Jožo Ráž z Elánu slaví 72. S fanoušky se rozloučil a 27 let po nehodě, která ho málem zabila, znovu boural

Jožo Ráž v roce 2025, FOTO: NextFoto.cz Jožo Ráž v roce 2025, FOTO: NextFoto.cz Jožo Ráž v roce 2025, FOTO: NextFoto.cz Jožo Ráž v roce 2025, FOTO: NextFoto.cz
Zpěvák Jožo Ráž letos v sobotu 24. října oslaví dvaasedmdesáté narozeniny s vědomím, že se jeho skupina Elán naposledy loučí s fanoušky. Během srpna navíc musel řešit další nepříjemnosti za volantem. Sedmadvacet let po tragické srážce, ze které si odnesl těžká poranění hlavy a dva měsíce v kómatu, se v Bratislavě stal účastníkem nové dopravní kolize. Definitivní konec vystupování
Slovenská kapela Elán letos oznámila závěr své dlouholeté koncertní dráhy. V březnu to fanouškům ve videu na sociálních sítích sdělil přímo frontman Jožo Ráž. Skupina se na pódia vrátila předloni po smrti zakládajícího člena Vaša Patejdla. Letos kapela odehrála už pouze rozlučkovou šňůru, která zahrnovala vystoupení v Nitře, Východné, Martině, Bratislavě a také koncert v pražském Edenu.
„S těmi vystoupeními je to tak, že často polomrtvý vstupuji na pódium. Jakmile se ale zase ocitnu před deseti tisíci fanoušky, najednou jsem plný té nejlepší možné energie,“ vysvětlil zpěvák. Koncerty podle něj pro celou kapelu představují obrovskou fyzickou zátěž. Večerní srážka v Bratislavě
Kromě zkoušek na poslední koncerty
letos v srpnu narazil do motocyklisty v bratislavské Jarošově ulici. Podle vyjádření policejního mluvčího Michala Szeiffa utrpěl řidič motorky lehké zranění a dechová zkouška u obou účastníků vyloučila přítomnost alkoholu. Ráž
„Ano, měl jsem nehodu v Jarošově ulici, ale nikomu se nic nestalo,“ popsal událost redakci slovenského deníku Nový Čas. „Jel jsem pomaličku, bylo to večer. Nešly semafory. Nic jsem neviděl. Najednou bum. Byl to takový ťukanec.“
Pro hudebníka nešlo o první incident v dopravě. Předloni na Slovensku narazil do cyklisty a z místa odjel. Později televizi Markíza vysvětloval, že dotyčnému zjevně nic nebylo, protože okamžitě vzal kolo a odešel. V letech 2015 a 2017 Ráž nedobrzdil a narazil do vozidel před sebou, obě situace vyřešila policie jako běžnou škodní událost. V roce 2008 se jeho terénní auto opět dostalo do střetu s cyklistou.
Desetiprocentní šance na přežití
Nejvážnější dopravní nehodu zažil Ráž 20. června 1999. Kolem desáté hodiny večer se vracel ze studia, kde hudebníci dokončovali míchání písně Voda, čo ma drží nad vodou. Na nábřeží Dunaje mu nedal přednost německý řidič Hans-Jörg Falk. Ráž jel tehdy na terénní motorce Yamaha a snažil se vyhnout střetu vjetím do tramvajového pásu. Následoval tvrdý náraz, po kterém přeletěl přes kapotu osobního vozu.
Zpěvák utrpěl těžká zranění hlavy, zlomeninu nosu, holenní kosti a zápěstí. Podle prvotních prognóz měl pouze desetiprocentní naději na přežití. Následující dva měsíce strávil v kómatu ve Fakultní nemocnici s poliklinikou na Kramárech.
„Vyjížděl jsem z parkoviště před botelem. Bohužel jsem odbočoval doleva, což nebylo dovoleno,“ přiznal Falk slovenskému tisku patnáct let po události. Němec první pomoc na místě neposkytl a ihned odjel do sousedního Rakouska. Soud mu později vyměřil pokutu čtyři a půl tisíce marek. Zpěvákovi se omluvil až po letech a ten jeho omluvu přijal. Žádný tunel a bílé světlo
Když se Ráž po osmi týdnech probral z kómatu, podstoupil měsíce náročných rehabilitací. Znovu se učil mluvit, chodit a koordinovat pohyby.
„Doktor Andrej Štěňo je génius,“ prohlásil o svém ošetřujícím lékaři. „Měl jsem rozmlácenou hlavu, mozek mi tekl po asfaltu, ale on mě dal dohromady. Mé ženě řekl, ať se připraví na nejhorší. Přiznal se, že nevěřil, že to dopadne dobře. Má žena si ale byla jistá, že přežiju.“
Na koncertní pódia se frontman dokázal vrátit na podzim roku 2001, kdy odehrál první plnohodnotné vystoupení po svém zotavení. Loni v září se k tehdejším prožitkům vrátil v rozhovoru pro Novinky.
„Omlouvám se, ale nechci o tom mluvit,“ upozorňoval zpočátku novináře. Nakonec však osobní zkušenost z doby, kdy strávil měsíce na nemocničním lůžku, popsal. „Nikdy jsem nic neviděl. Žádný černý tunel a bílé světlo na jeho konci, žádné anděly, žádné duše blízkých. Všude byla jenom tma, nic víc. Přitom věřím v Boha, v jiné dimenze i jiné světy.“ Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( blesk, novinky, blesk, tn.nova).