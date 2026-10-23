Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Strach o trenéra Bayernu. Vincent Kompany zkolaboval při tréninku a skončil v nemocnici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bayern Mnichov řeší nečekanou a vážnou situaci. Jeho čtyřicetiletý trenér Vincent Kompany v pátek zkolaboval při sledování tréninku rezervního mužstva a musel být převezen do nemocnice. Klub potvrdil, že belgický kouč podstupuje vyšetření a zůstává v lékařské péči. Kompany se už několik dní potýkal s virovou infekcí, přesná příčina kolapsu však zatím není známá. Vedení mužstva dočasně přebírají jeho asistenti.
Vincent Kompany

Vincent Kompany

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 17:34

Reklama
Další články z Vše o sportu
Goffin si naplánoval rozlučku s tenisem. Jenže nečekaně vyhrál a musel odložit vlastní oslavu
Goffin si naplánoval rozlučku s tenisem. Jenže nečekaně vyhrál a musel odložit vlastní oslavu
V NHL se objevil brankář, který měří přes dva metry. Cooper Black překonal rekord hned při debutu
V NHL se objevil brankář, který měří přes dva metry. Cooper Black překonal rekord hned při debutu

Někteří hokejoví brankáři vypadají, jako by dokázali tělem zakrýt celou branku. Cooper Black k tomu má...

Philadelphia prohrávala o 29 bodů. LeBron James pak zažil něco, co se mu za 24 sezon v NBA ještě nestalo
Philadelphia prohrávala o 29 bodů. LeBron James pak zažil něco, co se mu za 24 sezon v NBA ještě nestalo

Na konci prvního poločasu vypadala domácí premiéra LeBrona Jamese za Philadelphii jako pořádný průšvih....

Otec pokořil AC Milán ve finále Ligy mistrů. Po 31 letech se proti stejnému soupeři trefil i jeho syn
Otec pokořil AC Milán ve finále Ligy mistrů. Po 31 letech se proti stejnému soupeři trefil i jeho syn

Patrick Kluivert byl v květnu 1995 teprve osmnáctiletým talentem, když jediným gólem rozhodl finále Ligy...

Brighton nastřílel v Premier League 23 gólů. V Jablonci narazil na obranu, kterou ani 26 střel nezlomilo
Brighton nastřílel v Premier League 23 gólů. V Jablonci narazil na obranu, kterou ani 26 střel nezlomilo

Brighton přijel do Jablonce se šesti vítězstvími v řadě a pověstí nejproduktivnějšího týmu Premier League....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.