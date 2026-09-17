Proč potřebuješ kamarádku s ADHD: tvůj problém se právě stal jejím problémem a musí ho vyřešit okamžitě

Nejdřív důležité upozornění: ne každý člověk s ADHD funguje stejně a ADHD není osobnostní typ.
Někteří lidé jsou extrémně společenští, jiní introvertní. Někdo odpovídá na zprávy okamžitě, jiný si vzpomene po šesti dnech a prožije kvůli tomu tříhodinovou vinu. CHADD upozorňuje, že dospělí s ADHD mohou mít kvůli nepozornosti, impulzivitě nebo obtížnější regulaci reakcí i komplikace v sociálních vztazích.
Takže tohle není odborný profil všech lidí s ADHD. Je to malé milostné psaní tomu konkrétnímu typu kamarádky, kterou možná velmi dobře znáš.
Tvůj problém má jednu zásadní výhodu: není její
Je fascinující, jak může člověk tři týdny ignorovat vlastní administrativní úkol, ale při problému kamarádky se během pěti minut proměnit v krizové centrum.
Potřebuješ hotel? Ona už čte recenze.
Hledáš kosmetičku? Má mapu.
Napsal ti muž zprávu, které nerozumíš? Za chvíli existuje pracovní skupina a tři interpretace interpunkce.
Novost, naléhavost nebo zajímavý problém může být pro ADHD mozek mnohem stimulující než rutinní úkol typu „objednat si zubaře". A protože cizí problém navíc nenese stejnou vrstvu vlastního stresu a studu, někdy se řeší překvapivě snadno.
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Neřekne ti jen „to bude dobré". Už má tabulku
Ty možná potřebuješ trochu podpory. Ona má plán A, B a velmi zbytečně detailní plán C. Je půl jedenácté večer a kamarádka právě zjistila, že potřebuje nový byt? Výborně. ADHD vyšetřovací jednotka nastupuje do služby.
Hyperfokus není univerzální vlastnost každého člověka s ADHD ani něco, co lze zapnout na povel. Ale mnoho lidí popisuje období velmi intenzivního soustředění na činnost, která je zaujme, zatímco podstatně obyčejnější povinnosti zůstávají stát.
Proto má tvoje kamarádka možná vyřešené tvoje letenky, ale pořád neví, kde je její občanka.
Vážnou situaci dokáže během deseti minut rozbít absurdním humorem
Tohle není diagnostické kritérium. Je to jen dar některých přátelství. Sedíš na gauči a brečíš kvůli chlapovi. Kamarádka tě poslouchá, bere tě vážně a potom řekne něco tak dokonale nevhodného, že se začneš smát uprostřed slz. A najednou problém nezmizel. Jen už nezabírá celou místnost.
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Jenže ADHD přátelství má také svoji méně roztomilou stránku
Možná neodpoví. Zapomene na narozeniny. Přijde pozdě. Skočí ti do věty, protože se bojí, že myšlenku za tři sekundy zapomene. Někdy ti pošle dvanáct hlasovek a potom bude tři dny sociálně mrtvá.
CHADD popisuje právě ztrácení pozornosti v rozhovoru, impulzivní vstupování do komunikace nebo pocit, že je člověk „příliš mnoho", jako věci, které mohou přátelství dospělých s ADHD komplikovat. To není omluva pro všechno. Ale může být užitečné vědět, co se děje.
Nejlepší přátelství není terapeutický vztah
Tvoje kamarádka s ADHD není povinná okamžitě řešit každý tvůj problém jen proto, že ji to baví. A ty zase nemusíš celý vztah stavět na tom, že ji organizuješ, připomínáš jí termíny a zachraňuješ věci, které zapomněla.
Zdravé přátelství potřebuje reciprocitu bez ohledu na diagnózu. Někdy řeší ona tvoje šaty. Někdy ty posloucháš její tříhodinový příběh o projektu, který začala včera a pravděpodobně změní svět. A někdy obě jen sedíte u kávy a nikdo nic neopravuje.
Nejhezčí část může být pocit „aha, ty taky"
Pokud obě znáte chaos, nemusíš vždycky vysvětlovat, proč máš doma pytel připravený k odnesení čtyři dny. Nikdo se nezeptá: „Jak na to můžeš zapomenout?" Odpověď totiž obě přibližně znáte.
Stejná zkušenost neznamená, že budete stejné. Může ale vytvořit velmi příjemný prostor, ve kterém některé podivnosti každodenního fungování nepotřebují obhajobu. A pak samozřejmě přijde chvíle, kdy jí napíšeš, že potřebuješ novou lampu. O dvě hodiny později zná historii skandinávského osvětlení a má sedm kandidátů.
Vlastní prádlo mezitím stále čeká v pračce.
Nikdo není dokonalý.
Důležitá poznámka: Článek pracuje s humorem a některými zkušenostmi, které lidé s ADHD popisují, ale ADHD se u každého člověka projevuje jinak. Společenskost, chaos, intenzivní zájem o cizí problém ani specifický styl přátelství nejsou diagnostickými znaky samy o sobě. Pokud máš podezření na ADHD, spolehlivou odpověď může dát až odborné vyšetření, ne podobnost s internetovým popisem.
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Zdroje: CHADD – Relationships & Social Skills [1], CHADD – Being Social and Making Friends as an Adult with ADHD [2], National Institute of Mental Health – ADHD in Adults: What You Need to Know [3].