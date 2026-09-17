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Proč potřebuješ kamarádku s ADHD: tvůj problém se právě stal jejím problémem a musí ho vyřešit okamžitě

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Napíšeš jí: „Nemůžu najít šaty na svatbu.“ O čtrnáct minut později má otevřených jedenáct obchodů, vytvořila ti barevnou paletu a zjišťuje, jestli se zásilka z Itálie stihne doručit do pátku. Sama přitom tři týdny neobjednala vlastní filtr do vysavače. Vítej v jednom z těch nádherně absurdních přátelství, kde cizí problém někdy aktivuje mozek podstatně spolehlivěji než vlastní.
Proč potřebuješ kamarádku s ADHD: tvůj problém se právě stal jejím problémem a musí ho vyřešit okamžitě

Proč potřebuješ kamarádku s ADHD: tvůj problém se právě stal jejím problémem a musí ho vyřešit okamžitě

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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