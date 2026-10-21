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Seznamky očima expertky: O vztah se nehraje jen v chatu. Rozhoduje i správná fotka, upřímnost a sebeúcta

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V digitální éře mají online seznamky nezastupitelné místo. Tipy expertky Báry Kravčíkové, jejíž jsou parketou, se tak hodí, ba dokonce jsou přímo k nezaplacení. Máme je pro tebe!
Expertku na seznamování jsme vyzpovídaly ohledně seznamek. A stojí to za přečtení!

Expertku na seznamování jsme vyzpovídaly ohledně seznamek. A stojí to za přečtení!

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

Web přináší články o tématech, která hýbou každodenním životem – od vztahů, rodiny a práce přes lifestyle, společnost až po drobnosti, které všichni známe, ale málokdo o nich mluví nahlas.Obsah je osobní, otevřený a často odlehčený humorem. Autorky se nebojí pojmenovat věci tak, jak jsou, a...

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