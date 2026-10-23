Zapečené plněné kaiserky se šunkou a sýrem jsou rychlou večeří, po které se jen zapráší

Jednou jsem cestou z práce opravdu netušila, co doma udělat k večeři, tak jsem vzala pár kaiserek. V lednici zůstalo trochu šunky, kousek sýra a venku na zahrádce byla pažitka. Ono pořád vymýšlet večeře, aby byly rychlé, jedlé a ještě se na ně doma nikdo netvářil, to někdy člověka unaví. Kaiserky jsem nakrojila shora do hvězdice, potřela česnekovým máslem s pažitkou a naplnila tím, co bylo po ruce. Na tak obyčejném jídle je nejlepší právě tahle jednoduchost: je hotové za chvíli, pečivo v troubě hezky křupne a pokaždé se dá udělat trochu jinak.
Na tomhle receptu mě baví hlavně jeho
variabilita. Jednou stačí šunka a gouda, jindy do zářezů přijde herkules, nebo ostřejší paprikáš. Není potřeba běžet pro deset surovin. anglická slanina Důležitější je způsob přípravy. Kaiserku neprokrojte úplně durch, jen ji nařízněte do kříže nebo hvězdice, aby držela pohromadě a náplň se nerozjela po plechu.
Můj tip je prostý: Hlídejte troubu. U malého pečiva umí i pár minut navíc udělat docela nepříjemný rozdíl. Kaiserka jako rychlý základ večeře i pohoštění
Kaiserky patří k , které se dá sehnat skoro všude, a možná proto se s nimi doma tak snadno improvizuje. V receptech, ze kterých jsem kdysi brala nápad, se objevovala třeba kombinace pečivu debrecínky, tvrdého sýra a másla. Jinde zase bylinky, cibulka, salám nebo olivy. Žádné sváteční vyvařování. Spíš normální jídlo pro den, kdy není čas nebo nálada stát dlouho u sporáku. Jako menší oběd, rychlá večeře nebo slané pohoštění k návštěvě ale funguje překvapivě dobře. Recept na rychlé zapečené kaiserky s náplní
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 10 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 4 ks kaiserky 40 g másla 2 stroužky česneku 2 lžíce nasekané pažitky 2 lžíce nasekané natě z jarní cibulky 1 lžička grilovacího koření 120 g sýra gouda 120-160 g uzeniny podle chuti, například šunky, herkulesu, anglické slaniny nebo pikantního paprikáše 1 lžíce másla na případné vymazání plechu nebo pečicí papír Postup přípravy zapečených naplněných kaiserek
1. Troubu zapněte na
180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Kaiserky se pečou jen krátce, takže je lepší mít plech připravený dřív, než začnete plnit.
Foto: Cooky.cz, Suroviny na plnění kaiserek di připravte předem.
2. Do misky dejte změklé nebo jen lehce rozpuštěné
máslo, prolisovaný česnek, nasekanou pažitku, nať z jarní cibulky a grilovací koření. Promíchejte. Vznikne ochucené máslo, které se dostane do zářezů, pečivo provoní a pomůže, aby se při pečení zbytečně nevysušilo. Foto: Cooky.cz, Připravte si bylinkové rozpuštěné máslo
3. Každou
kaiserku shora nařízněte do hvězdice nebo do hlubšího kříže. Nůž ale neveďte až dolů ke spodní kůrce. Spodek musí zůstat celý, jinak bude sýr při pečení vytékat ven a na plechu z něj moc nezůstane. Foto: Ccooky.cz, Kaiserky si nakrojte do hvězdice.
4. Vnitřek kaiserek potřete připraveným
česnekovým máslem. Dejte ho tolik, aby se dostalo i do zářezů. Když ho bude moc, pečivo se zbytečně promočí, takže tady je lepší držet se trochu zpátky.
5.
Goudu nakrájejte na menší kousky nebo proužky. Stejně připravte zvolenou uzeninu. U anglické slaniny stačí menší množství, protože pustí víc tuku a chuťově je výraznější než obyčejná šunka.
6. Do naříznutých kaiserek vkládejte střídavě
sýr a uzeninu. Snažte se náplň dostat do všech zářezů, nejen doprostřed. Navrch se dá přidat ještě trochu cibulkové natě. Foto: Cooky.cz, Mezery potřete bylinkovém máslem a naplňte. Naplněné kaiserky přesuňte na plech
7. Pokud vám zůstalo trochu ochuceného másla, lehce jím potřete vršky. Po upečení budou voňavější a také hezčí na pohled.
8. Pečte v předehřáté troubě přibližně
10 minut. Sledujte hlavně okraje pečiva a sýr. Jakmile se sýr rozpustí a kaiserky začnou zlátnout, plech vytáhněte. foto: Cooky.cz, Přesuňte na plech s pečicím papírem a zapečte.
9. Podávejte hned, dokud jsou horké. Nejlepší jsou čerstvě vytažené z trouby, kdy mají křupavý povrch a měkký střed. Pokud některá zůstane, uložte ji do lednice a druhý den krátce ohřejte v troubě. V mikrovlnce pečivo spíš zgumovatí.
Ještě pár rad k zapečeným kaiserkám Nejlíp se pracuje s čerstvými kaiserkami. Starší pečivo použít můžete, jen ho v troubě hlídejte pečlivěji, protože rychleji tvrdne. Pokud máte doma debrecínku, klidně ji dejte dovnitř. V jedné z oblíbených verzí se používá právě ona a s goudou chuťově dobře ladí. Když kaiserky chystáte pro návštěvu, položte navrch kousek rajčete nebo pár koleček červené cibule. Na talíři vypadají líp a chuť bude svěžejší. Pečení zbytečně neprotahujte. Měkká večeře se jinak rychle promění v tvrdší svačinu, a to je škoda.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková