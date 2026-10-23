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Benda proti pěti soupeřům a Kotlár bez rukavic. Takhle vypadá karta Clash 17

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Organizace Clash míří poprvé do Ústí nad Labem. V sobotu 24. října od 18:30 se na zimním stadionu uskuteční turnaj Clash 17 s podtitulem Fight City a v hlavním zápase se utkají bývalý zpěvák Martin Kocián a někdejší fotbalový reprezentant Martin Fenin.
Benda proti pěti soupeřům a Kotlár bez rukavic. Takhle vypadá karta Clash 17

Benda proti pěti soupeřům a Kotlár bez rukavic. Takhle vypadá karta Clash 17

Zdroj: Clash of the Stars
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 18:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

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