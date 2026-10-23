Absolutní moc: Ve filmu si zahrála nemanželská dcera Clinta Eastwooda a šlo o první veřejné uznání faktu

V politickém thrilleru Absolutní moc z roku 1997 hraje a režíruje Clint Eastwood. Do jedné z menších rolí tehdy obsadil herečku Kimber Tunis. Šlo o vůbec první veřejné uznání faktu, že jde o jeho biologickou dceru, o které do té doby nikdy veřejně nemluvil.
Sídlo miliardáře fungovalo jako skutečná škola
Bývalý zloděj Luther Whitney se rozhodne provést poslední velkou loupež v domě miliardáře Waltera Sullivana. Během akce ho překvapí nečekaný návrat miliardářovy mladé manželky Christy a jejího milence. Z úkrytu za zrcadlem zloděj v podání Clinta Eastwooda sleduje, jak se milostná schůzka změní v násilí a žena se začne bránit nožem. Vzápětí ji zastřelí dvojice agentů tajné služby, kteří chrání jejího milence, úřadujícího prezidenta Spojených států s tváří Gena Hackmana. Bílý dům zahájí utajovací manévry a hlavní podezření padá na osamělého svědka.
Úvodní scéna zlodějské výpravy se natáčela v budově, která slouží jako skutečný hrad v marylandském Brooklandvillu. Objekt patří přípravné škole Maryvale a v jeho prostorách běžně probíhá výuka i administrativní práce. Filmaři po dokončení práce zanechali na místě položený koberec i jeden ze zavěšených obrazů. Zloděj na útěku v této sekvenci nosí na ruce hodinky značky Rolex.
Scenárista dostal zákaz zabíjet oblíbené postavy
Scénář k filmu zpracoval William Goldman podle literární předlohy Davida Baldacciho, která vyšla v roce 1996, pouhý rok před premiérou snímku. Filmová práva na knihu se prodala za pět milionů dolarů. Clintu Eastwoodovi se příběh okamžitě zalíbil, ale k původnímu ději měl jednu zásadní výhradu. Vadilo mu, že zajímavé figury umírají, a proto scenáristu požádal, aby nezabíjel nikoho, koho si publikum oblíbí. Roli stárnoucího miliardáře Sullivana přijal herec E.G. Marshall, pro kterého snímek představoval poslední účinkování v celovečerním kine-filmu.
Režisér během natáčení v červnu a červenci 1996 uplatnil svůj typicky vysoce organizovaný styl práce. Zavedené postupy mu umožnily dokončit snímek více než tři týdny před plánovaným termínem. Finanční úspora se promítla i do celkových nákladů, když rozpočet podlezl o dva až čtyři miliony dolarů. Snímek nakonec v kinech utržil přes padesát milionů dolarů a sám Eastwood se na place z osobního života dozvěděl novinku, že se stane znovu otcem.
Režisér obsadil do filmu nemanželskou dceru
V drobných rolích se před kamerou objevily dvě dcery slavného tvůrce, Alison Eastwood a Kimber Eastwood. Obsazení druhé jmenované, narozené jako Kimber Tunis, tehdy vyvolalo značný rozruch. Herec o její existenci do té doby veřejně nepromluvil a k otcovství se nevyjadřoval ani po premiéře. Samotná přítomnost mladé ženy na plátně a její uvedení v titulcích pod příjmením Eastwood tak představovalo jeho první oficiální přiznání.
Štáb si v několika scénách vypomohl cizími lokacemi a rekvizitami. Pro nemocniční záběry filmaři obsadili dekorace lékařského seriálu Pohotovost. Byt novináře Christophera Hitchense ve Washingtonu naopak posloužil jako zlodějův skrytý úkryt. Drobný osobní detail do scénografie přidal herec Scott Glenn v roli agenta Billa Burtona. Když ve filmu stojí ve foyer kavárny s policistou Sethem Frankem, kterého za honorář 2,5 milionu dolarů ztvárnil Ed Harris, cedule na dveřích zve na výstavu akvarelů Carol Glenn. Jde o skutečnou umělkyni a Glennovu dlouholetou manželku, jejíž reálná díla lze v záběru letmo zahlédnout.
Thriller Absolutní moc uvede ČT2 v pátek 23. října od 20:00.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, csfd).