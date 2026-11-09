Babičky je schovávaly jen pro návštěvu, a tak přežily dodnes. Sběratelé za tyhle šálky ze socialismu dají až 9 000 Kč

Když v neděli přišla návštěva, otevřela se vitrína v obýváku a na stole se objevily šálky, na které se jinak nesmělo ani sáhnout. Celý týden pak zase stály za sklem vedle suvenýrů z dovolené. Díky téhle opatrnosti dnes leckterá souprava vypadá jako nová a sběratelé o ni stojí.
Šálky jen pro hosty
Obývák panelákového bytu v 70. letech byl hlavně na odiv. Jeho chloubou byla obývací stěna, na jejíchž prosklených policích se vystavovalo to nejlepší, co rodina měla, a sváteční porcelán k tomu patřil.
Ne každá domácnost to tak měla, ale ten zvyk se odráží v dnešních inzerátech. Prodejci u dobových souprav často píšou, že stály jen ve vitríně nebo sloužily jako dekorace, a proto jsou bez vad.
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O retro porcelán se dnes zajímají hlavně třicátníci a čtyřicátníci, které k němu přivádí nostalgie. Rozhoduje hlavně to, z které porcelánky kus pochází a jaký motiv na něm je.
Elka zabodovala v Bruselu
Servis Elka navrhl Jaroslav Ježek v roce 1957 a hned o rok později získal Grand Prix na bruselské světové výstavě EXPO 58. Elka má aerodynamické tvary a platí za symbol takzvaného bruselského stylu, pojmenovaného podle téže výstavy. Ten na přelomu 50. a 60. let proměnil podobu porcelánu, skla, nábytku i bytů. Ježek až do penze vedl vývojový závod Lesov Karlovarského porcelánu.
Typickou soupravu tvoří konvice s víčkem vysoká asi 23 cm, cukřenka, mléčenka a šest šálků s podšálky, třeba v černé glazuře se zlatou linkou a stylizovanou labutí nebo na bílém podkladu s černým dekorem. Elka je i na známce „Český design: Jaroslav Ježek“, kterou 17. května 2023 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.
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Šestidílná Elka s konvicí, cukřenkou a čtyřmi šálky s podšálky se v aukci Aukčního domu Sýpka v říjnu 2018 vydražila s vyvolávací cenou 9 000 Kč. Konečnou částku aukční dům nezveřejnil. O rok později tam devítidílná souprava s vyvolávací cenou 10 000 Kč kupce nenašla.
Na Aukru i Bazoši je řada cen jen vyvolávacích a kolik souprava skutečně stojí, ukážou až ukončené aukce. Rozdíl mezi zaplacenou a požadovanou částkou bývá u Ježkových souprav velký.
Souprava Kde a kdy Cena Výsledek Manon (konvice, mléčenka, cukřenka, 5 šálků) Aukro, duben 2025 5 489 Kč vydraženo Elka, kompletní čajový servis Bazoš, listopad 2026 6 000 Kč nabídka Elka s možností „Kup teď“ Aukro, listopad 2026 15 850 Kč nabídka Nefertiti, Aurelia Bazoš, listopad 2026 většinou 1 500–4 500 Kč nabídky Přečtěte si také: Sběratelé shánějí tyhle porcelánové hrnky ze socialismu a prodejci za ně chtějí až 800 Kč. Češi z nich pijí ranní kávu
O Manon se přetahovali čtyři přihazující, ostatní částky jsou zatím jen přání prodejců. Na Aukru se v listopadu 2026 Ježkovy servisy nabízejí od stovek korun a u nejdražší Elky prodejce chce v aukci nejméně 14 500 Kč, přes „Kup teď“ pak 15 850 Kč. Jednotlivé kusy se na Bazoši nabízejí za stovky korun.
Hrnky od snídaně jako sběratelský artikl
„Před patnácti lety takový hrneček běžně stál na bazaru 20 nebo 5 korun,“ uvedl pro CNN Prima NEWS Petr Horáček, majitel antikvariátu. Podle textu CNN Prima NEWS ze září 2026 se dnes za nejžádanější hrnky dává až kolem 1 000 Kč, například jeden s makovicí se prodal těsně pod touto hranicí.
Zájem je hlavně o hrnky ze západočeských porcelánek a z Dubí, nejlépe s výrazným obrázkem, třeba s vánočním motivem nebo s květinou. Takovou cenu ale mají jen některé kusy, takže ne každý hrnek z kredence je poklad.
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Než porcelán nabídnete k prodeji, projděte si ho postupně:
Otočte každý kus a prohlédněte značku na dně. Prozradí výrobce i přibližné období a nápis Czechoslovakia znamená výrobu po roce 1918. Zkontrolujte stav. Přejeďte prstem po okrajích a podívejte se na porcelán proti světlu. Ošoupané zlacení, setřený obrázek, vlasová trhlinka i drobné odštípnutí ubírají na ceně. Spočítejte díly. Kompletní a nepoškozená sada má výrazně vyšší cenu.
Neúplná sada se nabízí výrazně levněji, kupce ale najít může. Sběratelé totiž dokupují i samotné konvice, cukřenky nebo šálky, aby si doplnili vlastní soupravy.
Neúplná souprava kupce najít může, protože sběratelé si jednotlivými šálky a konvicemi doplňují vlastní sady. Ilustrační foto. Zdroj: Alex Slav / Unsplash.
Cenu odvozujte od ukončených aukcí podobných souprav a nejvyšší inzeráty berte jen jako přání prodejců. Neprodaná Elka ze Sýpky ukazuje, že ani slavné jméno kupce nezaručí.
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