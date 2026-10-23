Smrtonosná zbraň 3: Joea Pesciho přidali po čtyřicáté úpravě scénáře a demolice radnice probíhala v přímém přenosu

Smrtonosná zbraň 3, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Smrtonosná zbraň 3, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Smrtonosná zbraň 3, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Smrtonosná zbraň 3, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova
V akčním snímku Smrtonosná zbraň 3 čekalo na hlavní hvězdy velké překvapení. Po velkém komerčním úspěchu pozvalo vedení studia tvůrce na slavnostní oběd. Skutečným účelem setkání však nebylo jídlo, ale předání flotily zbrusu nových terénních vozů pro všechny zúčastněné. Zaskočený Mel Gibson a změny na place
Zásah u časované nálože skončí pro detektivy Riggse a Murtaugha naprostou katastrofou. Po explozi sedmipatrové budovy přijdou o pozice a vedení je přeřadí k pochůzkářům. Dvojice vzápětí zasáhne do vyšetřování krádeže zbraní z policejních skladů, které má na starosti seržantka Lorna Coleová. Zkušená policistka zpočátku spolupráci s degradovanými kolegy odmítá. Všichni nakonec spojí síly s realitním agentem Leem Getzem a postaví se gangu pod vedením bývalého policisty Travise.
Během společného vyšetřování dochází k mnoha slovním přestřelkám, přičemž představitelka seržantky Coleové Rene Russo dokázala svého kolegu dokonale zaskočit. Když její postava utrousila poznámku o obchodě se spodním prádlem bez výlohy, představitel Riggse Mel Gibson na ni nedokázal zareagovat, protože větu herečka na place zcela zaimprovizovala.
Demolice radnice v přímém přenosu a umělý požár
Úvodní výbuch budovy se natáčel v Orlandu, kde starosta dovolil filmařům odpálit starou radnici. Producent Joel Silver za toto privilegium zaplatil 165 tisíc dolarů. Místní televizní stanice vysílaly demolici v přímém přenosu a obyvatelé města pořádali demoliční večírky. Zvukaři pro samotnou explozi použili řev obří opice ze snímku King Kong z roku 1976. Mramorové desky ze zničené radnice následně posloužily jako desky stolů v jedné z místních venkovních kaváren.
Závěrečné ohnivé scény vznikaly v opuštěné zástavbě nedaleko Lancasteru v Kalifornii, kterou po sobě zanechal zkrachovalý developer. Aby filmaři splnili přísné ekologické normy, museli z dvanácti domů odstranit veškerou izolaci, plasty i rozvody. Místo spalování dřeva využili trubky s propanem, díky kterým mohli plameny libovolně zapínat a vypínat. Noční natáčení probíhalo v lednu při teplotách klesajících k minus jedenácti stupňům Celsia a umělý oheň tak posloužil celému štábu jako vítaný zdroj tepla.
Scénář se neustále měnil, dárky se kupovaly narychlo
Scenárista Jeffrey Boam zažíval během produkce krušné chvíle, protože se text přepisoval více než čtyřicetkrát. Do děje tak tvůrci na poslední chvíli vrátili realitního agenta Lea Getze v podání Joea Pesciho. Ten v původní verzi příběhu vůbec nefiguroval, jelikož se měl odstěhovat do New Yorku, a všechny jeho výstupy vznikly dodatečně. V průběhu neustálých úprav scénáře nakonec pomáhala jako konzultantka bez uvedení v titulcích i herečka Carrie Fisher, jež napsala velkou část dialogů pro seržantku Coleovou.
Po kasovním úspěchu chtěli zástupci studia Warner Bros. odměnit režiséra Richarda Donnera, Mela Gibsona a producenta Joela Silvera novými vozy Range Rover v černé barvě. Ředitelé studia pozvali Donnera na slavnostní oběd s tím, že mu dárky předají jako překvapení. Režisér ovšem požádal, aby se oběda mohli zúčastnit i herci Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo a scenárista Jeffrey Boam. Zástupci studia proto museli urychleně obvolat prodejce v Los Angeles a narychlo dokoupit další vozy, aby po jídle mohli ohromené skupině předat kompletní flotilu.
Akční snímek Smrtonosná zbraň 3 nabídne stanice Nova v pátek 23. října ve 22:40.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).