Navenek matka roku, doma tyran. Narcistická matka dokáže zničit život celé rodině

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„Proč jsi mi nezavolal? Kde jsi byl? Co sis to vzal na sebe? To už mě k ničemu nepotřebuješ?“ Čtyři zdánlivě nevinné otázky, které mohou být pro dospělého člověka začátkem dalšího psychického utrpení. Narcistická matka totiž nemusí křičet ani vyhrožovat. Někdy jí stačí několik vět, aby ve vlastním dítěti vyvolala pocit viny.
Nejhorší bývá, že okolí často nic netuší. Před sousedy, příbuznými nebo známými vystupuje jako starostlivá matka či obětavá babička. Doma se však ostatní bojí říct vlastní názor, odmítnout návštěvu nebo jednoduše nezvednout telefon.
Věty, které člověka postupně připravují o sebevědomí
Manipulativní rodiče často používají výčitky, zpochybňování skutečnosti a připomínání vlastní obětavosti. Typické mohou být například tyto výroky:
- „Po tom všem, co jsem pro tebe udělala!“
- „To už mě nepotřebuješ? Tak proč jsem tě vůbec vychovávala?“
- „Proč jsi mi nezavolal? Já tady na tebe celý den čekám.“
- „Jsi nevděčný a myslíš jen na sebe.“
- „To jsem nikdy neřekla. Zase si vymýšlíš.“
- „Já to s tebou myslím dobře. Nikdo jiný ti pravdu neřekne.“
- „Jestli se ti to nelíbí, tak se odstěhuj.“
- „Jednou poznáš, co všechno jsem pro tebe obětovala.“
- „Tvoje žena tě proti mně poštvává.“
- „Až tady jednou nebudu, budeš litovat.“
Samotná věta ještě nikoho neusvědčuje z narcismu. Rozhodující je její opakované používání k ovládání druhého člověka. Psycholožka Susan Albers z Cleveland Clinic upozorňuje, že rodiče s narcistickými rysy mohou své děti vnímat jako prodloužení vlastní osobnosti, nerespektovat jejich hranice a bránit jim v samostatném rozhodování.
Ani odstěhování nemusí přinést klid
Lidé se někdy posmívají dospělým, kteří stále žijí u rodičů. Jen málokdo si však připustí, že důvodem může být dlouholetý strach, závislost nebo systematicky podkopávané sebevědomí.
A když se člověk konečně odstěhuje? Telefonáty, výslechy a výčitky mohou pokračovat. Manipulace navíc zasahuje i partnera nebo partnerku. Z matky se stává tchýně, která vyžaduje poslušnost, zasahuje do manželství a každé odmítnutí považuje za osobní útok.
Nejde přitom o banalitu. Systematický přehled 90 odborných studií o psychickém týrání a emočním zanedbávání v dětství zjistil souvislost s depresí, úzkostmi i sebevražednými myšlenkami v dospělosti. Neznamená to, že každý náročný rodinný vztah vede k takovým následkům. Dlouhodobé psychické násilí však může člověka vážně poškodit.
Narcistická porucha osobnosti je odborná diagnóza, kterou nelze určit podle několika vět. Ostatně ani není nutné vědět, zda ji matka skutečně má, aby člověk mohl rozpoznat ubližující chování.
Rada, že s vlastní matkou nebo tchýní se člověk zkrátka musí naučit vycházet, proto může být nesmyslná. Zdravý vztah totiž nelze vybudovat tam, kde jedna strana vyžaduje absolutní poslušnost a odmítá respektovat hranice druhých.
Někdy je jedinou možností kontakt výrazně omezit nebo přerušit. A příště, než někoho odsoudíme za to, že se ani v dospělosti nedokázal odpoutat od vlastní matky, stojí za to připustit, že možná celé roky žije ve strachu z člověka, před kterým bychom sami dávno utekli.
Zdroj: https://health.clevelandclinic.org/narcissistic-parent, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10594835/, Novinky.cz