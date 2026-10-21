Seznamky očima expertky: O vztah se nehraje jen v chatu. Rozhoduje i správná fotka, upřímnost a sebeúcta

Ing. Barbora Kravčíková je přední česká expertka na seznamování a ženskost. Přes 10 let se věnuje specializovanému individuálnímu poradenství pro ženy, které chtějí romantickou lásku a muže svých snů. Je autorkou kurzů Umění seznamování, Jak na muže a Smyslná a svůdná. Se svým týmem poskytuje taky profesionální focení, proměnu a stylingové poradenství Femme Fatale a přes seznamku zadá 7 žen z 10 do tří měsíců spolupráce.
Pro její zkušenosti a vhled si jezdí i ženy z okolních zemí. Ví velmi dobře, že čím je žena ženštější, tím je muž mužnější. Ráda vzdělává ženy na sociálních sítích i v médiích, protože věří, že kvality moudrých a milujících žen mají ohromný vliv na celý svět, ne jen na osobní štěstí.
Pojďme se tedy společně ponořit do světa, který půvabu a svůdnosti dává jasné kontury, které se s trochou snahy můžeme naučit my všechny.
Jak se podle vás za poslední roky změnil způsob, jakým se lidé seznamují?
Do popředí se velmi výrazně dostalo online seznamování, hlavně přes seznamovací aplikace, které v dnešní době seznamování výrazně usnadňují, protože většina z nich vybízí k vyplnění záměru, co přesně lidé hledají.
U mladších generací je vehementně rozšířené seznamování přes soukromé zprávy na sociálních sítích. Dále existuje výrazně více organizovaných akcí pro nezadané naživo než dříve. Od speed datingů po seznamování v přírodě či na společných víkendech i týdnech na horách nebo u moře.
Podle čeho lidé na seznamkách nejčastěji vybírají? Rozhoduje především fotografie, věk, popisek, nebo něco úplně jiného?
Z mojí profesní zkušenosti se nejčastěji lidé orientují na vzhled a na to, co se domníváme, že lidé o sobě fotografiemi prozrazují. Fotografie jsou naprosto klíčové a řídíme se jimi. A to i zcela nevědomě a rozhodnuto máme během několika sekund. Jde o přirozenou funkci mozku, takže na vizuální sebeprezentaci by si měl dát záležet opravdu každý, kdo stojí o reálné partnerství a dlouhodobý vztah.
Ženy jdou úplně stejně po povrchu jako muži. Pro muže je naprosto zásadní, aby se mu žena líbila, bez fyzické přitažlivosti nemůže vzniknout ta citová. Ženy by se měly rozhodovat dle mužova chování (i písemného), ale obecně platí, že ani ženy v 50 letech nechápou, že podstatné jsou lidské kvality, a nechají se odradit tím, že má někdo na fotce motorku. Popisek je také klíčová záležitost, ale většina lidí vůbec netuší, jak jej napsat tak, aby zaujali.
Jaké profily mají na seznamkách největší úspěch a co mají společného?
Vždy se seznamujeme s lidmi stejné úrovně nebo o stupínek vyšší. Hledáme k sobě stejně kvalitního člověka, jako jsme my sami.
Ve své praxi se ženami se zaměřuji na překrásné fotografie ve velmi ženském stylu á la „materiál manžela“. Protože chci, aby byly moje klientky v seznámení úspěšné, a to trvale. A toto je jeden z klíčů. Hledáme na seznamce „materiál manžel“, tedy solidní provztahové muže, a ty přitahuje jejich ekvivalent. My ho musíme na první dobrou ukázat. Stejně jako se okamžitě potřebujeme ukázat popiskem my. Nejvyšší úspěšnost podle mě spočívá v transparentnosti.
Jaké fotografie lidé na seznamky dávají nejčastěji a které podle vašich zkušeností fungují nejlépe?
S fotografiemi je to jako s lidmi. Na seznamce najdete to, čemu byste se měla vyhnout obloukem přes průměrnou nudu a šeď s nerespektem po boku až po lidsky vysoce kvalitní lidi. Úroveň vzdělání a socioekonomický aspekt většinou koresponduje s úrovní fotografií. Nestává se, že by si ředitel firmy na seznamku dal fotku s polooříznutou bývalou manželkou.
Z každého profilu je vidět, jakou práci si dotyčný dal s jeho vytvářením a jak moc přemýšlel nad tím, jak se chce ukázat. To vám může také leccos napovědět.
