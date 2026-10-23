Strach o trenéra Bayernu. Vincent Kompany zkolaboval při tréninku a skončil v nemocnici

Ještě ve středu stál Vincent Kompany u postranní čáry při remíze Bayernu Mnichov s Arsenalem v Lize mistrů. O dva dny později skončil v nemocnici. Čtyřicetiletému belgickému trenérovi se udělalo nevolno při sledování pátečního tréninku rezervního mužstva v klubovém areálu na Säbener Straße, kde následně zkolaboval.
Na místo byli přivoláni záchranáři a v areálu přistál také záchranářský vrtulník. Kompany byl převezen do nemocnice, kde podstupuje podrobná vyšetření. Podle informací německé televize Sky je jeho stav stabilní, samotný klub však zatím bližší informace o zdravotním stavu nezveřejnil.
Bayern potvrdil hospitalizaci. Kompanyho zastoupí asistenti
Mnichovský klub ještě v pátek večer vydal oficiální prohlášení, v němž potvrdil, že jeho hlavní trenér potřeboval po kolapsu lékařskou pomoc a zůstává v nemocnici. Bayern současně oznámil, že tréninkový i zápasový provoz prvního mužstva převezme do odvolání Kompanyho realizační tým.
Sportovní ředitel Max Eberl zdůraznil, že zdraví trenéra má pro klub nejvyšší prioritu. Bayern mu podle jeho vyjádření poskytne veškerou potřebnou podporu a především tolik času na zotavení, kolik bude potřebovat. Klub zatím neuvedl, jak dlouho bude Kompany mimo své povinnosti ani zda se bude moci vrátit k mužstvu v nejbližších dnech.
Už několik dní bojoval s infekcí
Páteční kolaps přišel po týdnu, během kterého měl Kompany opakované zdravotní problémy. Belgický trenér se potýkal s virovou infekcí, kvůli níž už během sobotního vítězství Bayernu nad RB Lipsko 6:1 působil nezvykle pasivně. Většinu utkání strávil vsedě a pokyny hráčům předávali především jeho asistenti.
Po zápase vynechal rozhovory s novináři a následně absentoval také na některých trénincích. Před středečním utkáním Ligy mistrů proti Arsenalu jej na tiskové konferenci zastoupil asistent Aaron Danks.
Kompany se přesto na středeční zápas vrátil na lavičku Bayernu. Po remíze 2:2 sám přiznal, že se v předchozích dnech snažil pracovat navzdory nemoci a dostatečně nerespektoval signály vlastního těla. Zda páteční kolaps přímo souvisel s předchozí infekcí, však zatím lékaři ani klub nepotvrdili.
Bayern čeká zápas ve Freiburgu. Bez svého trenéra se musí obejít
Pro Bayern přichází zdravotní komplikace jeho hlavního trenéra v nabitém období. Mnichovský celek vede Bundesligu a v neděli ho čeká venkovní utkání proti Freiburgu. Přípravu mužstva nyní převezme realizační tým, jehož součástí je také Aaron Danks. Ten už Kompanyho v posledních dnech zastupoval při trénincích i předzápasových mediálních povinnostech.
Z organizačního hlediska tak klub nemusí vytvářet zcela nové řešení. Asistenti znají způsob práce belgického kouče, jeho taktické požadavky i aktuální stav mužstva. Nejasné ovšem zůstává, jak dlouho bude tato situace trvat. Bayern žádný termín Kompanyho návratu nestanovil a podle vyjádření vedení ho ani nehodlá uspěchat.
Sportovní výsledky tak prozatím ustupují do pozadí. Pro mnichovský klub je nyní podstatné, aby se jeho trenér zotavil a mohl se vrátit k práci bez zbytečného zdravotního rizika.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Vše o sportu [1], FC Bayern München – Vincent Kompany under medical care [2], Reuters – Bayern coach Kompany taken to hospital after collapsing during training session [3], Sky Sport – Vincent Kompany im Krankenhaus [4], Sport1 – FC Bayern gibt Kompany-Fehlen bekannt [5].