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Teroristický útok během letu Philippine Airlines 434: Bomba stačila vybuchnout, jeden cestující bohužel nepřežil

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V době, kdy cestující nastupovali na letišti v hlavním městě Filipín Manile do letadla, zřejmě nikdo netušil, že se mezi nimi ukrývá atentátník. Ramzi Yousef, skrývající se za falešným italským jménem, svůj skutek naplnil. Jaká byla situace v letadle?
Teroristický útok během letu Philippine Airlines 434: Bomba stačila vybuchnout, jeden cestující bohužel nepřežil

Teroristický útok během letu Philippine Airlines 434: Bomba stačila vybuchnout, jeden cestující bohužel nepřežil

Zdroj: sdecoret / Depositphotos
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:30

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