U žen je naprosto klíčový upřímný, srdečný úsměv. Měla byste jej mít alespoň na první a poslední fotografii. Ty si mozek pamatuje nejvíce. Čím ženštější styl, tím lépe, ale hlavně potřebujete ukázat, že jste dáma. Tím zvyšujete šanci na solidní vztah na maximum. Vyzývavými fotografiemi si pouze ublížíte.
A co naopak? Jaké chyby při vytváření profilu nebo při pohybu na seznamce děláme?
Jak už jsem zmínila. Vyzývavé fotografie jsou pro seznamování zcela nevhodné, pokud tedy netoužíte po mnohých dalších zklamáních nebo se nespokojíte s eskapádami na jednu noc či mini románky na dva měsíce.
Chyb je celá řada. To, co potřebujete pro úspěšné seznamování vědět a jakých chyb se vyvarovat, se sotva vejde do půldenního semináře. Čili zde opravdu jen stručný výčet těch nejčastějších.
Jsou to v hlavě, kdy ženy nevybírají moudře a žensky, ale soudí podle malicherností, jakou je kapr v mužově ruce nebo barva očí přes požadavky v popisku. To je vyloženě odrazující. A zmínit musíme i ty komunikační, kdy muže oslovují samy nebo píší příliš mnoho ze svého soukromého života a také jsou velmi rychle k dispozici zcela neznámému člověku.
Nebo si vypisují s telefonem na místo domluvy reálných schůzek, případně se totálně podhodnocují a podbízejí, když vedou sexuálně laděné konverzace. Nebo když se domnívají, že pozvání do wellness je nějakou výhrou, a přitom je to zcela jasný signál, o co muži skutečně jde. Věřte mi – vztah to není.
Setkáváte se s tím, že si lidé na seznamkách svůj věk, vzhled, zaměstnání nebo jiné informace záměrně ještě pořád upravují?
Samozřejmě a je to největší chyba, kterou můžete udělat. Důvody jsou různé. Od studu za to, že mám pocit, že selhávám, když jsem na seznamce, přes vyložené zamlčování či utajování po hloupé předsudky, že například v 58 letech o mě nikdo už nebude stát. Pokud stojíte o kvalitní vztah, buďte vždy upřímní a transparentní ve všem, kdo jste, co máte rádi a co děláte.
Jak velkou roli dnes hrají algoritmy a nakolik skutečně dokážou člověku najít vhodné protějšky?
Nemám tušení. Já věřím na energii víc než na algoritmy, i když samozřejmě víme, že mohou jak výrazně pomoci, tak výrazně uškodit. To, co vyzařujeme zevnitř a čemu o sobě, životě a druhých lidech věříme, ale vždycky bylo, je a bude daleko mocnější než jakýkoliv algoritmus.
Podvědomí a energii ničím neošálíte. Fungují dokonale. Naopak, moje prognóza pro vztahy a seznamování s pomocí AI, které už na některých seznamkách nabízí „pomoc“, není vůbec optimistická. Je to dvousečná zbraň a ve většině povede spíše k frustraci a ztrátě důvěry.
Barbora Kravčíková, použito s jejím svolením
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Které seznamky jsou podle vás vhodné pro různé typy lidí? A v čem se od sebe vlastně jednotlivé platformy nejvíc liší?
Já osobně pracuji přes Tinder a velmi mi vyhovuje. Je na něm řada kvalitních mužů, kteří si přejí vztah. Pracuji se ženami 35+, takže pro naše účely je ideální.
Můžete zvolit jakoukoliv seznamovací platformu, ale bez znalostí, jak se na nich správně prezentovat a pohybovat, získáte na všech podobné, nijak výrazně dobré zkušenosti. Když ale víte, jak na to, můžete být do tří měsíců zadaná a do tří let vdaná, jako většina mých klientek. A taky můžete na jakoukoliv seznamku.
Pouze v případě lidí nad 60+ doporučuji seznamky specializované na věk. Vybírejte ty, kde mají lidé přímo uvedeno, co hledají. Zda vážný vztah nebo pouze flirt či kamarádství. Ušetří vám to mnoho času a hlavně zklamání. Protože pokud muž uvádí, že „ještě neví“, tak rozhodně víme, že vztah nechce.
