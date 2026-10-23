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Volkswagen podle odborů žádá zmrazení mezd ve Škodě Auto do roku 2030

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Mateřský koncern Volkswagen podle odborů KOVO požaduje zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto až do roku 2030. Odbory návrh zásadně odmítají. Požadavek se podle jejich informací týká také příplatků, prémií a bonusů.
Volkswagen podle odborů žádá zmrazení mezd ve Škodě Auto do roku 2030

Volkswagen podle odborů žádá zmrazení mezd ve Škodě Auto do roku 2030

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 17:40

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