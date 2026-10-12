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Nemusíš být pořád k dispozici. Ani lidem, které máš ráda

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Zpráva od kamarádky, telefon od mámy, další otázka v rodinné skupině. Každý chce jen chvilku a každý má dobrý důvod, proč se ozývá právě teď. Jenže z několika malých požadavků může vzniknout den, ve kterém nemáš ani půl hodiny skutečně pro sebe. Proč máme potřebu odpovídat okamžitě, i když nemusíme?
Nemusíš být pořád k dispozici. Ani lidem, které máš ráda

Nemusíš být pořád k dispozici. Ani lidem, které máš ráda

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

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