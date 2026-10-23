Seriál Ulice: Marek se odhodlá k vyznání, Žofka mu zlomí srdce. Ale co dál?

Marek si v Coolně naplánuje večer, během kterého chce Žofce konečně říct, co k ní cítí. Jenže než se k tomu dostane, uvidí ji s Matoušem a veškerá odvaha je pryč.
Žofka v podání Kateřiny Ujfaluši nemá tušení, co se Markovi (Jan Dlouhý) honí hlavou. Zatímco on přemýšlí, jak jí své city přiznat a pozvat ji na rande, ona se stále víc sbližuje s mužem, který ji zaujal už při jejich prvním setkání. Marek tak stojí před nepříjemným zjištěním: možná přišel s vyznáním pozdě.
Marek čeká na správnou chvíli
Marek se rozhodne využít příležitosti, kterou mu nabízí chystaný pub kvíz v Coolně.
Žofka má dorazit a on doufá, že se mu konečně podaří dostat ji na chvíli stranou a promluvit si s ní o samotě. Nechce už jen naznačovat, že se mu líbí. Rád by zjistil, jestli by mezi nimi mohlo vzniknout něco víc. Karolína Synková (vlevo) a Kateřina Ujfaluši (foto: NextFoto)
Jenže naplánovat si takový rozhovor je jedna věc a skutečně se k němu odhodlat druhá. Marek čeká na vhodný okamžik, zatímco večer pokračuje. Když pak zahlédne Žofku s Matoušem (Radúz Mácha), jeho plány dostanou trhlinu. Pohled na dvojici mu vezme odvahu a najednou neví, jestli má vůbec smysl se o něco pokoušet.
Žofka má oči pro Matouše
Matouš Žofku zaujal už dříve a jejich vzájemné sympatie postupně sílí. Žofka se sice zpočátku snažila nedávat své city příliš najevo, jenže v poslední době se mezi nimi napětí mění v něco mnohem zřetelnějšího. Marek si toho začíná všímat právě ve chvíli, kdy se sám chystá udělat důležitý krok.
Situaci navíc komplikuje Adéla (Karolína Synková).
Ta se domnívala, že Žofka o Matouše nemá zájem, a snažila se ji proto dát dohromady s Markem. Jenže její představa se rozpadá ve chvíli, kdy Žofku přistihne s Matoušem. Ani ona tedy nemůže dál předstírat, že mezi nimi o nic nejde.
Pro Marka je to nepříjemná situace. Žofce zatím nic neřekl, takže mu nemůže dát ani jasné odmítnutí. Přesto ho to, co vidí, zasáhne. Člověk si může dlouho namlouvat, že má šanci, ale když spatří někoho, na kom mu záleží, s jiným mužem, začne pochybovat i o tom, co ještě před chvílí považoval za možné.
Dostane Marek ještě šanci?
Zatím není jasné, co bude dál. Jestli Marek najde odvahu a Žofce své city nakonec přizná. Jeho soupeřem přitom není jen Matouš, ale i vlastní nejistota.
Pokud bude dál čekat na chvíli, kdy si bude naprosto jistý úspěchem, může mu Žofka uniknout dřív, než vůbec zjistí, co k ní cítí.
Žofka ale také nemusí mít o Markových citech úplnou představu. To, že ji přitahuje Matouš, ještě neznamená, že by Marka chtěla vědomě zranit. Každý z nich se zkrátka nachází v jiné situaci: Marek se konečně chystá přestat mlčet, zatímco Žofku to táhne k někomu jinému.
Pro Marka tak může být nejhorší právě to čekání.
Ještě nedostal odpověď, ale už má pocit, že prohrál. A pokud se Žofka s Matoušem skutečně sblíží, bude se muset smířit s tím, že samotné city k vytvoření vztahu nestačí.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice