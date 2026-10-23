Proč potřebujeme pravdu a lidská média. A proč je divné, že to musíme obhajovat

KOMENTÁŘ. Málokdy dnes při čtení či poslechu nějakého mediálního rozhovoru člověk zažívá pocit intelektuálního uspokojení, kdy se těší na každé další slovo a doufá, že to ještě nekončí. Obvykle to bývá spíše naopak. Když mluví Yuval Noah Harari, muž označovaný za nejvlivnějšího intelektuála současnosti, je dobré mu naslouchat. Tím spíš, když mluví v podstatě o nás, jak ostatně potvrzuje aktuální dění kolem financování veřejnoprávních médií.
Není těžké uhodnout, v jaké z tuzemských televizí dostal Harari skoro hodinový prostor, ale přeci jen pro přiznání kreditu: bylo to v pořadu Hyde Park Civilizace České televize, rozhovor vedl Daniel Stach (najdete ho ZDE).
Pokud by autor tohoto textu hledal jeden jediný argument (a je jich ve skutečnosti samozřejmě mnohem víc) pro to, proč je veřejnoprávní služba užitečná světu, bylo by to toto konkrétní interview.
Následující část textu není doslovný přepis pořadu, jde o autorský výběr Harariho myšlenek. Jejich aktuálnost je zjevná.
Paradox je podle Harariho v tom, že i když je podle většiny objektivních měření dnešní život lepší než v jakémkoliv předchozím století, lidé jsou plní pobouření a hněvu.
Epidemie rozhořčení a hněvu
Harari začíná popisem současného stavu: „Máme nejsofistikovanější nástroje pro komunikaci, nejlepší technologie v dějinách, ale lidi ztrácejí schopnost mluvit spolu navzájem nebo se shodnout na těch úplně nejzákladnějších faktech.“
Za nejcennější považuje důvěru. Podle něj je základem civilizace, jenže důvěru v lidské instituce, jako jsou vlády či banky, ztrácíme. Respektive se důvěra přesouvá „od lidí k umělé inteligenci, k algoritmům“.
Kdo je Yuval Noah Harari
Izraelský historik, filozof a profesor světových dějin na katedře historie Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, autor světových bestsellerů Sapiens: Stručné dějiny lidstva, Homo Deus: Stručné dějiny zítřka nebo 21 lekcí pro 21. století.
Paradox je podle Harariho v tom, že i když je „podle většiny objektivních měření dnešní život lepší než v jakémkoliv předchozím století“, lidé „jsou plní pobouření a hněvu“. Zdroj vidí v algoritmech, které převzaly kontrolu nad sociálními sítěmi, tedy nad – pro většinu lidí – nejdůležitějším zdrojem informací současnosti.
Na rozdíl od klasických novin už o obsahu nerozhoduje lidský editor, ale algoritmus. Cíl algoritmů je podle Harariho jednoduchý: zvýšit angažovanost uživatelů, aby na platformě strávili víc času a sdíleli další příspěvky.
Algoritmy (respektive firmy stojící za nimi) si na miliardách lidí potvrdily, že tu největší angažovanost nevyvolává pravda, ale rozhněvání a pobouření.
Harari to ilustruje příkladem: když lidem ukážete, že pětileté americké dluhopisy jsou na 5,3 %, většině to přijde nudné, i když je to pravda. Naopak „naštvání nad něčím, co ani nemusí být pravda, je hrozně motivující“.
Potřebujeme lidi, novináře a editory, kteří nerozhodují podle toho, co naštve nejvíc lidí, ale podle otázek: Co je pravda? Co je důležité? Co je zodpovědné?
Algoritmy podle něj proto „začaly zcela záměrně zaplavovat sociální sítě obsahem, který nemusí být nutně pravdivý, ale zvyšuje naštvání, strach a chamtivost“.
K tomu přidává evoluční vysvětlení. Člověk je podle něj naprogramovaný soustředit se na to, čeho se bojí: když jde po savaně a uvidí hada, musí se na něj soustředit, jinak umře. „Ale sociální média, to je had, had, had, had, had. Algoritmy vám ukazují jednoho hada za druhým.“
A právě tohle podle něj „vytváří celou epidemii rozhořčení a hněvu a pobouření, a to vede ke kolapsu společnosti“.
Novináři, pravda a důvěra
Podle Harariho pravda mizí. Je těžší rozlišit skutečné od neskutečného, protože pravda je drahá. „Pravda je vzácná a drahá a komplikovaná a někdy bolestivá a vyžaduje čas a energii.“
Fikce je naproti tomu „hrozně levná“, nic nestojí, může být lichotivá a jednoduchá. Proto podle něj platí: „V úplně férové bitvě mezi pravdou a fikcí fikce vyhraje, a to víme po tisíce let.“
Lidé proto vybudovali instituce jako univerzity a média, noviny. Harari připomíná, že novinářské vzdělání trvá roky a učí, jak najít zdroje, ověřovat informace a poznat, zda jim lze věřit.
A ptá se, co by následovalo, kdybychom tohle všechno zrušili a řekli, že novinářem může být kdokoli (jak se už také zhusta děje). Jeho odpověď zní: záplava výmyslů a společnost, která nerozpozná, co je skutečné.
„Potřebujeme lidská média, abychom měli šanci vůbec přežít,“ říká v reakci na otázku, jakou roli mají mít veřejnoprávní média. Potřebujeme podle něj lidi, novináře a editory, kteří nerozhodují podle toho, co naštve nejvíc lidí, ale podle otázek: „Co je pravda? Co je důležité? Co je zodpovědné?“ Zároveň přiznává, že to není snadné: stojí to čas a energii a někdy to bolí.
Autoritářské režimy podle Harariho dobře vědí, že lžím nemusíte věřit: „Oni nepotřebují nutně, abyste věřil těm jejich lžím.“ Lidé v Rusku podle něj vědí, že Putin lže. Stačí ale zničit důvěru: „Lidi pak nevědí, komu věřit, a tak nevěří nikomu. A to diktátorům stačí. Protože když nevěříte ničemu, pak nemůžete s nikým spolupracovat.“
Riziko kolektivní demence
Pokud jde o umělou inteligenci, Harari největší riziko vidí v tom, že „ztratíme schopnost rozumět světu kolem sebe“. „Bojím se takové kolektivní demence lidstva,“ říká doslova. Omámení AI připodobňuje k člověku s demencí, který je sice dál udržován naživu stroji a léky, ale už nechápe, co se kolem něj děje.
Takový stav vyhovuje těm, kdo na nedůvěře a strachu staví svou moc. Demokracie potřebuje pravý opak: lidi, kteří usilují o pravdu, a instituce, kterým lze věřit.
Souvisí to s jeho tezí, že umělá inteligence není nástroj, ale aktér: může sama o sobě rozhodovat a přicházet s novými myšlenkami a to i s takovými, které tvůrci nepředpokládali.
Důsledky popsal na vlastní zkušenosti. Když mu kolega poslal falešné video s jeho podobou a hlasem, trvalo mu prý nejméně minutu a půl, než si sám byl prakticky jistý, „že to nejsem já“. Jeho sestry prý nebyly schopny s jistotou říct, zda je to on, nebo ne. „A to jsou teprve úplné začátky,“ podotýká.
Celkem vzato, Harari neříká nic, co by vlastně přemýšlivý člověk netušil (jen to na rozdíl od něj nedokáže tak přesně a srozumitelně pojmenovat): pravda stojí čas a energii, fikce je levná a důvěru lze zničit mnohem rychleji, než se buduje.
Vidíme to i v Česku: dezinformace se šíří snadno, pravda je relativní pojmem, názor je víc než fakta, konspirační teorie mají své hojné publikum, sociální sítě živí nenávist a novináři i veřejnoprávní média čelí útokům – od politiků či hejtrů, od nichž nechybí už ani výhrůžky smrtí.
Takový stav vyhovuje těm, kdo na nedůvěře a strachu staví svou moc. Demokracie potřebuje pravý opak: lidi, kteří usilují o pravdu, a instituce, kterým lze věřit.
Divný je svět, ve kterém je nutné obhajovat to, co je přitom tak samozřejmé.