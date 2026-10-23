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Ani ocet, ani soda. Po této levné surovině se vodní kámen oloupe v šupinách a odteče do záchodu

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Dennívýzva
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Vodní kámen se vrací pořád dokola. Rozhoduje ale správná látka a postup, ne hlasité šumění.
Ani ocet, ani soda. Po této levné surovině se vodní kámen oloupe v šupinách a odteče do záchodu

Ani ocet, ani soda. Po této levné surovině se vodní kámen oloupe v šupinách a odteče do záchodu

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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