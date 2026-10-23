Clayface je zábavný body horor, chybí mu ale soudržnost. Proměna v monstrum má řadu problémů

Úmysl natočit v rámci extrémně stylizovaného superhrdinského světa horor je zajímavé rozhodnutí a zapojení Jamese Watkinse a Mikea Flanagana vypovídá o tom, že to DC Studios myslí vážně. Clayface spojuje komiksovou poetiku i horor, bohužel ale panuje v jeho výstavbě jistý nesoulad.
Bylo asi načase, aby to někdo v batmanovském filmu zkusil s padouchem, jehož znají diváci jen z animované podoby, videoher či hraného seriálu Gotham. Film navíc zkřížil plány Batmanovi Matta Reevese, jenž měl s měňavkovitým padouchem bojovat. U superhrdiny, u něhož si diváci po Nolanově sérii i Reevesově prvním filmu navykli určité civilnosti, to stejně znělo jako riskantní tah. Nicméně ve světě, kde se odehrává Superman, Supergirl i Blue Beetle, je existence zloducha, který mění tvar a podobu, mnohem více ospravedlnitelná, navíc samotná postava nabízí dost prostoru pro samostatný počin.
Zároveň je to trochu past. Vývoj je nejen předvídatelný, ale rovnou předem pevně daný a jeho završení očekávané. Na počátku je tu obyčejný, snad i trochu sympatický chlapík, který se postupně mění v monstrum v doslovném i přeneseném smyslu. Filmový Clayface přitom sestává z různých kroků, jež hrdina učiní ke své finální podobě. To je největší nástroj snímku, ale zároveň si tím na sebe Mike Flanagan a James Watkins trochu pletou bič.
Oba tvůrci jsou přitom zkušenými hororovými filmaři, kteří mají zkušenosti jak s nadpřirozeným zlem, tak s psychologickým hororem, a Clayface poskytuje ze své podstaty materiál pro obojí. Hlavní postavou je Matt Hagen (Tom Rhys Harries), úspěšný herec, který byl právě nominován na Oscara. Jenže se zaplete s atraktivní Clarou (Sonita Henry), přítelkyní všemocného gangstera Szabóa (David Dencik), a ten zareaguje tak, jak se od žárlivého gangstera očekává – zničí mu tvář i život. Zbídačený a zohavený herec se chytne poslední naděje, zneuznané vědkyně Caitlyn (Naomi Ackie), jejíž výzkum syntetické kůže by mu mohl pomoci zpět na nohy.
Od zahájení experimentální léčby vyprávění poskytuje Mattovi prostor udělat jednotlivé kroky k tomu, aby se z milého hrdiny stala příšerou, která bude jednou opakovaně zatápět Batmanovi, a do značné míry tento postup funguje. Dokonce snímek šlape v tom, v čem selhával Phillipsův Joker – nebere protagonistovi odpovědnost za jeho činy a neomlouvá je zlým světem. Zatímco Joker ze stejnojmenného filmu je odpudivý loser, jehož snímek omlouvá tím, že svět je horší, Matt dostává opakovaně na výběr nedělat špatná rozhodnutí a často dostane i varování přímo předtím, než je udělá. Vyprávění nijak nezastírá, že si Matt za své hoře může do značné míry sám. Problém je trochu v rytmu těch jednotlivých kroků.
V rámci filmu fungují i díky tomu, jak tvůrci představují svou postavu. První polovina nám jej ukazuje jako sympatického, byť trochu lehkovážného chlápka, ale tu a tam zazní, že v jeho minulosti nebylo vždy všechno v pořádku. Postupně se ukazuje, že má trochu problém s hranicemi, snímek to ale naznačuje velmi subtilně, aby ty náznaky přebilo hrdinovo utrpení a momenty blízkosti s přáteli a s Caitlyn. Díky tomu je pak jeho závěrečná proměna bolestivější a zároveň nepředstavuje úplné překvapení. Respektive je jasné, že takový byl záměr.
Nicméně jeho proměna vypadá jako cesta za pomstou, a jeho hněv dopadá převážně na dost nesympatické a stylizované figury, takže divák s ním může ještě sympatizovat. V posledním aktu ale udělá o jeden krok navíc, takže jeho proměna není úplně plynulá a působí trochu náhle i přes snahu tvůrců ji zcela náhlou neudělat. Navíc film přepne do tónu, který je mírně rušivý vzhledem k tomu, co jsme sledovali do té doby. Clayface totiž kromě toho trpí i určitou nesoudržností, co se týče komiksové stylizace a děsivé tragédie své postavy.
Clayface během svého vyprávění vystřídá několik poloh. V jednu chvíli je soudním thrillerem, následně medicínským dramatem, poté sci-fi hororem a psychologickým dramatem o pomstě a ve svém klimaxu se stává komiksově stylizovanou černou komedií v duchu Raimiho Darkmana, k němuž má snímek obecně dost blízko. Střídání tónů hezky rytmizuje kroky Mattovy proměny, přitom se ale někdy vzájemně vyrušují. Když vidíme gangstery, kteří vypadají jako figury z komiksu, a jejich upřímný zmatek, když mezi nimi řádí Clayface, těžko se pak dá naladit na psychologické drama.
Oboje příjemně vylaďuje fyzická stránka filmu. Dočkáme se pár nechutných detailů na lidskou tkáň, záběry plastické operace i vytržené orgány, jež snímek stylizuje tak, že vnímáme jejich křiklavost a odpudivost. Patří to jak do hororu, tak ke komiksové stylizaci, a právě ty fyzicky odporné momenty – a že jich ve filmu je – jsou místem, kde se horor a komiksovka potkávají. V tomto ohledu funguje i hrdinova grotesknost, s níž vraždí své nepřátele a mění své fyzické proporce, spojuje se tam černý humor i hrůza. To z Clayface činí zábavný body horror, který diváka zabaví, i když mu naplno neřekne, čím přesně by chtěl vlastně být, protože mimo tělesnou hrůzu se obě stylizace trochu míjejí.
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