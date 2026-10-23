Benda proti pěti soupeřům a Kotlár bez rukavic. Takhle vypadá karta Clash 17

- Clash 17 začíná v sobotu 24. října 2026 v 18:30 na Zimním stadionu Ústí nad Labem.
- Na kartě je 14 zápasů v MMA, boxu, thajském boxu i bez rukavic.
- Hlavní zápas: Martin Kocián vs. Martin Fenin v MMA do 84 kg.
- Karlos Benda nastoupí v jednom večeru proti pěti soupeřům.
- Turnaj se vysílá placeně (PPV) na clashmma.com, úvodní zápasy zdarma na YouTube.
Clash 17 Ústí nad Labem: datum, čas a místo konání
Turnaj Clash 17 se koná v sobotu 24. října 2026 na Zimním stadionu v Ústí nad Labem. Program začíná v 18:30. Clash do severočeské metropole zavítá poprvé v historii, kapacita arény je přibližně 4 600 diváků.
Hlavním tahákem večera je souboj dvou bývalých celebrit z hudby a fotbalu. Martin Kocián a Martin Fenin se v posledních letech veřejně potýkali s alkoholem i zdravotními problémy a právě to se stalo ústředním tématem jejich rivality. Fenin na tiskové konferenci navrhl, aby poražený nastoupil na tři měsíce do léčebny, Kocián jeho sázku o léčebnu odmítl. Pro Fenina jde o debut v organizaci, sázkové kanceláře favorizují Kociána.
Clash 17 karta: kompletní seznam zápasů
- Martin Kocián vs. Martin Fenin (MMA, do 84 kg, hlavní zápas)
- Patrik „Žralok“ Hübler vs. Pali Hari (street fight, do 120 kg)
- Karlos Benda vs. Psycho Michal a další čtyři soupeři (1 vs. 5)
- Tereza Osladilová vs. Angie Mangombe (K-1, do 61 kg)
- Alexander Cverna vs. František Dirda (cage box)
- Michal Kotalík vs. Tommy Polly (cage box)
- Malej Zmijozel vs. Prcalík (MMA, do 66 kg, titulový zápas)
- Jaroslav Kotlár vs. Marek „Datel“ Valášek (bez rukavic, do 120 kg)
- Natan Marcoň vs. Král Pablo a Milan Bourák (cage box, 1 vs. 2, do 100 kg)
- Rudolf a Drbal vs. Masaryk a Soyeros vs. Dužda a Kalai (thajský box, 2 vs. 2 vs. 2)
- René Blahovský vs. Patrik Jevický (MMA, do 95 kg)
- Josef „Tyson“ Škop vs. Pavel Albrecht (cage box, do 77 kg)
- Ivan „Švejk“ Diakun vs. Marek Podnikatel (MMA, do 100 kg)
- Jan Rybka vs. Antonín Hodan (thajský box, do 100 kg)
Nejsledovanějším zápasem vedle hlavního duelu bude zřejmě vystoupení Karlose Bendy. Šampion Clashe se postupně postaví pěti soupeřům v čele s Michalem Peštukou alias Psycho Michalem. Bendovi se přitom nedávno rozpadl plánovaný souboj, když Marc Cavali vzal zálohu a dal mu košem.
Změny v kartě Clash 17 a ohrožené zápasy
Na závěrečnou tiskovou konferenci v pražském Duplexu v pondělí 19. října nedorazilo několik bojovníků. Jaroslav Kotlár chyběl kvůli nevolnosti a Tereza Osladilová je nemocná. Michal Peštuka se připojil jen přes video kvůli zdravotním komplikacím. Promotér Tomáš Le Sy věří, že se všichni stihnou uzdravit. „Je nemocná, ale nemělo by jít o nic vážného,“ uvedl k Osladilové.
Ohrožené jsou duely Kotlár vs. Valášek, Osladilová vs. Mangombe a Bendova pětice. Na tiskovce bylo rušno i jinak, Jan Rybka se tam fyzicky pustil do Krále Pabla a Milana Bouráka a vzduchem létal mikrofon i sklenička.
Edit: Peštuka ve středu 21.10. večer vypadl, Karlos Benda dostane náhradního protivníka.
Kde sledovat Clash 17 živě: PPV, cena a YouTube
- Placený přenos (PPV): oficiálně na clashmma.com. Podle iSportu stojí základní varianta od 269 Kč (720p) a prémiová od 289 Kč (1080p).
- Zdarma: úvodní zápasy jsou podle Fight-live.cz k vidění na oficiálním YouTube kanálu Clash MMA.
- Smart TV: přes aplikaci Playlive na televizorech LG (webOS 5+), Samsung (Tizen, od 2020) a Android TV 7.0+. Konzole podporovány nejsou.
- Technické požadavky: připojení alespoň 10 Mb/s, aktuální Chrome nebo Safari.
Cena PPV se může před turnajem měnit, doporučujeme ji ověřit přímo na clashmma.com.
Vstupenky na Clash 17 v Ústí nad Labem
Vstupenky prodává Ticketportal. Ceny se pohybují od 999 Kč do 9 998 Kč za VIP místa u klece. Podle pořadatelů rychle mizí.
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