Stejně jako když píše, že hledá nové přátele nebo zábavu. Ani u mužů, kteří uvádějí, že hledají „dlouhodobý vztah, ale i kratší“, bych se nezdržovala. Znamená to, že sice partnerku hledají, ale než na ni natrefí, dají si říct s kýmkoliv, kdo se namane. A my nechceme, abyste ta chvilková záležitost na pár nocí byla vy, že ne?
Co lidé na seznamkách nejčastěji hledají obecně? Vážný vztah, flirt, sex, společnost nebo třeba jen někoho, s kým si budou psát?
To je různé. Vše z toho, co uvádíte. Nejčastěji určitě povyražení a potom hned vztah.
Jaké typy zpráv lidé posílají jako první a proč některé konverzace skončí prakticky okamžitě?
Nejčastějším zabijákem je prosté „ahoj“. Ženy to dnes vyhodnocují jako ignorantství. V dnešní době také velmi často narazíme, místo oslovení, na pouhý smajlík, kterým si muž ověřuje, zda je profil vůbec funkční. Důvodů, proč ale konverzace končí hned, je více a nejsou častokrát vůbec relevantní.
Existují na seznamkách nějaké výrazné trendy, které jste v poslední době zaznamenala?
Přímočarost, kdy pravdivě uvádíme, co hledáme, což je skvělé! Stejně jako důraz na emoční a vztahovou inteligenci. A vztahové a komunikační dovednosti, což je také vynikající!
Co se podle vašich zkušeností na seznamkách nejčastěji opakuje a už vás ani nepřekvapí?
Stále dokola se opakuje to, jak moc si jako ženy a muži nerozumíme. Jak moc jsme rozdílní a neumíme z toho těžit a vnímat to jako skvělý a vzrušující fakt, ale považujeme to za handicap. Jak moc jsme jako lidé nezralí a neochotní k osobnímu růstu a ponaučení se z minulých chyb. Jak moc chceme utíkat před vlastní bolestí a odpovědností za svoje životní a vztahová rozhodnutí do náruče jakékoliv emoční náplasti. Jak moc jsou ženy naivní a mají nízkou sebehodnotu…
Na co by si měl člověk dát při seznamování přes internet největší pozor? Jak například můžeme správně odhadnout podezřelý profil?
Dnes je toho podezřelého více. Mohou to být fotografie upravené pomocí AI. Některé tyto profily jsou testovací a odhalíte je pomocí chyb v gramatice a nesprávného rozlišení mužského/ženského rodu v českém jazyce.
Pak je tu otázka sebeúcty. Na to bych si dávala pozor já, kdybych chtěla krásné a smysluplné partnerství. A samozřejmě klasická otázka bezpečnosti, která by měla platit naprosto vždy. Nejen při seznamování online. K cizímu muži nenastupujeme do auta a schůzky si domlouváme pouze ve veřejném prostoru.
Kam se podle vás seznamky budou v dalších letech posouvat a jak může jejich fungování změnit umělá inteligence?
Úpravy profilů, návrhy spojení, ale i návrhy odpovědí či přímo celá konverzace budou dělat velký problém. To je můj názor. Sice chápu, že malá hrstka lidí se dokáže na příkladech konverzací i něco naučit, ale většina lidí se za to skryje. Přijde velké rozčarování z toho, kdo přijde, přijde-li vůbec na schůzku. Propast mezi tím, kdo jsme skutečně a jaké máme vztahové dovednosti a schopnosti, se výrazně prohloubí.
Osobně bych doporučila začít se v oblasti vztahů a emoční inteligence vzdělávat okamžitě. Vztahy jsou o to nejhodnotnější, co jako lidé máme, a přitom si myslíme, že se udělají samy. Opak je pravdou. Obzvlášť krásné vztahy jsou výsledkem velké vnitřní práce a rozvoje podstatných vztahových kvalit, které může rozvinout každý, když tomu věnuje pozornost a trpělivost.
Máte pro naše čtenářky závěrem pár konkrétních tipů, jak se na seznamce skutečně úspěšně seznámit?
Buďte si vědoma toho, co chcete, což je reálný partnerský vztah, a z toho neslevujte. Ozve-li se vám někdo párkrát za měsíc, jak se mu to hodí, vztah to není.
