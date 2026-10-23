Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Mladík pomočil v Prostějově cizí auto. Majitel díky kameře výtečníka vypátral

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kuriózní incident řešili strážníci v Prostějově. Na městskou policii se obrátil muž s tím, že mu někdo pomočil osobní auto a znečištění vozidla má zachycené na palubní kameře. Majiteli vozu se dokonce podařilo zjistit totožnost mladíka, který se měl činu dopustit.
Mladík pomočil v Prostějově cizí auto. Majitel díky kameře výtečníka vypátral

Mladík pomočil v Prostějově cizí auto. Majitel díky kameře výtečníka vypátral

Zdroj: Wikimedia/Fernost
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 17:52

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
TIP NA VÍKEND: Olomoucká zahrada zve na Strašidelnou zoo s duchy a příšerami
TIP NA VÍKEND: Olomoucká zahrada zve na Strašidelnou zoo s duchy a příšerami
Lampionový průvod v Olomouci mění trasu. Zamíří i do speciálně nasvíceného parku
Lampionový průvod v Olomouci mění trasu. Zamíří i do speciálně nasvíceného parku

Oblíbený lampionový průvod, který je v Olomouci tradičně součástí oslav Dne vzniku samostatného...

Za otravu kolegů a přípravu vražd bezdomovců dostal muž z Olomoucka 24 let
Za otravu kolegů a přípravu vražd bezdomovců dostal muž z Olomoucka 24 let

Za otravu kolegů ve šternberské zbrojovce, pokládání otrávených nástrah cílených na olomoucké bezdomovce a...

Proražená vana. Řidiči jezdí do uzavírky na opravovaném přejezdu ve Wolkerově
Proražená vana. Řidiči jezdí do uzavírky na opravovaném přejezdu ve Wolkerově

Několik řidičů v noci na dnešek doplatilo na nerespektování uzavírky na opravovaném železničním přejezdu ve...

Srážka rychlíku s nákladním autem v Hlubočkách zastavila provoz na trati na Opavu
Srážka rychlíku s nákladním autem v Hlubočkách zastavila provoz na trati na Opavu

Srážka rychlíku s nákladním automobilem na železničním přejezdu v Hlubočkách zastavila provoz na trati z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.