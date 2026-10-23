Vladimír Polívka ve Sladkém životě dostane nové srdce. Jan Cina poprvé hrál otce a pomohly mu hodinky i prsten

Sladký život, FOTO: CinemArt / distr. TV Nova Sladký život, FOTO: CinemArt / distr. TV Nova Sladký život, FOTO: CinemArt / distr. TV Nova Sladký život, FOTO: CinemArt / distr. TV Nova Sladký život, FOTO: CinemArt / distr. TV Nova Sladký život, FOTO: CinemArt / distr. TV Nova Sladký život, FOTO: CinemArt / distr. TV Nova
Jan Cina si v komedii Sladký život z roku 2024 vyzkoušel úplně poprvé roli otce. Dospělý si ale podle svých slov začal připadat až díky zapůjčeným náramkovým hodinkám a falešnému snubnímu prstenu. Tvůrci si však nevypomohli pouze drobnými rekvizitami, v pražských Dejvicích rovnou postavili autobusovou zastávku, která ve skutečnosti vůbec neexistuje. Transplantace srdce odstartuje nečekané přátelství
Mistr světa v hokeji Rosťa Beran, kterého hraje Vladimír Polívka, si užívá luxusu a dodržuje pravidlo, že se nestýká se ženami staršími třiceti let. Po náhlém kolapsu musí podstoupit transplantaci srdce a jeho operaci vede lékařka Magda v podání Petry Hřebíčkové, s níž sportovec v minulosti strávil jednu noc. Bývalý hokejista následně přijde o veškeré peníze a z celého majetku mu jeho manažer Ctirad zachrání pouze zlatou medaili. Azyl mu nakonec poskytne Jindřich, jehož ztvárnil Jan Cina. Ten po smrti své ženy sám vychovává malou dceru Barušku.
Jindřich navíc trpí narkolepsií a v momentech největšího rozčilení náhle usíná. S hercem ho spojuje pocit nejistoty, protože Jan Cina hrál tatínka úplně poprvé a obě role v jeho osobním životě chyběly. Dospělý si podle svých slov připadal až díky zapůjčenému snubnímu prstýnku a náramkovým hodinkám. Filmovou manželku, jejíž srdce hokejista získal, si zahrála Jenovéfa Boková.
Polívka musel upravit svůj hokejový trénink
Vladimír Polívka se na roli úspěšného hokejisty poctivě připravoval a kvůli natáčení změnil své běžné cvičení. Sám o sobě prohlásil, že docela dobře bruslí, ale hokej hraje špatně, což si před kamerou naplno uvědomil. Novou profesi si vyzkoušela také Petra Hřebíčková, která do té doby žádnou filmovou lékařku neztvárnila. Magdinu dceru Zuzku si zahrála Alžběta Dolečková a obě herečky si vybudovaly blízký vztah i mimo záběry. Trávily spolu volný čas na place, povídaly si a díky tomu působí jejich pouto na plátně velmi přirozeně.
Zajímavý úkol dostala Zuzka přímo ve scénáři. Její postava studuje psychologii a padlého hokejistu si vybere jako předmět své ročníkové práce s názvem Z vrcholu na dno a co to s chlapem udělá. Polívka dodal, že inspirací pro takovou situaci nemusí být jen sport, ale jakákoliv profese, kde úspěch člověka zcela pohltí.
Dům s vymyšlenou zastávkou stojí v pražských Dejvicích
Důležitou roli ve filmu hraje dům s výraznou mřížovanou brankou, kde bydlí filmový Jindřich. Budova stojí v ulici Mydlářka nedaleko Vítězného náměstí v Praze. Reálnému stavu ale neodpovídá blízká zastávka, na které Rosťa čeká na déšť, protože nejbližší stanice Thákurova leží zcela mimo dohled domu.
Další pražské scény vznikaly v září na Letné, kde tvůrci využili slunečného počasí a barevných podzimních stromů.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( stredocesky-magazin, nachodsky.denik).