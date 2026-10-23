Dne 12. října 2026 zveřejnil výzkumný tým Anthropic Frontier Red Team studii, která popisuje pětikrokový proces, jímž by se umělá inteligence mohla samostatně šířit mezi zařízeními. Model najde cíl v síti, získá možnost spouštět kód, přenese svůj „payload“ (tedy modelové váhy a obslužný kód), spustí inferenci na novém zařízení a pokusí se celý postup zopakovat. Experiment probíhal na patnácti levných, necertifikovaných Android TV boxech – tedy na typu zařízení, které lze pořídit i za několik stovek korun. Anthropic zmiňuje také chytré trouby, ledničky a robotické vysavače jako příklady hardwaru, na němž by v budoucnu mohla běžet část distribuovaného modelu.
Nejde ale o filmový Skynet s jedním všemocným mozkem. Popsaný scénář připomíná spíše pomalu se šířící, distribuovaný malware, který by se mohl obtížně odhalovat i odstraňovat, protože by využíval bezpečnostní slabiny milionů zařízení připojených k internetu věcí.
Co přesně Anthropic předvedl, a co zatím ne
Je důležité rozlišovat mezi tím, co se podařilo prokázat v laboratorních podmínkách, a tím, co je zatím jen odhadem budoucího vývoje. Tým testoval modely s otevřenými vahami do 30 miliard parametrů. Model Gemma 4 26B A4B, tedy model Googlu s 26 miliardami parametrů a architekturou mixture of experts (MoE), musel být rozdělen mezi všech patnáct boxů, protože každý z nich měl pouze 1 až 4 GB RAM. Menší Qwen3.5-9B dokázal připravit inferenci na osmi z devíti testovaných hardwarových tříd. Kompletní replikační cyklus od začátku do konce ve zjednodušeném prostředí s neautentizovaným portem ADB a emulovanými zařízeními s Androidem pak dokončil až model GLM-5.2.
Jedním z klíčových zjištění bylo, že předávání poznámek mezi jednotlivými generacemi devítimiliardového modelu zvýšilo úspěšnost nastavení ze 45 % na 61 až 84 %. Model tak mohl při dalších pokusech využívat zkušenosti z předchozích neúspěchů.
Anthropic zároveň přiznává zásadní omezení: plně autonomní replikátor, který by se sám šířil mezi skutečnými spotřebitelskými zařízeními v běžném provozu, firma veřejně nepředvedla. Mluví o trendu ve vývoji schopností a o hrubém odhadu budoucího vývoje. Schopnosti menších modelů se podle ní postupně přibližují požadavkům, které klade reálný hardware.
Proč nejde o Skynet, ale o něco jiného, a možná horšího
Anthropic výsledný scénář přirovnává spíše k jednoduchým organismům nebo roji octomilek než k centralizované superinteligenci. Představme si tisíce malých instancí modelu, které běží na zařízeních, jejichž majitelé o nich nemají tušení. Šíření by přitom probíhalo v řádu dnů, nikoli minut. Samotná příprava inference trvala u menšího modelu 28 až 51 hodin a u většího 71 až 150 hodin.
To může znít uklidňujícím dojmem, pomalost ale nemusí být výhodou pro obránce. Klasický botnet Mirai z roku 2016 spoléhal na jednoduchý postup: skenoval internet, zkoušel výchozí hesla a napadal omezený okruh zařízení. Jeho možnosti byly do značné míry dané předem připravenými exploity a konkrétními cíli. AI replikátor by mohl být přizpůsobivější. Akademická práce z června 2026 popsala červa, který si za běhu vytváří postup přizpůsobený konkrétnímu cílovému prostředí. Nemusí se tedy omezovat na jedinou rodinu zařízení.
Anthropic odhadl i potenciál při větším nasazení: pokud by se podařilo zneužít flotilu zařízení srovnatelnou s historickým botnetem Kimwolf, mohla by vzniknout síť přibližně 133 tisíc kopií modelu. Její celkový výpočetní výkon by podle odhadu odpovídal nejvýše zhruba 40 grafickým procesorům NVIDIA H100. To není výkon superpočítače, ale stále jde o distribuovanou síť, kterou by nebylo možné vypnout jediným zásahem. Byla by rozprostřená mezi tisíce či statisíce zařízení v domácnostech po celém světě.
