8
Štěpán Křeček
8
Tomáš Doležal
8
Václav Bartuška
8
Věra Jourová
8
Vít Rakušan
8
Vladimíra Dvořáková
8
Zdeněk Zajíček
8
Adéla Šípová
7
Hana Kordová Marvanová
7
Ivan Pilný
7
Jakub Lepš
7
Jakub Patočka
7
Jan Macháček
7
Jan Rychlík
7
Jaroslav Spurný
7
Lubomír Kopeček
7
Marek Ženíšek
7
Martin Pýcha
7
Matěj Gregor
7
Michal Kučera
7
Mikuláš Bek
7
Miroslav Singer
7
Mojmír Hampl
7
Patrik Pařil
7
Petr Bartoň
7
Petr Kolář (novinář)
7
Petr Krogman
7
Petr Šabata
7
Radek Špicar
7
Robert Plaga
7
Tomáš Sokol
7
Viliam Buchert
7
Antonín Staněk
6
Benjamin Činčila
6
Břetislav Tureček
6
Daniel Kroupa
6
David Konecký
6
Dominik Stroukal
6
Igor Červený
6
Jan Fingerland
6
Jan Fischer
6
Jan Grolich
6
Jan Paďourek
6
Jana Černochová
6
Jana Ciglerová
6
Jindřich Rajchl
6
Jiří Mašek
6
Jiří Pondělíček
6
Josef Bělica
6
Karel Barták
6
Lubomír Zaorálek
6
Lukáš Vlček
6
Marek Antoš
6
Marie Pošarová
6
Milan Mikulecký
6
Miroslav Kalousek
6
Miroslava Němcová
6
Ondřej Preuss
6
Otakar Foltýn
6
Petr Letocha
6
Petr Nečas
6
Petra Pecková
6
Tom Philipp
6
Tomáš Kopečný
6
Tomáš Prouza (ekonom)
6
Vladimír Baar
6
Vlastimil Válek
6
Anna Šabatová
5
Apolena Rychlíková
5
David Pražák
5
Eva Filipi
5
Irena Kalhousová
5
Jan Kysela
5
Jan Švejnar
5
Jana Berkovcová
5
Jiří Dienstbier
5
Jiří Hynek
5
Josef Kraus
5
Josef Pazderka
5
Jozef Síkela
5
Karla Maříková
5
Kateřina Šafaříková
5
Kateřina Stojanová
5
Klára Dostálová
5
Lenka Víchová
5
Michal Bláha
5
Mikuláš Peksa
5
Ondřej Jonáš
5
Ondřej Šebek
5
Pavel Růžička
5
Petr Bendl
5
Petr Hlaváček
5
Petr Jüptner
5
Petr Koubský
5
Petr Kulhánek
5
Petr Mach
5
Petr Zahradník
5
Renata Vesecká
5
Šimon Pánek
5
Tereza Povolná
5
Václav Láska
5
Vendula Svobodová
5
Adam Vojtěch
4
Bohumil Pečinka
4
Daniel Kaiser
4
Dita Charanzová
4
Eva Paseková
4
František Dobšík
4
Helena Langšádlová
4
Jakub Janda
4
Jan Bureš
4
Jan Charvát
4
Jan Kofroň
4
Jan Papajanovský
4
Jaroslav Šebek
4
Jaroslav Zavadil
4
Jefim Fištejn
4
Jindřich Vobořil
4
Jiří Čunek
4
Jiří Payne
4
Jiří Pehe
4
Jiří Weigl
4
Kateřina Březinová
4
Lukáš Černohorský
4
Lukáš Dyčka
4
Marcel Kolaja
4
Mark Rieder
4
Martin Ehl
4
Matěj Hollan
4
Michal Ratiborský
4
Oliver Adámek
4
Ondřej Benešík
4
Ondřej Ditrych
4
Ondřej Krutílek
4
Ondřej Prokop
4
Pavel Rychetský
4
Petr Koblic
4
Petr Macinka
