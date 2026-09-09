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V těle francouzské krásky. Neznámá v traileru znepokojuje mrazivým prohozením identity

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Anatomie pádu byla nejsenzačnějším a také nejnavštěvovanějším evropským filmem roku 2023 a svým tvůrcům Justine Triet a Arthuru Hararimu zajistila Oscara za nejlepší původní scénář. Harari letos v Cannes uvedl svůj nový mysteriózní thriller Neznámá (The Unknown) o osamělém muži, jenž se náhle ocitne v těle Léy Seydoux. Upoutávka pro americký trh představuje zapeklitou premisu zatím rozporuplně přijímaného filmu, který pro běžné publikum, ale také pro kritiky skýtá tvrdší oříšek než feministická Substance.
V těle francouzské krásky. Neznámá v traileru znepokojuje mrazivým prohozením identity

V těle francouzské krásky. Neznámá v traileru znepokojuje mrazivým prohozením identity

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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