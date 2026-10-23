Lidé v Praze demonstrovali za veřejnoprávní média, přidali se i opoziční politici

Demonstrace začala ve 13:00, tedy zhruba dvě hodiny po rozhodnutí Sněmovny o projednání změny zákona. Organizátoři protestu vyzývali přítomné, aby na sociálních sítích šířili informace o demonstraci a přilákali tak další účastníky. V první půlhodině protestu postupně přicházely další skupiny lidí, k demonstrantům se připojila i část poslanců opozičních STAN a Pirátů.
Šéfové pětice sněmovních opozičních stran dorazili na náměstí ve čtvrt na sedm. Vyzdvihovali důležitost protestů a kritizovali, jakým způsobem vládní koalice při schvalování zákona o změně financování ČT a ČRo postupuje.
Martin Kupka (ODSÚ účastníkům protestu poděkoval za to, že opozici pomáhají bránit veřejnoprávní média.
„Jde o hodnoty, o které jsem od roku 1989 pečovali," uvedl Kupka. Tomio Okamura (SPD) dnes podle něj při řízení schůze rozprášil to, na čem Sněmovna 37 let stála. „Nedali nám prostor, nedali nám slovo," uvedl. Řekl, že opozice je připravená proti zákonu bojovat ve druhém i třetím čtení ve Sněmovně, v Senátu a věří i v podporu prezidenta.
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October 23, 2026
Šéf STAN Vít Rakušan ocenil, že protestující jsou slyšet až do prostor Sněmovny. Po historických útocích z vnějšku je to podle něj poprvé, co na rozhlas útočí vlastní vláda. Rozhodující nebude jen dění ve Sněmovně, míní. „
Mám zvláštní pocit, že velké dějiny nekráčejí jen Parlamentem, ale po náměstích a po ulicích," vyzdvihl důležitost protestů.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že kabinet postupuje podle příručky, jak zavést autoritářský režim. Začal podle něj šikanou občanské společnosti, pokračuje snahou obrat o peníze akademiky či samosprávy. Nyní došlo na ovládnutí svobodných veřejnoprávních médií, které označil za nepřípustné.
Předseda lidovců Jan Grolich míní, že kabinet se zalekl výsledků nedávných komunálních a senátních voleb.
„Uvědomili si, že pokud mají další volby vyhrát, musí stát vzít pevně do rukou, jinak nemají šanci," řekl Grolich.
Je nutné se připravit i na další kroky, varoval. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel kritizoval, že ve Sněmovně chybí premiér Andrej Babiš (ANO). Nemá podle něj odvahu přijít, zatímco si jeho koalice dovoluje to, co nikdo za 37 let.
K podpoře protestu na Malostranském náměstí již před tím vyzvali někteří opoziční poslanci. Předseda klubu KDU-ČSL Marian Jurečka na síti X napsal, aby lidé přišli pokojně a klidně vyjádřit svůj jasný názor. „
My ve Sněmovně uděláme maximum. Ale důležitý je i váš hlas, vaše přítomnost zde," uvedl Jurečka.
„ČT i rozhlas pracují pro každého občana a již nyní se lidé scházejí u Sněmovny. Prosím, přijďte tento boj podpořit i Vy. Svoboda totiž není samozřejmost a dnes se ve Sněmovně hraje o její podstatný kus," napsal poslanec TOP 09 Vlastimil Válek.
Demonstranti měli papíry s nápisy "Ruce pryč od médií" a skandovali "Média nedáme" a "Máme toho dost". Organizátoři protestu varovali, že zrušení poplatků povede k destabilizaci ČT a ČRo a mimo jiné ohrozí fungování regionálního zpravodajství. Vyzvali ke stažení návrhu z jednání Sněmovny. V reakci na zvukový přenos z jednání Sněmovny demonstranti tleskali vystoupením opozičních politiků a pískali, když mluvili zástupci vládní koalice, například předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura.
Osmnáctiletá středoškolačka Anna, která byla mezi demonstranty, řekla, že téma veřejnoprávních médií jí připadá důležité a vadí jí rychlost změn, které považuje za účelové. Vojtěch, který na protest přišel po práci, řekl, že se bojí o stav demokracie v Česku.
Předseda klubu Motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný novinářům ve Sněmovně řekl, že právo na svolání demonstrace a vyjádření názoru respektuje.
„Na druhou stranu každému chci říci, že ten návrh, aby lidé neplatili mediální poplatky a zaplatil je za ně stát, to znamená daňoví poplatníci, je návrhem z mého pohledu korektním, oprávněným. Odpovídá i praxi v řadě zemí EU. A absolutně vylučuji, že by jakýmkoli způsobem ohrožoval nezávislost médií veřejné služby," řekl Šťastný.
Koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila dnes ve Sněmovně přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Předřazení předlohy navrhl předseda klubu SPD Radim Fiala, podle jehož požadavku dolní komora předtím odhlasovala i možnost nejen nočního, ale také sobotního jednání. Opozice oznámila, že se pokusí schválení návrhu zabránit, hodlá využít i obstrukce.