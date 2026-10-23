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Clayface je zábavný body horor, chybí mu ale soudržnost. Proměna v monstrum má řadu problémů

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Úmysl natočit v rámci extrémně stylizovaného superhrdinského světa horor je zajímavé rozhodnutí a zapojení Jamese Watkinse a Mikea Flanagana vypovídá o tom, že to DC Studios myslí vážně. Clayface spojuje komiksovou poetiku i horor, bohužel ale panuje v jeho výstavbě jistý nesoulad.
Clayface je zábavný body horor, chybí mu ale soudržnost. Proměna v monstrum má řadu problémů

Clayface je zábavný body horor, chybí mu ale soudržnost. Proměna v monstrum má řadu problémů

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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