Vladimír Polívka kvůli malé dceři odmítl dva filmy, které ho lákaly. Dům po rodičích na Moravě opravuje už deset let

Vladimír Polívka a přítelkyně Magda Antošová, FOTO: NextFoto.cz Vladimír Polívka a přítelkyně Magda Antošová, FOTO: NextFoto.cz Vladimír Polívka a přítelkyně Magda Antošová, FOTO: NextFoto.cz Vladimír Polívka a přítelkyně Magda Antošová, FOTO: NextFoto.cz Vladimír Polívka a přítelkyně Magda Antošová, FOTO: NextFoto.cz Vladimír Polívka a přítelkyně Magda Antošová, FOTO: NextFoto.cz Vladimír Polívka a přítelkyně Magda Antošová, FOTO: NextFoto.cz Vladimír Polívka a přítelkyně Magda Antošová, FOTO: NextFoto.cz Vladimír Polívka a přítelkyně Magda Antošová, FOTO: NextFoto.cz Vladimír Polívka a přítelkyně Magda Antošová, FOTO: NextFoto.cz
Herec Vladimír Polívka si v komedii Sladký život, kterou tento víkend vysílá TV Nova, zahrál hokejového mistra světa. V osobním životě nyní věnuje nejvíce pozornosti partnerce Magdě a dceři Rozálii Charlotte. Letos v létě si dokonce vzal poprvé po letech dva měsíce volna a odmítl dvě filmové role. Rodina společně tráví čas také v Olšanech u Rousínova, kde zrekonstruoval dům po rodičích. Náročný trénink na ledě
Ve filmu Sladký život režiséra Tomáše Hoffmana ztvárňuje Polívka hokejistu Rosťu Berana. Hlavní hrdina bydlí v luxusním bytě, jezdí rychlým autem a randí výhradně se ženami pod třicet let. Jeho pohodlný styl ukončí kolaps, po kterém musí podstoupit transplantaci srdce. Zákrok provede lékařka Magda, kterou hraje Petra Hřebíčková. Bývalý hokejista po operaci navíc přijde kvůli dluhům o peníze a zbyde mu jen zlatá medaile. Tu pro něj zachrání bývalý manažer ztvárněný Vojtěchem Kotkem. S návratem do reality pak hrdinovi pomáhá zodpovědný otec šestileté dcery Jindřich v podání Jana Ciny.
Přípravu na natáčení bral Polívka pečlivě a upravil podle ní svůj sportovní trénink. Sám sebe považuje za dobrého bruslaře, což si na place ověřil, ale zjistil, že jako hokejista příliš nevyniká. O spolupráci s kolegyní
mluví kladně. Petrou Hřebíčkovou „Když se spolu při natáčení chytneme, tak je to s ní opravdu perfektní, s ní se dá hrát cokoliv,“ prozradil s tím, že společně nalezli výborný komediální rytmus. První volné léto od devatenácti let
Loni v prosinci se mu narodila dcera Rozálie Charlotte. Jméno Rozálie vybrala jeho partnerka Magda. Druhé jméno poradil hercův kmotr a zároveň odkazuje na jeho francouzskou sestřenici. Dvojice plánovala svatbu, tu ovšem kvůli těhotenství prozatím odložila. Polívka nedávno zveřejnil černobílou fotografii, na které drží dceru v náručí.
„Takhle to teď je, a netřeba víc,“ připsal k příspěvku na sociální síti.
O otcovství dále hovoří jako o radostné zkušenosti. Dcerka je podle něj každý den jiná a občas mu svými pohyby připomíná podnapilého kamaráda.
„Myslel jsem, že vím, co je to být unavený, ale nevěděl jsem to,“ doplnil herec.
Narození potomka u něj vedlo k rozhodnutí vzít si letos v létě dva měsíce nepřetržitého volna, což se mu nepodařilo od jeho devatenácti let. Ze stejného důvodu odmítl dvě filmové nabídky, ačkoliv ho oba scénáře zajímaly. Do budoucna dceru nechce do herectví nutit, protože ho do něj nenutili ani jeho rodiče Bolek Polívka a Chantal Poullain.
Kuchyně s francouzskou atmosférou
Když Polívka netočí, odjíždí s rodinou na Moravu do Olšan u Rousínova. Zde posledních deset let postupně opravuje venkovský dům. Rekonstrukci pojal s ohledem na historii stavby a snažil se zachovat původní atmosféru z devadesátých let. Nechtěl dům překopat od základů, proto jednotlivé úpravy dlouho promýšlel. V domě se musel postarat také o běžné starosti včetně servisu tepelného čerpadla.
Největší proměnou prošla prostorná kuchyně s obloukovými průhledy do obývacího pokoje. Herec do ní promítl styl Provence inspirovaný domovinou jeho matky.
„U nás v kuchyni se lidi setkávají, povídají, klevetí, řeší se, jak a co bude chutnat, co se bude jíst,“ vysvětlil na svém Instagramu.
Bílou kuchyňskou linku doplnil dřevěnou pracovní deskou v mahagonovém dekoru, keramickými vypínači a zabudovanou vinotékou na čtyřicet lahví. Francouzský vzhled doplňují bílá okna rozdělená na menší tabulky a velkoformátová dlažba s šedohnědými tóny. Nad kuchyňskou linku herec pověsil výrazný obraz s motivem červené oblohy, tmavých stromů a žluté cesty.
Změna rodinných priorit
K přehodnocení pracovního tempa u něj letos přispěly také zdravotní problémy jeho rodičů. Polívka v rozhovoru pro iDNES uvedl, že si naplno uvědomuje křehkost života a odmítá ztrácet čas. Omezil proto návštěvy večírků a řeší spíše rodinný život s chodem domácnosti.
Určité pocity z hereckého světa a ega vtělil do textu pro představení Unikát v Divadle Metro. V tomto monodramatu hraje herce Claudea, který kvůli kariéře zapomněl na skutečný svět. K dopsání textu ho podle jeho slov přimělo právě narození dcery. Diváci mohou Vladimíra Polívku aktuálně vidět na plátnech kin v anglicky mluveném hororu Thankskilling Day nebo ve snímku Dokonalý den. Televize Nova pak v pátek večer vysílá komedii Sladký život.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, blesk, super, poznatsvet).