4
Petr Musil
4
Radovan Vích
4
René Zavoral
4
Roman Joch
4
Tomáš Holub
4
Václav Marhoul
4
Veronika Kuchyňová Šmigolová
4
Veselin Vačkov
4
Zbyněk Semerád
4
Zdislava Pokorná
4
Aleš Gerloch
3
Bohdan Wojnar
3
Daniel Hůle
3
Daniel Krištof
3
Daniela Kovářová
3
Erik Tabery
3
Eva Soukeníková
3
Igor Lukeš
3
Ivana Janů
3
Jan Konvalinka
3
Jan Novotný
3
Jan Starý
3
Jaroslav Foldyna
3
Jaroslava Rezlerová
3
Jeroným Tejc
3
Jiří Barták
3
Jiří Mádl
3
Jiří Nouza
3
Jiří Peňás
3
Jiří Schneider
3
Kamal Farhan
3
Kamil Nedvědický
3
Karel Kovanda
3
Karel Novák
3
Karel Svoboda
3
Katerina Demetrashvili
3
Libor Rouček
3
Libor Vávra
3
Lucie Šafránková
3
Lukáš Kačena
3
Lukáš Valášek
3
Marek Vácha
3
Marína Urbániková
3
Martin Bursík
3
Martin Jan Stránský
3
Martin Netolický
3
Michael Romancov
3
Michal Pink
3
Milan Uhde
3
Paulina Tabery
3
Pavel Mertlík
3
Pavel Talankin
3
Petr Beitl
3
Petr Blažek
3
Petr Hartman
3
Petr Horálek
3
Petr Just
3
Petr Kubala
3
Petr Vacek
3
Petr Závodský
3
Přemysl Rosůlek
3
Radek Mátl
3
Radek Pech
3
Roman Prymula
3
Stanislav Biler
3
Stanislav Přibyl
3
Štěpán Chalupa
3
Stéphane Crouzat
3
Tomáš Glanc
3
Tomáš Maier
3
Tomáš Sedláček
3
Václav Bělohradský
3
Vasyl Zvaryč
3
Veronika Stromšíková
3
Viktor Daněk
3
Vladimir 518
3
Vladimír Dzuro
3
Vladimíra Lesenská
3
Zdeněk Kettner
3
Zdeněk Petráš
3
Zdeněk Petzl
3
Adam Černý
2
Aleš Bělohradský
2
Aleš Prázný
2
Alexander Choupenitch
2
Alice Mikulášová
2
Aňa Geislerová
2
Anna Polánecká
2
Anna Shavit
2
Bára Stárek
2
Barbora Macková
2
Barbora Pipášová
2
Barbora Vegrichtová
2
Ben Hodges
2
Berenika Peštová
2
Břetislav Rychlík
2
Dan Jiránek
2
Dana Drábová
2
Daniel Münich
2
Daniel Prokop
2
Daniel Šárovec
2
Daniel Sterzik
2
David Gardáš
2
David Havlíček
2
David Kratochvíl
2
Edita Hrdá
2
Eduard Freisler
2
Elizabeth Allyn Woock
2
Filip Pertold
2
Filip Rožánek
2
Filip Tesař
2
Filip Vrána
2
Filip Zelenka
2
František Talíř
2
Gabriela Havlůjová
2
Honza Vedral
2
Hynek Chudárek
2
Iva Pekárková
2
Ivan Indráček
2
Ivan Mikloš
2
Jakub Hruška
2
Jakub Rákosník
2
Jan Beneš
2
Jan Berki
2
Jan Bubeník
2
Jan Černý
2
Jan Daniel
2
Jan Doležal
2
Jan Huňat
2
Ján Kubiš
2
Jan Kuchař
2
Jan Mládek
2
Jan Souček
2
Jan Sůra
2
Jan Vevera
2
Jana Holomčík Leitnerová
2
Jana Komrsková
2
Jana Matesová
2
