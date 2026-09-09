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Kinobox Daily: Film, který otřásl Bílým domem. 30 minut po půlnoci ukazuje lov na bin Ládina

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Pátrání po Usámovi bin Ládinovi trvalo skoro deset let. Snímek 30 minut po půlnoci Kathryn Bigelow se vrací k celému procesu od prvních stop až po slavné přepadení v Abbottábádu a dodnes patří k nejdiskutovanějším pohledům na válku proti terorismu. Podívat se na něj můžete už teď ve zpětném zhlédnutí.
Kinobox Daily: Film, který otřásl Bílým domem. 30 minut po půlnoci ukazuje lov na bin Ládina

Kinobox Daily: Film, který otřásl Bílým domem. 30 minut po půlnoci ukazuje lov na bin Ládina

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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