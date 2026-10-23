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Zapečené plněné kaiserky se šunkou a sýrem jsou rychlou večeří, po které se jen zapráší

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Dennívýzva
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Když potřebuji rychlou večeři a v lednici se sejde pár plátků sýra, šunky nebo kousek slaniny, přicházejí u nás na řadu zapečené naplněné kaiserky. Stačí je naříznout do hvězdice, potřít česnekovým máslem s pažitkou a naplnit tím, co dům dá. Právě v tom je jejich kouzlo. Jsou hotové za chvilku, hezky křupou a pokaždé mohou chutnat trochu jinak.
Obrázek k receptu na Zapečené naplněné kaiserky jsou přesně ta večeře, po které se jen zapráší

Obrázek k receptu na Zapečené naplněné kaiserky jsou přesně ta večeře, po které se jen zapráší

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Zapečené naplněné kaiserky jsou přesně ta večeře, po které se jen zapráší
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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