Jana Michailidu
2
Jarmila Horáková
2
Jaroslav Kurfürst
2
Jaroslav Ortman
2
Jaroslav Salivar
2
Jaroslav Sedláček
2
Jiří Chalupa
2
Jiří Drahoš
2
Jiří Fajt
2
Jiří Gavor
2
Jiří Kozák
2
Jiří Nantl
2
Jiří Paroubek
2
Jiří Přibáň
2
Jiří Rajlich
2
Jorge Sánchez Calderón
2
Josef Bernard
2
Josef Flek
2
Josef Mlejnek
2
Josef Nerušil
2
Karel Kovář
2
Karel Oliva
2
Karel Trpkoš
2
Karolína Skácelová
2
Ladislav Keller
2
Ladislav Satrapa
2
Lenka Bradáčová
2
Lenka Martínková Španihelová
2
Libor Ambrozek
2
Libor Kutěj
2
Luboš Palata
2
Lucie Potůčková
2
Lucie Sedmihradská
2
Lucie Stuchlíková
2
Lucie Vidovicová
2
Luděk Navara
2
Lukáš Curylo
2
Lukáš Kintr
2
Lukáš Wagenknecht
2
Maciej Ruczaj
2
Markéta Boubínová
2
Maroš Šefčovič
2
Martin Beneš
2
Martin Bojar
2
Martin Bryś
2
Martin Červíček
2
Martin Chlad
2
Martin Chlumský
2
Martin Exner
2
Martin Krsek
2
Martin Pacovský
2
Martin Palouš
2
Martin Putna
2
Martin Slaný
2
Martin Svozil
2
Martin Wichterle
2
Martina Houžvová
2
Matt Field
2
Matúš Kostolný
2
Michael Kocáb
2
Michael Kraus
2
Michaela Duffková
2
Michal Hodboď
2
Michal Horáček
2
Michal Pehr
2
Michal Skořepa
2
Michal Šnobr
2
Michal Václavík
2
Michal Zuna
2
Milan Kubek
2
Milena Králíčková
2
Miroslav Krejčí
2
Miroslav Mareš
2
Miroslav Sklenář
2
Miroslav Žbánek
2
Oldřich Tůma
2
Olga Lomová
2
Ondřej Houska
2
Ondřej Kundra
2
Oto Klempíř
2
Pavel Bělobrádek
2
Pavel Greiner
2
Pavel Havlíček
2
Pavel Karous
2
Pavel Telička
2
Pavel Zahradníček
2
Pavla Pivoňka Vaňková
2
Petr Boháček
2
Petr Bříza
2
Petr Havel
2
Petr Miller
2
Petr Nováček
2
Petr Smejkal
2
Petr Šonka
2
Petra Wünschová
2
Přemysl Rabas
2
Prokop Tomek
2
Renáta Zajíčková
2
René Neděla
2
Robert Schuster
2
Robert Stržínek
2
Robert Záruba
2
Roman Bělor
2
Roman Koucký
2
Roman Kubíček
2
Roman Lada
2
Roman Michelko
2
Stanislav Pernický
2
Svatopluk Barek
2
Svjatlana Cichanouská
2
Tereza Matějčková
2
Tomáš Cikrt
2
Tomáš Dvořák
2
Tomáš Goláň
2
Tomáš Helebrant
2
Tomáš Jakl
2
Tomáš Kolomazník
2
Tomáš Kubín
2
Tomáš Neřold
2
Tomáš Petráček
2
Tomáš Töpfer
2
Václav Štětka
2
Věra Roubalová Kostlánová
2
Viktor Vojtko
2
Vít Hloušek
2
Vladimír Bezděk
2
Vojtěch Boháč
2
Vojtěch Hönig
2
Vratislav Kulhánek
2
Zbyněk Linhart
2
Zdeněk Hraba
2
Zdeněk Kučera
2
Zdeněk Nytra
2
Zdeněk Tůma
2
Zuzana Lizcová
2