Ani cukr, ani med. Do čaje patří 1 přísada, kterou Angličané používají celá staletí

Zatímco Češi sáhnou u čaje nejčastěji po cukru nebo po lžičce medu, na Britských ostrovech míří do šálku úplně jiná ingredience. Angličané ji do čaje lijí už stovky let a bez ní si odpolední šálek dovede představit málokdo z nich. Zajímavé je, že se v čaji původně objevila z úplně jiného důvodu než kvůli chuti.
Tou přísadou je obyčejné mléko
Řeč je o mléku. Spojení černého čaje a mléka patří k nejtypičtějším britským zvyklostem a v takové míře ho najdete jenom ve Velké Británii a v zemích, které kdysi tvořily její kolonie. Ve zbytku světa nad horkým čajem s mlékem lidé spíš krčí nos, pro Brity je to ale naprostá samozřejmost.
Čaj se na ostrovy dostal už v 17. století a dlouho patřil mezi luxusní zboží, mezi širší vrstvy pronikl až o století později. Cesta z Asie jeho kvalitě nesvědčila. Během dlouhých plaveb trpěl vlhkem i nevhodným skladováním, takže levnější druhy chutnaly nevýrazně, někdy až nepříjemně. Mléko tehdy pomáhalo tyhle nedostatky zamaskovat a udělat z nápoje něco pitelného.
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Hlavní důvod byl ovšem čistě praktický. Pravý čínský porcelán byl pro běžné domácnosti nedostupný, a tak se pilo z lacinějších keramických napodobenin. Ty ovšem po zalití vroucí vodou často praskaly. Řešení bylo prosté. Do hrnku přišlo nejdřív studené mléko a teprve na něj horký čaj, nápoj se tím ochladil a napodobenina porcelánu vydržela.
Právě odtud pochází zvyk lít do šálku jako první mléko. Podobně to vysvětluje i britský čajový odborník Neil Phillips, podle kterého svoje obyčejné hrnky mlékem chladilo hlavně služebnictvo. Praktická vychytávka postupně prorostla všemi společenskými vrstvami a ze zvyku se stala pevná součást britské kultury.
Mléko krotí hořkost i třísloviny
Že mléko v čaji vydrželo staletí, má i chuťové vysvětlení. Černý čaj obsahuje třísloviny, které dodávají nálevu svíravou, místy až hořkou stopu. Bílkovina obsažená v mléce tyhle látky částečně zablokuje a jejich ostré hrany zaoblí. Nápoj pak působí jemněji a krémověji.
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Díky tomu se čaj obejde i bez cukru, což ocení každý, komu klasický černý čaj chutná příliš trpce. Mléko navíc dodá šálku sametovější texturu a plnější chuť. Vhodné je přitom klasické mléko, protože smetana je na jemný nápoj příliš těžká a jeho chuť by snadno zadusila.
Nalít dřív mléko, nebo čaj? Spor, který dělí Brity
Kolem jedné otázky se ve Velké Británii vášnivě diskutuje dodnes. Patří do šálku dřív mléko, nebo čaj? Historicky bylo správné pořadí mléko jako první, protože chránilo hrnek. Moderní etiketa to ale vidí jinak.
„Čaj potřebuje čas, aby uvolnil svoji chuť, dejte mu aspoň čtyři až pět minut,” uvedl pro britský deník Independent čajový odborník Neil Phillips. Nápoj bychom podle něj měli nejdřív nechat pořádně vylouhovat a mléko přidat až na závěr, aby si čaj udržel hezkou barvu. Jde ovšem o věc osobního vkusu a i mezi Brity se názory liší.
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Základ dobrého mléčného čaje je silný černý čaj s plným tělem. Nejlíp mléko snesou ranní snídaňové směsi typu English Breakfast nebo výrazný indický assam, které mají dost síly, aby se pod ním neztratily. Jemné zelené a bílé čaje si naopak nechte bez mléka, jejich křehké tóny by pod ním zmizely.
Do čaje s mlékem patří silná snídaňová směs nebo indický assam, který se pod mlékem neztratí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Postup je jednoduchý:
Čaj zalijte vodou těsně pod bodem varu. Nechte ho louhovat zhruba tři až čtyři minuty. Teprve pak přilijte mléko a začněte menším množstvím. Dolaďte podle chuti.
Kdo to má rád výrazněji, může vyzkoušet indický chai, kde se mléko vaří přímo s vodou, čajem a kořením, třeba se zázvorem, hřebíčkem a badyánem.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/zdravi/mleko-do-caje-zdravi.html, https://www.nejfit.cz/2513-vznik-tradice-piti-caje-s-mlekem-byla-spis-prakticka-zalezitost, https://www.cajova-zahrada.cz/blog/dejte-sanci-caji-s-mlekem/, https://www.radynacestu.cz/magazin/caj-o-pate/, https://wave.rozhlas.cz/ctyri-minuty-a-mleko-nakonec-britsky-expert-radi-jak-pit-spravne-caj-8835141, https://www.stoplusjednicka.cz/ritual-o-pate-proc-si-britove-pridavaji-do-caje-mleko