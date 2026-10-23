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Seriál Ulice: Marek se odhodlá k vyznání, Žofka mu zlomí srdce. Ale co dál?

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Marek si v Coolně naplánuje večer, během kterého chce Žofce konečně říct, co k ní cítí. Jenže než se k tomu dostane, uvidí ji s Matoušem a veškerá odvaha je pryč.
Jan Dlouhý

Jan Dlouhý

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 18:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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