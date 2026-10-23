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Proč potřebujeme pravdu a lidská média. A proč je divné, že to musíme obhajovat

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Málokdy dnes při čtení či poslechu nějakého mediálního rozhovoru člověk zažívá pocit intelektuálního uspokojení, kdy se těší na každé další slovo a doufá, že to ještě nekončí. Obvykle to bývá spíše naopak. Když mluví Yuval Noah Harari, muž označovaný za nejvlivnějšího intelektuála současnosti, je dobré mu naslouchat. Tím spíš, když mluví v podstatě o
profimedia-0804508669

profimedia-0804508669

Zdroj: Yuval Noah Harari. Foto: Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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