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Absolutní moc: Ve filmu si zahrála nemanželská dcera Clinta Eastwooda a šlo o první veřejné uznání faktu

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V politickém thrilleru Absolutní moc obsadil režisér Clint Eastwood svou biologickou dceru. Štáb si navíc vypůjčil nemocnici z populárního seriálu.
Absolutní moc

Absolutní moc

Zdroj: FOTO:© 1997 Columbia Pictures & Castle Rock Entertainment, distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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