Zradili ji dva manželé, třetí jí dal luxus ve Švýcarsku. Jana Nagyová přiznala, že herectví už dělá jen pro radost

Když v roce 2022 zavolal Jan Budař Janě Nagyové přes Instagram její dcery s nabídkou role královny v Princi Mamánkovi, ozval se člověku, který už dávno nečekal na záchranu.
Nagyová žila v Německu s třetím manželem Tonim Pulmem, měla vybudovanou rodinu, finanční stabilitu a od filmového placu ji dělila propast bezmála třiceti let. Přesto kývla. Královnu si chtěla zahrát celý život, a právě proto, že nemusela, mohla si dovolit říct ano jen tehdy, kdy to dávalo smysl. Dva vztahy, dvě rány a jeden vzorec
Příběh Jany Nagyové před švýcarskou kapitolou je příběhem ženy, která opakovaně vsadila na partnera, a dvakrát prohrála. Do prvního manželství
s hokejovým trenérem Mirem Kubovičem vstoupila podle vlastních slov příliš mladá, navzdory varování rodičů. Vztah se rozpadl kvůli manželovu alkoholismu, jak sama popsala v rozhovoru pro magazín Jednota. Zpětně říká, že by volila jinak.
Druhý partner, Harald Schlegel, přinesl jiný druh otřesu. V pořadu Povídej na CNN Prima NEWS Nagyová vylíčila, jak se jí po oznámení těhotenství přestal ozývat.
Znovu se ozval až ve třetím měsíci. Manželství nakonec skončilo bolestivým rozvodem, i když dnes spolu podle herečky komunikují korektně. Obě zkušenosti ji vytrhly z profesního života, a zároveň ji přiměly přehodnotit, co od vztahu vlastně potřebuje. Toni Pulm: 28 let společné cesty a klid místo okázalosti
Třetí muž v jejím životě přišel z jiného světa. Toni Pulm, německý podnikatel o třináct a půl roku starší, je s Nagyovou podle jejích květnových slov z roku 2026
osmadvacet let, z toho pětadvacet v manželství. Žádné bulvární drama, žádné náhlé zvraty. Pulm jí dal něco, co předchozí partneři nedokázali: prostor rozhodovat se sama za sebe.
Společně cestují, navštěvují kulturní akce a v roce 2025 se přestěhovali do Švýcarska. Motivem byla blízkost dceři a vnukovi, ale i švýcarský pořádek, respekt k soukromí a politická stabilita, jak popsala pro
Sedmičku. . Znamená kontrolu nad vlastním časem, možnost odmítnout práci a dopředu vyřešenou otázku stáří; s manželem mají naplánovanou i seniorskou rezidenci, aby jednou nezatěžovali děti. „Luxus“ v jejím podání nemá podobu zlatých klik ani bazénů s výhledem na Alpy Proč Arabela nechtěla zemřít jako princezna
Návrat před kameru nebyl náhodný impuls. Nagyová opakovaně zmiňuje, že v sobě celá léta nosila touhu posunout se z ikonické dívčí role k postavám se skutečnou hloubkou.
řekla v rozhovoru pro „Nechtěla jsem zemřít jako princezna,“ Týden. Budař jí splnil přesně tento sen, obsadil ji jako královnu. Zdroj fotografie: Nextfoto
Po Princi Mamánkovi přišla menší role ve Studni, kde ji podle vlastních slov překvapila vlna pozornosti od novinářů i diváků. A pak Šampión, slovenský film o krasobruslařské legendě Ondreji Nepelovi, v němž ztvárnila jeho trenérku Hildu Múdrou. Radiožurnál ji označil za „druhou šampionku filmu“,
ženu, která Nepelu vedla od dětství až do konce jeho života. Kontrast s éterickou Arabelou je obrovský: místo pohádkové princezny disciplinovaná mentorka z masa a kostí, historická postava s vlastním příběhem odříkání a vůle. Jeden film ročně a žádný existenční tlak
Klíčový výrok, který celý její současný přístup shrnuje, padl v rozhovoru pro
Aktuality: Tempo zhruba jednoho projektu ročně jí vyhovuje. Role si aktivně nehledá, přicházejí za ní samy, a ona posuzuje jediné: jestli jí postava stojí za to opustit na pár týdnů švýcarský klid. „Herectvím se naštěstí živit nemusím. Je to pro mě povolání, vášeň, koníček.“
Sama přiznává, že tenhle postoj bývá některým kolegům trnem v oku. Zatímco řada herců přijímá nabídky z nutnosti,
Nagyová si může dovolit říct ne. A právě v tom spočívá skutečný přepych jejího nynějšího života, ve svobodě volby, kterou jí zajistilo stabilní manželství a finanční nezávislost na branži. Od pohádky ke královně vlastního příběhu
Šampión vstoupil do českých kin 9. dubna 2026. Nagyová v něm dokázala, že comeback po třech dekádách může fungovat, pokud za ním stojí správná motivace. Další konkrétní projekt zatím veřejně neoznámila, ale
říká, že si přeje zůstat, jen za vlastních podmínek, ve vlastním tempu a s vědomím, že každá role je dar, o který nemusí prosit. „obsazovanou herečkou“
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová