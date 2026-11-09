Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Babičky je schovávaly jen pro návštěvu, a tak přežily dodnes. Sběratelé za tyhle šálky ze socialismu dají až 9 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když v neděli přišla návštěva, otevřela se vitrína v obýváku a na stole se objevily šálky, na které se jinak nesmělo ani sáhnout. Celý týden pak zase stály za sklem...
Babičky je schovávaly jen pro návštěvu, a tak přežily dodnes. Sběratelé za tyhle šálky ze socialismu dají až 9 000 Kč

Babičky je schovávaly jen pro návštěvu, a tak přežily dodnes. Sběratelé za tyhle šálky ze socialismu dají až 9 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:53

Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Nedávejte ji do sběru skla. Tahle konvička na čaj z ČSSR má u sběratelů cenu až 1 300 Kč
Nedávejte ji do sběru skla. Tahle konvička na čaj z ČSSR má u sběratelů cenu až 1 300 Kč
Kdo má ve sklepě tenhle kameninový hrnec na zelí, ať ho nedává do sběru. Prodává se i za 1 500 Kč
Kdo má ve sklepě tenhle kameninový hrnec na zelí, ať ho nedává do sběru. Prodává se i za 1 500 Kč

Podzimní úklid sklepa má jasné pravidlo: co se léta nepoužilo, jde pryč. Za regálem se přitom často najde...

Ani linecké, ani rohlíčky: Recept na tohle vánoční cukroví hledají Češi nejčastěji
Ani linecké, ani rohlíčky: Recept na tohle vánoční cukroví hledají Češi nejčastěji

Když se Čechů zeptáte na nejoblíbenější vánoční cukroví, odpovědi bývají docela předvídatelné. U hledání...

Za socialismu ji dostala každá nevěsta. Dnes je tahle skleněná mísa z ČSSR sběratelská rarita za 1 690 Kč
Za socialismu ji dostala každá nevěsta. Dnes je tahle skleněná mísa z ČSSR sběratelská rarita za 1 690 Kč

Při vyklízení bytu po rodičích dojde vždycky i na kredenc. V horní poličce, zabalená do novin, leží těžká...

Nepoužitý skleněný pekáč z ČSSR se nabízí až za 400 Kč. Poškrábaný už do trouby nepatří
Nepoužitý skleněný pekáč z ČSSR se nabízí až za 400 Kč. Poškrábaný už do trouby nepatří

Při vyklízení babiččiny kuchyně nebo chalupy se v krabici objeví těžký skleněný pekáč s nápisem Simax....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Další články z kategorie Sběratelství
Zobrazit více
LifestyleHobbySběratelství
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.