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Znakový jazyk není čeština převedená do rukou. A rozhodně neexistuje jeden pro celý svět

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Možná sis někdy představovala, že česká věta prostě dostane znak za každé slovo a hotovo. Jenže český znakový jazyk má vlastní gramatiku, vlastní slovní zásobu a vlastní způsob, jak vytváří význam. A člověk, který znakuje v Praze, se automaticky nedomluví stejným jazykem s každým neslyšícím na světě.
Znakový jazyk není čeština převedená do rukou. A rozhodně neexistuje jeden pro celý svět

Znakový jazyk není čeština převedená do rukou. A rozhodně neexistuje jeden pro celý svět

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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