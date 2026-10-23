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Lidé v Praze demonstrovali za veřejnoprávní média, přidali se i opoziční politici

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Desítky lidí se v pátek odpoledne sešly na demonstraci na Malostranském náměstí proti záměru vládní koalice na zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas.
Lidé v Praze demonstrovali za veřejnoprávní média, přidali se i opoziční politici

Lidé v Praze demonstrovali za veřejnoprávní média, přidali se i opoziční politici

Zdroj: Milion chvilek pro demokracii, Matěj Hlavatý, Facebook Víta Rakušana
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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