Levné Android boxy: problém, který v Česku existuje už dnes
Experiment Anthropic neprobíhal na značkových zařízeních s certifikací Google Play Protect, ale na levných neznačkových Android TV boxech s upravenou verzí Android Open Source Project (AOSP) a slabým výchozím zabezpečením. Přesné modely firma nezveřejnila, ale jde o kategorii zařízení, kterou zná každý, kdo někdy na e-shopu narazil na „Android box“ za 500 korun.
Bezpečnostní výzkumníci ze Synthientu už na začátku roku 2026 zdokumentovali botnet Kimwolf, který zneužíval právě podobná zařízení. Některá měla z výroby otevřený port ADB, přes který bylo možné přistupovat k ladicímu rozhraní bez dostatečného ověřování. Brian Krebs z webu KrebsOnSecurity na základě výzkumu Synthientu popsal, jak miliony takových boxů fungují jako proxy uzly bez vědomí svých majitelů.
U standardního Androidu je nutné ADB nejprve povolit v možnostech pro vývojáře a od verze 4.2.2 systém vyžaduje potvrzení připojení pomocí RSA klíče. Bezdrátové ladění navíc využívá párování zařízení. Levné boxy z neoficiálních distribučních kanálů ale mohou mít ochrany nastavené jinak nebo nedostatečně, což z nich dělá vhodné cíle pro podobné experimenty.
Co udělat hned: konkrétní kroky pro českou domácnost
NÚKIB zveřejnil doporučení pro zabezpečení domácností, která se s riziky popsanými Anthropicem v mnohém překrývají:
- Změnit výchozí hesla na všech zařízeních včetně routeru.
- Aktualizovat firmware a software. Zařízení, pro která už výrobce nevydává bezpečnostní aktualizace, představují zvýšené riziko.
- Vyřadit nepodporovaný hardware, u něhož skončila životnost. NÚKIB podobný postup doporučuje také u domácích routerů.
- Vypnout nebo omezit vzdálenou správu routeru z internetu.
- U Android TV boxů zkontrolovat, zda není aktivní USB nebo bezdrátové ladění ADB, pokud ho skutečně nepotřebujete.
- Zvážit odpojení a výměnu levných necertifikovaných boxů z neoficiální distribuce, zejména pokud vykazují známky kompromitace nebo nemají bezpečnostní aktualizace. U prokazatelně napadených zařízení může být nutné obnovení do továrního nastavení, případně jejich vyřazení.
Jak poznat, že je něco špatně? Bez síťového monitoringu to nemusí být snadné, existují ale varovné signály: upozornění od poskytovatele internetu, neobvyklý provoz na síťových portech, skenování lokální sítě nebo podezřelá odchozí spojení. Anthropic upozorňuje také na vícegigabajtové přenosy dat, které mohou být jedním z rozpoznatelných příznaků přenosu payloadu.
Proč Anthropic varuje veřejně
Anthropic se profiluje jako společnost zaměřená na bezpečnost a výzkum umělé inteligence. Její Frontier Red Team se zabývá mimo jiné kybernetickými hrozbami a riziky spojenými s pokročilými modely. Zveřejnění podobného výzkumu představuje klasické dilema dvojího užití: popis techniky může posloužit útočníkům, ale zároveň může obráncům pomoci připravit se na nové hrozby. Studie proto obsahuje i doporučení k obraně a zdůrazňuje, že cílem je připravit systémy na situaci, kdy by podobné replikátory mohly skutečně vzniknout.
Červnová akademická práce zkoumala autonomního AI červa v izolované heterogenní síti a některé provozní detaily záměrně nezveřejnila kvůli riziku zneužití. Anthropic nyní doplňuje další část problému: možnost spouštět modely i na slabém spotřebitelském hardwaru.
Nejde o to, že by umělá inteligence zítra ovládla vaši troubu. Jde o to, že miliony zařízení s nedostatečným zabezpečením mohou být vystaveny novému typu hrozby, který se dokáže přizpůsobovat různým prostředím. A zatímco se schopnosti takových systémů vyvíjejí, výrobci musí dál řešit aktualizace a zabezpečení zařízení, která už jsou dávno v domácnostech.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík