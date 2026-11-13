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Zradili ji dva manželé, třetí jí dal luxus ve Švýcarsku. Jana Nagyová přiznala, že herectví už dělá jen pro radost

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Pohádková Arabela strávila téměř tři desetiletí mimo kamery. Dnes si vybírá jeden projekt ročně a říká, že se herectvím živit nemusí.
Zradili ji dva manželé, třetí jí dal luxus ve Švýcarsku. Jana Nagyová přiznala, že herectví už dělá jen pro radost

Zradili ji dva manželé, třetí jí dal luxus ve Švýcarsku. Jana Nagyová přiznala, že herectví už dělá jen pro radost

Zdroj: RoboBathory / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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