Buďte si vědoma vztahových kvalit, které jsou podstatné právě pro vaše osobní štěstí, a z těch také neslevujte. Vztahové kvality vybíráme čtyři a jednu k tomu máme všichni stejnou – je volný, svobodný a připravený na vztah s námi a my s ním. Ne víc! Seznam požadavků a nároků nevede ke vztahu, pouze ke zklamání. Buďte chytřejší!
Zajímejte se o to, jak funguje mužská psychika a biologie. Pochopíte na tom, jak se potřebujete chovat vy, abyste byla pro muže skutečně přitažlivá, a to dlouhodobě.
Uvolňujte se do svých ženských kvalit na straně jedné a zároveň si budujte vysokou osobní sebehodnotu a hlubokou sebedůvěru. Jsme milující ženy, ale každý čin má také svůj důsledek. To potřebuje každý muž vědět.
Mějte krásné fotografie, které zachycují vaší radost a krásu konzistentně všude, ne pouze na seznamce. Dnes se vizuálně prezentujeme na mnoha místech, aniž bychom si to uvědomovaly. Ukázat náš sex-appeal chceme! Lacinost a podbízení nikoliv. Je v tom rozdíl, který muži vnímají okamžitě už z fotografie.
Popisek formulujte pomocí vět: Miluju, když… Největší radost mi udělá, když… Neobejdu se bez toho a toho, můj životní sen je to a to. Tyto čtyři pravdivě a velmi konkrétně uvedené věty z vás udělají hvězdu seznamky. Váš profil vynikne nad ostatními a sama tím definujete, kdo se vám má ozývat a kdo vůbec nemusí.
Obecné věty typu „mám ráda dobré jídlo“ nikoho nezaujmou. Vy znáte někoho kdo má rád špatné a nechutné jídlo? Já ne. Ale je velký rozdíl, jestli jsem veganka, nebo zbožňuju ústřice nebo argentinské steaky. Potřebujete vždy na první dobrou ukázat, kdo jste, abyste mohla zaujmout toho pravého! Koneckonců, hledáte pouze jednoho muže, ne? Davy vás nemusejí zajímat.
Scházejte se ale s více muži a mějte svůj bohatý osobní život. Nebuďte dostupná na zavolání! Závislé zoufalství a touha po vyplnění života jiným člověkem vyloženě odpuzuje. Bohatý pestrý život a také vědomí, že kolem vás existují i jiní muži, i kdyby to byli kamarádi z volejbalu, vás činí atraktivnější. Nejen o tom je konec konců listopadový víkend pro ženy s názvem Smyslná a svůdná, který dělám pouze 2x do roka.
Chovejte se jako žena s vysokou osobní hodnotou a žensky! Vnímejte, jak se vedle muže cítíte. A muže nechte být mužem. Oceňte, co pro vás dělá. Žádné ulehčování ani válcování, žádné schůzky na půl cesty ani žádné rady, kde a jak má parkovat a žádné nadbíhání. Pokud se muž nevyjádří okamžitě po první schůzce nebo v dnešní době do 24h po ní, že vás chce znovu vidět, nechte to plavat.
Když se ozve později, můžete jít znovu, ale berte to jenom jako vaši zábavu a možnost nesedět večer doma. Nic víc z toho nebude. Muži, kteří mají skutečný zájem, ho vyjádří okamžitě. Jsou to samci a svoje teritorium si chtějí hned označkovat. Pojistit si, že mu budete znovu věnovat svůj čas a pozornost. Muži, kteří mají priority jinde, se nepřetrhnou v ničem. Ani v konverzaci.
Mějte pozitivní přístup. Čím dříve se vyjeví, že daný muž není pro vás, berte to jako požehnání a řekněte si, „super, že jsem nemarnila čas a citově se nezainteresovala na špatném místě, další prosím“.
Pokud chcete skutečně kvalitního a provztahového partnera, muže, který vás bude nosit na rukou a milovat i za 20 let, musíte být odpovídající kvalitní ženou. A je velký rozdíl, jestli si to o sobě myslíte a jestli tomu tak skutečně je. Ženy žijí velmi často v bludu o tom, co je skutečná láska. Bez respektu k mužům, ale ani sama k sobě a bez zpracovaných alespoň základních osobních témat a znalosti, jak se tvoří osobní a párové štěstí, to dlouhodobě nepůjde. Buďte ochotná růst. A ano, růst není vždy pohodlný, ale přináší velmi, velmi sladké ovoce.
Autorka článku: Bára Klímová