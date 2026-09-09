V těle francouzské krásky. Neznámá v traileru znepokojuje mrazivým prohozením identity

Neznámá
připomíná spíš artové „mindfucky“ z minulé dekády Nepřítel
a Pod kůží
, v nichž hrdina pátral po svém identickém dvojníkovi, respektive mimozemšťanka přiletěla na Zemi a vzala na sebe neodolatelnou podobu Scarlett Johansson
. Léa Seydoux
je víceméně francouzskou alternativou americké hvězdy a dobře ji známe i z koprodukčních velkofilmů jako Spectre
a Není čas zemřít
či čtvrté Mission: Impossible
. Stejně grandiózně ale zastupuje i festivalové lokální produkce a jen letos se objevuje ve čtyřech filmech včetně dramatu Něžné monstrum
, které se po Cannes stejně jako Neznámá hrálo také v Karlových Varech.
Největší pozornost se ale ve Francii upírala na Neznámou, a to už z prostého důvodu, že Harari přivezl svůj první film po Anatomii pádu, která v Cannes před třemi lety získala Zlatou palmu. Režírující scenárista čerpal z grafického románu The Case of David Zimmerman a do hlavní soutěže na Riviéru poslal snímek, který se dle zahraničních ohlasů pouští do témat tělesnosti a toho, jak nás omezuje vězení vlastního těla. Tím může skutečně evokovat předloňskou Substanci, která na festivalech rovněž způsobila rozruch a následně se vydala až na Oscary. Stylizovaná satira Coralie Fargeat nicméně zdůraznila splatterovou a ironickou náturu tělesné výměny ve vztahu k postavení žen v objektivizujícím showbyznysu, což se Neznámé rozhodně netýká.
David (Niels Schneider) je dle synopse pařížský fotograf. „Je to tak trochu samotář, a tak ho zaujme mladá žena (Seydoux), kterou potká při jednom pracovním úkolu. Té noci na večírku plném drog se David s ženou přes celý pokoj střetne pohledem a vydá se za ní. Ráno se probudí v těle této mladé ženy.“ Trailer se věnuje jejich setkání, ale především následnému zhrození muže v ženském těle, jenž ztrácí identitu a „přestane být sám sebou, aby se stal někým jiným… nebo možná vůbec nikým.“ Mysteriózní koncept přitom část dosavadních recenzentů mate a lze předpokládat, že přijetí filmu bude v rozmezí padesát na padesát, takže s potenciálem na budoucí okrajový kult.
Na jednu stranu můžeme očekávat odvážnou studii charakterů (nebo charakteru), která se podle webu RogerEbert.com „vzdává jakéhokoli žánrového směřování ve prospěch hlubších existenciálních otázek“. Opozice ale píše o neživotnosti a tematické prázdnotě, což je paradoxní vzhledem k tomu, že mezi inspiracemi se zmiňuje Kafkova Proměna a mezi aktuálními společenskými motivy zase transgender. „Film nabízí dostatek podnětných témat na to, aby frustroval tím, že se s nimi nedokáže uspokojivě vypořádat – zvlášť když jde o otázky identity a genderu,“ tvrdí recenze Screen International.
Jistotou tak bude především výkon Léy Seydoux, která dle The Hollywood Reporter skládá podmanivou psychologickou hádanku. Tahákem pro zámořské publikum zase může být distribuční společnost Neon, která po Neznámé sáhla po několika nesmírně úspěšných volbách, kdy v Cannes ulovila hity jako Parazit, Anora nebo právě Anatomie pádu. U nás zatím rozporuplný snímek distributora neobdržel, na Seydoux se tak můžeme konkrétně těšit od 14. ledna 2027 v Něžném monstru a od 17. prosince ve třetí Duně.
Zdroje: Movieweb, The Film Stage, Rotten Tomatoes